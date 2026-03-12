แสดงศักยภาพอสังหาริมทรัพย์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่สายตาโลก เปิดตัว Thailand Real Estate Awards ภายใต้เวที Southeast Asia Real Estate Awards

(กรุงเทพฯ ประเทศไทย — 12 มีนาคม 2569) Dot Property แถลงข่าวเปิดตัว Thailand Real Estate Awards 2026 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเวทีรางวัลระดับภูมิภาค Southeast Asia Real Estate Awards ที่จัดขึ้นโดย Dot Property และ Lamudi เพื่อยกย่องผู้พัฒนาโครงการ โครงการอสังหาริมทรัพย์ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การประกาศดังกล่าวมีขึ้นภายในงานแถลงข่าว ณ Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการประกาศรางวัลการยกย่องความเป็นเลิศด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงและดำเนินมาอย่างยาวนานในประเทศไทย
รางวัล Thailand Real Estate Awards ได้ต่อยอดจากเวที Dot Property Awards ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมากว่าทศวรรษ โดยมีบทบาทในการยกย่องผู้พัฒนาโครงการชั้นนำและโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพในประเทศไทย ทั้งในกลุ่มที่อยู่อาศัย รีสอร์ต และโครงการแบบมิกซ์ยูส ปัจจุบันรางวัลดังกล่าวได้ถูกยกระดับให้เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Southeast Asia Real Estate Awards ที่ขยายครอบคลุมการจัดงานในหลายประเทศ ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา
ปัจจุบัน Dot Property และ Lamudi ดำเนินธุรกิจร่วมกันภายใต้เครือ SEA Connect ซึ่งถือเป็นบริษัทด้าน PropTech ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นศูนย์รวมแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภูมิภาค โดย Lamudi ได้เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าวภายหลังการเข้าซื้อกิจการในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้แพลตฟอร์มตลาดอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของภูมิภาคสองรายได้รวมตัวกันภายใต้โครงสร้างเดียวกัน
แพลตฟอร์มของกลุ่มบริษัทสามารถดึงดูดผู้ค้นหาอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 100 ล้านรายต่อปี และสร้างการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 2 ล้านครั้งต่อปี จากผู้ซื้อและนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์
Dot Property ดำเนินเว็บไซต์พอร์ทัลอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในหลายประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่ Lamudi ครองตำแหน่งผู้นำตลาดในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย เมื่อผสานเข้ากับธุรกิจนายหน้าในเครืออย่าง FazWaz ซึ่งดำเนินการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ทั่วภูมิภาค ระบบดังกล่าวจึงมอบมุมมองเชิงลึกต่อภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ความต้องการค้นหาของผู้ซื้อ ประสิทธิภาพด้านการตลาดของผู้พัฒนาโครงการ ไปจนถึงข้อมูลธุรกรรมจริงในตลาด
Thailand Real Estate Awards ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ค้นหาอสังหาริมทรัพย์จำนวนมหาศาลนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลและตัดสินใจในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น โดยการนำเสนอผู้พัฒนาโครงการและโครงการที่โดดเด่นด้านคุณภาพ การออกแบบ นวัตกรรม และมูลค่าในระยะยาว ผ่านเวทีรางวัลนี้ Dot Property และ Lamudi มุ่งหวังที่จะนำเสนอโครงการที่สมควรได้รับความสนใจจากผู้ซื้อและนักลงทุน ช่วยให้ทั้งนักลงทุนและผู้ซื้อที่อยู่อาศัยสามารถระบุโครงการที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและรีสอร์ตของประเทศไทย
สำหรับผู้พัฒนาโครงการ รางวัลนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอผลงานของตนต่อกลุ่มผู้ซื้อและนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพจำนวนมหาศาลในภูมิภาค ยกระดับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่เวทีระดับภูมิภาค
ในโอกาสการเปิดตัว มร.อดัม ซัทคลิฟฟ์ ผู้อำนวยการ ดอท พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป ของ SEA Connect กล่าวว่า
“ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในภูมิภาค โดยสามารถดึงดูดทั้งผู้ซื้อภายในประเทศและนักลงทุนต่างชาติในหลากหลายทำเล ทั้งในตลาดที่อยู่อาศัยและจุดหมายปลายทางด้านรีสอร์ต ผ่าน Thailand Real Estate Awards เรามุ่งหวังที่จะยกย่องผู้พัฒนาโครงการและโครงการที่กำหนดมาตรฐานใหม่ด้านคุณภาพและนวัตกรรมในภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทย พร้อมทั้งเชื่อมโยงพวกเขาเข้ากับเวที Southeast Asia Real Estate Awards ในระดับภูมิภาค”
ผู้ชนะรางวัลในระดับประเทศจาก Thailand Real Estate Awards จะได้เข้าสู่การแข่งขันในรอบ Grand Final ของเวที Southeast Asia Real Estate Awards ซึ่งจะเป็นการรวมตัวของผู้พัฒนาโครงการและโครงการชั้นนำจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกระดับความน่าเชื่อถือและมาตรฐานการประเมินผล โครงการรางวัลประจำปี 2026 ได้พัฒนากรอบการประเมินผลที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อให้การยกย่องสะท้อนถึงความสำเร็จที่แท้จริงของอุตสาหกรรม ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการตัดสินอย่างเป็นระบบ โดยได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษารางวัลและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ากับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
มร.อดัม ซัทคลิฟฟ์ กล่าว “ในขณะที่อุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การยกย่องความสำเร็จจะต้องคงไว้ซึ่งความหมายและคุณค่า ในปี 2026 เราได้ยกระดับกรอบการตัดสิน และยังคงรักษาความเข้มงวดในการมอบรางวัลในหมวดหลัก เพื่อให้รางวัลเหล่านี้ยังคงสะท้อนถึงความเป็นเลิศที่แท้จริงของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
หมวดรางวัลหลักของอุตสาหกรรมจะยังคงมีการคัดเลือกอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาคุณค่าและความน่าเชื่อถือของรางวัลในระยะยาว ยกย่องความเป็นเลิศของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทย Thailand Real Estate Awards มอบรางวัลในหลากหลายหมวดหมู่ ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรม ได้แก่ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรมและการออกแบบ, ความยั่งยืนและนวัตกรรม, โครงการที่อยู่อาศัยและรีสอร์ต,
นอกจากนี้ การประกาศรางวัลยังคงขยายการยกย่องไปสู่บุคคลากรในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ ผ่านโครงการประกวดรางวัลอื่น เช่น Thailand Real Estate Agent Awards ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (Thai Real Estate Broker Association)
“ความมุ่งมั่นของเราคือการสร้างเวทีรางวัลระดับโลกที่ร่วมเฉลิมฉลองผู้พัฒนาโครงการและผู้เชี่ยวชาญซึ่งกำลังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย” มร.อดัม ซัทคลิฟฟ์ กล่าวเสริม
ขณะนี้ Thailand Real Estate Awards 2026 เปิดรับสมัครผลงานเข้าประกวดอย่างเป็นทางการแล้ว