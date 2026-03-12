MEA ขานรับมติ ครม. เร่งมาตรการประหยัดพลังงานภาครัฐ WFH รับมือวิกฤตราคาพลังงานโลก มุ่งเป้าสังคมคาร์บอนต่ำ

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกาศความพร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 เพื่อเร่งดำเนินมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ รองรับสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานในตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ โดย MEA มุ่งมั่นเป็นหน่วยงานต้นแบบในการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมขับเคลื่อนความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว และเดินหน้าประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
สำหรับการดำเนินงานภายในองค์กร MEA ได้ยกระดับการจัดการพลังงานอย่างเข้มงวด ครอบคลุมทั้งการปรับตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในอาคารสำนักงานให้อยู่ที่ 26 – 27 องศาเซลเซียส พร้อมรณรงค์ให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีแทนการสวมสูทในวันปฏิบัติงานปกติ รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบการทำงานอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเพื่อลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ ตลอดจนส่งเสริมรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นและการปฏิบัติงานที่บ้าน หรือนอกสถานที่ (Work from home) ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแม้จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน แต่ MEA ยังคงรักษาประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างสูงสุด โดยเฉพาะในด้านงานบริการประชาชนที่ต้องมีความสะดวกรวดเร็วและต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงจากการเดินทางและลดการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)
นอกจากนี้ MEA ยังพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจร่วมดำเนินการตามนโยบายประหยัดพลังงาน โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและปลอดภัยที่สุด เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการลดใช้ไฟฟ้าของประเทศให้ได้ร้อยละ 5 หรือประมาณ 31 ล้านหน่วยต่อเดือน พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้มีความเพียงพอและปลอดภัยต่อความต้องการใช้งานในทุกสภาวการณ์ ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า สามารถติดต่อได้ที่ MEA Call Center 1130 หรือช่องทางโซเชียลมีเดียทาง Line: @MEAthailand และเว็บไซต์ www.mea.or.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง