ช้อปอิ่มบุญ! CPF ระดมพลังการให้ ช่วยผู้ป่วย รพ.มหาราชนครราชสีมา

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เดินหน้ากิจกรรม “ทุกการซื้อ คือ พลังแห่งการให้” เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล สดใหม่ส่งตรงจากโรงงาน ให้ทุกการซื้อเป็นพลังแห่งการแบ่งปัน โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุน มูลนิธิ 100 ปี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–13 มีนาคม 2569 เวลา 07.00–18.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม โดยต่อยอดจากการจัดกิจกรรมที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สะท้อนพลังของการร่วมมือกันเพื่อสร้าง “สังคมแห่งการแบ่งปัน” อย่างยั่งยืน