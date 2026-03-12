“จิรุตม์”ลาออกประธานบอร์ดรฟท.มีผล 18 ม.ค.69 เตรียมพร้อมก่อนนั่ง’กกต.’คนใหม่

“จิรุตม์ วิศาลวิจิตร”ยื่นลาออกจากประธานบอร์ดรฟท. มีผล 18 ม.ค.69 เตรียมพร้อมรับตำแหน่ง กกต.คนใหม่ ขณะที่นัดประชุมบอร์ดรฟท.นัดสุดท้าย 16 มี.ค.นี้ สะสางงานเร่งด่วนไม่ให้ตกค้าง ด้าน”พิพัฒน์”เผยรอแต่งตั้งชุดใหม่ หลังมี ครม.
รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 นายจิรุตม์ วิศาลวิจิตร ได้ยื่นหนังสือต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป เนื่องจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สว 0008/782 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2569 แจ้งสรุปการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบนายจิรุตม์ วิศาลวิจิตร ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา 8 (1) ประกอบมาตรา 12 วรรคเจ็ด แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ ที่ประชุมวุฒิสภา (สว.) มีมติเห็นชอบให้นายจิรุตม์ วิศาลวิจิตร อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมด้วยมติ 144 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง และงดออกเสียง 26 เสียง
รายงานข่าวแจ้งว่า ปัจจุบันนายจิรุตม์ วิศาลวิจิตร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ รฟท. (ประธานบอร์ด) และกรรมการ (บอร์ด) บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. ซึ่งจะต้องลาออกก่อนไปรับตำแหน่ง กกต. ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 10 (21) ระบุถึงลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง กกต.ว่า “เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงายนรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการ หรือที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ”
สำหรับบอร์ดรฟท.นั้น คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 มีอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการการรถไฟฯ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของรฟท. ระบุว่า ประธากรรมการรฟท. ถือเป็นองค์ประกอบในการประชุมบอร์ด กรณีประธานลาออกจะไม่สามารถประชุมบอร์ดรฟท.ได้ เพราะถือว่ามีองค์ประกอบไม่ครบ ส่วนการแต่งตั้งประธานบอร์ดนั้น จะต้องแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.)
@ 16 มี.ค.ประชุมบอร์ดรฟท.เร่งสางงานค้าง
รายงานข่าวแจ้งว่า บอร์ดรฟท.มีกำหนดประชุมในวันที่ 16 มีนาคม 2569 ซึ่งนายจิรุตม์ วิศาลวิจิตร จะเป็นประธานการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนจะลาออก เพื่อพิจารณาวาระงาน ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และมีความสำคัญและอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของรฟท.หากล่าช้าออกไป
ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ประธานบอร์ดรฟท. เป็นองค์ประกอบของบอร์ด หลังนายจิรุตม์ วิศาลวิจิตร ลาออกจากประธานบอร์ดรฟท.ถือว่า องค์ประกอบบอร์ดไม่ครบ ไม่สามารถประชุมได้ ส่วนการแต่งตั้งคณะกรรมการรฟท.ชุดใหม่ จะดำเนินการหลังรัฐบาลเข้าปฎิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ โดยจะเร่งเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เห็นชอบ ซึ่งนอกจากการรถไฟฯ แล้วขณะนี้ยังมีบอร์ดของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกระทรวงคมนาคมอีกหลายแห่งที่ต้องมีการแต่งตั้งใหม่ อาทิ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ซึ่งกรรมการลาออกทั้งหมด ทำให้ต้องเร่งคัดสรรและแต่งตั้งโดยเร็ว