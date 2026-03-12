อมารี กรุงเทพฯ และ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากล ภายใต้แนวคิด “Stories of Women, Power & Purpose”

อมารี กรุงเทพฯ (Amari Bangkok) ร่วมกับ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) และความร่วมมือจาก หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand –JFCCT) พร้อมพันธมิตร ได้แก่ หอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบอร์ก/ไทย (The Belgian-Luxembourg/Thai Chamber of Commerce –BeLuThai) หอการค้าไทย-สวีเดน (Thai-Swedish Chamber of Commerce),หอการค้าไทย-นอร์เวย์ (Norwegian-Thai Chamber of Commerce) และ หอการค้าสเปน-ไทย (Spanish-Thai Chamber of Commerce) จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันสตรีสากล ณ Amber & Sage เพื่อเป็นเวทีรวมตัวของพันธมิตร ผู้นำชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ ในการร่วมกันเฉลิมฉลองพลัง ความเข้มแข็ง และบทบาทสำคัญของผู้หญิง ภายใต้แนวคิด “Stories of Women, Power & Purpose”
กิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนแนวคิดระดับโลกของวันสตรีสากลประจำปีนี้ “Give to Gain” และเปิดพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างเกี่ยวกับการเสริมพลังสตรี ภาวะผู้นำ และความสำคัญของการสร้างโอกาสที่ดีต่อสังคมผ่านการเสวนาโดยวิทยากรจากหลากหลายแวดวง ซึ่งร่วมพูดคุยในประเด็นตั้งแต่จุดกำเนิดและความสำคัญของวันสตรีสากลไปจนถึงโอกาสครั้งที่สอง การกลับคืนสู่สังคม และการเติบโตอย่างครอบคลุม
ในอุตสาหกรรมการบริการซึ่งมี “ผู้คน” เป็นหัวใจสำคัญของทุกประสบการณ์ ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในการสร้างมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศและขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร ที่ อมารี กรุงเทพฯ พนักงานสตรีจากหลากหลายเชื้อชาติและหลากหลายช่วงวัย มีส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่แขกผู้เข้าพัก พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจ ความร่วมมือ และความเป็นมืออาชีพ
“อุตสาหกรรมการบริการคือธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยผู้คนอย่างแท้จริง โดยการบริการเกิดขึ้นจากผู้คนเพื่อผู้คน” Mr. Jose Luis Duran Sanles ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ กล่าว“ ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในหลากหลายหน้าที่ภายในโรงแรม ตั้งแต่การดูแลลูกค้า แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน การตลาด ทรัพยากรบุคคล ไปจนถึงอาหารและเครื่องดื่ม การสร้างโอกาสให้ผู้หญิงได้เติบโตและก้าวสู่บทบาทผู้นำ ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมงานของเรา แต่ยังสะท้อนถึงกระแสสากลในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมพลังสตรีอีกด้วย นอกจากนี้ โรงแรมซึ่งเป็นพื้นที่ที่รวมผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม ยังมีศักยภาพในการเป็นเวทีสำหรับการสนทนา ที่มีความหมายและกิจกรรมชุมชนที่สนับสนุนผลลัพธ์ที่ดีสู่สังคม”
ในทำนองเดียวกัน Mr. Sukamal Mondal รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ – อมารี และ โอเรียนทอล เรสซิเดนซ์ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการบริการ “ในฐานะอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยผู้คน ธุรกิจการบริการเติบโตได้จากความหลากหลาย ความเข้าอกเข้าใจ และความร่วมมือ วันสตรีสากลจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเฉลิมฉลองบทบาทและผลงานของผู้หญิงในอุตสาหกรรมของเรา พร้อมทั้งย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาส สนับสนุนการเป็นผู้นำ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุม เพื่อให้ทุกคนสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จได้”
หนึ่งในไฮไลต์ของงานคือการเปิดตัว LookBeyondโครงการเพื่อสังคมที่มุ่งเสริมพลังให้กับผู้หญิงผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ และการจัดตั้ง Learning Lab ซึ่งออกแบบมาเพื่อมอบทักษะเชิงปฏิบัติให้กับผู้ต้องขังหญิง เพื่อช่วยสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน
Learning Lab จะเป็นพื้นที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติที่ผู้เข้าร่วมสามารถพัฒนาทักษะด้านงานฝีมือ รวมถึงเวิร์กช็อปการตัดเย็บที่ครบครันด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจ พัฒนาทักษะอาชีพ และเปิดโอกาสให้ผู้หญิงสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเมื่อกลับคืนสู่สังคม
เพื่อถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์และงานฝีมือจากโครงการดังกล่าว ภายในงานยังมีการจัด มินิแฟชั่นโชว์โดยทีมงาน อมารี กรุงเทพฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์งานฝีมือที่สร้างสรรค์โดยผู้ต้องขังหญิง ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ ความเข้มแข็ง และความมุ่งมั่นของพวกเธอ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพผ่านโครงการ LookBeyond ต่อชุมชนได้
ภายในงาน แขกผู้ร่วมงานยังได้ร่วมกิจกรรมพบปะ พูดคุย พร้อมลิ้มลอง “Afternoon Tea Series: The Story of Women” ชุดน้ำชายามบ่ายที่รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของสตรีในสังคม ชุดน้ำชายามบ่ายพิเศษนี้ให้บริการที่ Maitree Bar ณ โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรกำนัล Afternoon Tea รวมถึงบัตรกำนัลรจาก Breeze Spa ที่ร่วมรายการ จะนำไปสมทบทุนสนับสนุนโครงการ LookBeyond ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง และช่วยสนับสนุนโอกาสในการพัฒนาอาชีพของผู้หญิงที่เข้าร่วมโครงการในอนาคต
ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ยังคงตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างพลังให้กับชุมชน ส่งเสริมความครอบคลุม และสร้างโอกาสที่มีความหมาย เพื่อช่วยให้ผู้หญิงสามารถสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น