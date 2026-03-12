เปิดใช้เต็มรูปแบบ!ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.224 - ทล.290 เลี่ยงเมืองโคราช แก้จราจร -ลดอุบัติเหตุ

กรมทางหลวง เปิดใช้ทางแยกต่างระดับจุดตัด ทล.224 - ทล.290 เลี่ยงเมืองโคราชเต็มรูปแบบ ยกระดับโครงข่ายคมนาคมอีสานใต้ แก้ปัญหาจราจร เสริมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ในพื้นที่
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล. โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ได้ดำเนินการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 กับทางหลวงหมายเลข 290 (ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา) งบประมาณก่อสร้าง 558 ล้านบาท แล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้ใช้เส้นทางแล้ว ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตจราจรคับคั่ง เสริมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ อำนวยความสะดวกในการเดินทางบนพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมาเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและชุมชนอย่างรวดเร็ว กรมทางหลวงจึงได้พัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาการจราจรคับคั่งในเขตตัวเมือง โดยการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมือง (ทล.290) เพื่อเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองและเป็นทางเลือกสำหรับหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าสู่เขตชุมชนเมืองโดยไม่จำเป็น
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของเส้นทางเลี่ยงเมืองดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดจุดตัดสำคัญบนทางหลวงหมายเลข 224 กลายเป็นทางแยกขนาดใหญ่ที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นขึ้นอย่างก้าวกระโดด ประกอบกับการขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัยรอบพื้นที่ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการเดินทางและส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบคมนาคมขนส่ง รวมถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เพิ่มสูงขึ้น กรมทางหลวงได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นดังกล่าว จึงได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณจุดตัดทางแยกนี้ให้เป็นรูปธรรม
โดยโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับแห่งนี้ จะช่วยให้รถที่ใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองสามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องติดสัญญาณไฟจราจร
สำหรับลักษณะโครงการที่สำคัญประกอบด้วย สะพานคอนกรีตอัดแรงจำนวน 2 แห่ง คือสะพานหลักโครงสร้างแบบคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องหล่อส่วนเข้ารูป (Precast Segmental Box Girder) ขนาด 4 ช่องจราจร ความยาว 330 เมตร และสะพานเชื่อมต่อทิศทางเฉพาะแบบคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องหล่อในที่ (Cast-in-place Box Girder) ความยาว 359 เมตร ผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก (JRCP) ความหนา 25 เซนติเมตร สำหรับรองรับน้ำหนักจากรถบรรทุกหนักและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน ควบคู่ไปกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างชนิด LED พร้อมระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังบนผิวทาง
การเปิดใช้งานโครงการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยคลี่คลายปัญหาจราจรติดขัดและลดอุบัติเหตุบริเวณทางแยกขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมอย่างไร้รอยต่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และช่วยให้การขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ภูมิภาคอื่น ๆ ให้มีความรวดเร็วและลดต้นทุนค่าขนส่ง