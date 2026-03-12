สยายปีกเต็มสูบ เทล ทู เทล รายได้ทะลุ 700 ล้าน รุก 3 ธุรกิจดาวรุ่งแห่งอนาคต

เทล ทู เทล ประกาศความสำเร็จครั้งใหญ่ด้วยตัวเลขรายได้ทะลุ 700 ล้านบาท เติบโตอย่างก้าวกระโดดท่ามกลางความท้าทายของตลาด พร้อมเปิดยุทธศาสตร์ปี 2026 รุกหนัก 3 กลุ่มธุรกิจใหม่ที่สอดรับกับเมกะเทนด์โลก หวังสร้าง New S-Curve ผลักดันองค์กรสู่ระดับสากล
ดาเรศ พัฒนรัตน์เจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทล ทู เทล จำกัด เปิดเผยว่า “ความสำเร็จของรายได้ 700 ล้านบาทมาจากธุรกิจ TV Shopping ยังสามารถครองใจผู้บริโภคอย่างเหนียวแน่น ด้วยการคัดสรรสินค้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และการบริการที่เป็นเลิศ อีกทั้งมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจนมีอัตราเติบโตสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการก้าวสู่ทศวรรษใหม่ โดยบริษัทมองเห็นโอกาสในการปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์โลก (Future Trends) จึงได้ตัดสินใจขยายการลงทุนเข้าสู่ 3 กลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพสูง ได้แก่
Tel2Solar ธุรกิจ Solar Rooftop ตอบรับกระแส Net Zero และพลังงานสะอาดที่กำลังเติบโตอย่างรุนแรง ทั้งในกลุ่มที่อยู่อาศัยและภาคอุตสาหกรรม
การค้าระหว่างประเทศ (Thai-China Trade): ยกระดับการนำเข้า-ส่งออกกับพันธมิตรในประเทศจีน เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนและนวัตกรรมสินค้า
คอนเทนต์สัตว์เลี้ยง (Pet Entertainment): บุกตลาด Pet Humanization ผ่านการผลิตรายการ PET PLANET รักนี้มีหาง และคอนเทนต์เพื่อคนรักสัตว์ ซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและเติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับโลก ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 4 โมงเย็น ทางช่อง3 HD และทุกช่องทาง Online เริ่ม 5 เมษายน นี้
“เราไม่ได้มองแค่การทำธุรกิจเดิมให้ดีขึ้น แต่เรากำลังสร้าง Ecosystem ใหม่ที่เชื่อมโยงทั้งเทคโนโลยี พลังงาน และไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน เพื่อทำให้ เทล ทู เทล ได้อยู่ในทุกจังหวะชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่” ดาเรศ กล่าวทิ้งท้าย