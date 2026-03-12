"สุภาพร แฮฟเนอร์" รับพระราชทานเข็ม "สตรีทรงพลัง" จากพระราชินี ต้นแบบผู้บริหารหญิงผู้เชื่อมโยงธุรกิจไทยสู่สากล

สุภาพร แฮฟเนอร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฮาฟเนอร์ กรุ๊ป จำกัด ตอกย้ำวิสัยทัศน์ผู้นำหญิงระดับสากล ผู้เชื่อมโยงนวัตกรรมเยอรมนีสู่เอเชีย เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณ “สสธวท. สตรีทรงพลัง” จากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สสธวท) และครบรอบ 10 ปี เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (AWEN Thailand) เพื่อยกย่องในฐานะสตรีผู้มีบทบาทโดดเด่นในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจ สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมระดับสากล และส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมี คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการจัดงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสตรีผู้นำที่ร่วมถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ และมุมมองด้านการบริหารธุรกิจระดับสากล ลงในหนังสือชุด “คัมภีร์สตรีทรงพลัง” The Rising Star คู่มือทรงพลังของผู้หญิง “วัยก้าวหน้า” ที่กล้าฝัน กล้าทำ กล้าสร้างอนาคตในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจผู้หญิงรุ่นใหม่ สตรีไทยทำงานด้วยความมุ่งมั่น เป็นผู้นำของสังคมได้
การได้รับการยกย่องครั้งนี้ สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของสุภาพร แฮฟเนอร์ ในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล ภายใต้แนวคิดการบริหารที่ผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการเป็นต้นแบบผู้นำหญิงที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่
สุภาพร แฮฟเนอร์ เป็นผู้บริหารหญิงรุ่นใหม่ที่โดดเด่นด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ระดับสากล เธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงไทยคนแรกที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งพาร์ทเนอร์ของโรงงานผู้ผลิตอาหารเสริมและยาระดับแนวหน้าของประเทศเยอรมนี และได้นำโอกาสสำคัญนี้กลับมาเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการไทยและเอเชีย ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพระดับโลก “Made in Germany” ได้อย่างครบวงจร
ภายใต้บทบาทผู้นำองค์กรของบริษัท ฮาฟเนอร์ กรุ๊ป จำกัด เธอได้ผลักดันบริษัทให้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบเม็ดฟู่ (Effervescent Tablet) ที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำทั้งในประเทศไทยและทั่วเอเชีย โดยมีฐานการผลิตมาตรฐานสูงในประเทศเยอรมนี ทำหน้าเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคุณภาพระดับสากลกับความต้องการของตลาดเอเชีย