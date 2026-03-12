ลิกซิล ประเทศไทย จับมือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ​สนับสนุนการเข้าถึงสุขอนามัยที่ดีของชุมชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “มอบสุขภัณฑ์เพื่อบ้านมั่นคง”

ลิกซิล ประเทศไทย ผู้บุกเบิกความล้ำสมัยด้านสุขภัณฑ์และที่อยู่อาศัยซึ่งมาช่วยแก้ปัญหาที่ทุกคนต้องประสบในชีวิตประจำวันและเนรมิตบ้านที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนในทุก ๆ ที่ นำโดย ตระกูล ส่งพิริยะกิจ ลีดเดอร์ ลิกซิล ประเทศไทย, ธุรกิจเทคโนโลยีการใช้น้ำ (ที่ 3 จากซ้าย) ดร.ธภัทร อาจศรี ลีดเดอร์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประเทศไทย, ฟิลิปปินส์ และอินโดจีน, ลิกซิล เอเชียแปซิฟิก (ที่ 2 จากซ้าย) และธริณี พิมลศรี ลีดเดอร์ แบรนด์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชัน ลิกซิล ประเทศไทย, ธุรกิจเทคโนโลยีการใช้น้ำ (ซ้ายสุด) ร่วมกับ กฤษฎา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. (ที่ 2 จากขวา) และสุมล ยางสูง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พอช. (ขวาสุด) สร้างความร่วมมือและนำร่องส่งมอบสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดเพื่อชุมชนผู้มีรายได้น้อย 100 ครอบครัวแรก ภายใต้โครงการ “มอบสุขภัณฑ์เพื่อบ้านมั่นคง” เพื่อยกระดับสุขอนามัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในพื้นที่โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว – คลองเปรมประชากร กรุงเทพมหานคร และโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางและเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พิธีมอบสุขภัณฑ์ดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ลานดอกปีบ ชั้น 1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ตระกูล ส่งพิริยะกิจ ลีดเดอร์ ลิกซิล ประเทศไทย, ธุรกิจเทคโนโลยีการใช้น้ำ กล่าวว่า “ในฐานะผู้ผลิตแบรนด์สุขภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกและดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน เราเข้าใจถึงความยากลำบากในชีวิตประจำวันของผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทุกท่าน ลิกซิลจึงขอส่งมอบสุขภัณฑ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงที่พักอาศัยและยกระดับสุขอนามัยให้ดียิ่งขึ้น และขอส่งต่อความห่วงใยแก่พี่น้องโครงการบ้านมั่นคงให้พวกเขามีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป”
ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มุ่งเน้นการส่งเสริมและสร้างโอกาสด้านที่อยู่อาศัย พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี