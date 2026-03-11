“โก โฮลเชลล์” ชูโอนแบรนด์“ เจาะตลาดโฮเรก้า

"โกโฮลเชลล์" มองโอกาสตลาดโฮเรก้าดีมานด์สูง เดินหน้ารุกตลาดสินค้า Own Brand เต็มกำลัง หวังตอบโจทย์ผู้ประกอบการในตลาดโฮเรก้าให้ได้มากที่สุด คาดดันยอดขายกลุ่มโอนแบรนด์มีสัดส่วนมากกว่า 10%
นางซันนี่ ซิดิค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารสินค้าธุรกิจค้าส่ง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดโฮลเซลล์ จำกัด บริหารแบรนด์ โก โฮลเชลล์ (GO WHOLESALE) เปิดเผยว่า โก โฮลเซลล์ เป็นศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร โดยเฉพาะกลุ่มอาหารและสินค้าสด เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้าปลีกขนาดเล็กโดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันโก โฮลเชลล์มีลูกค้าหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1. Business Customers 55% 2. HoReCa + Service 35% และ3. Food Retailers 20%
ทั้งนี้พบว่าลูกค้าโฮเรก้ามีศักยภาพสูงทั้งในแง่ของจำนวนผู้ประกอบการและมูลค่าของตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มองเป็นโอกาสของโก โฮลเซลล์ ที่จะนำเสนอสินค้ากลุ่มโอนแบรนด์ให้กับลูกค้าโฮเรก้าได้มากขึ้น เพราะปัจจุบันพบว่าตลาดรวมสินค้ากลุ่มโอนแบรนด์ มีมูลค่า 39,000 ล้านบาท เติบโตไม่ต่ำกว่า 10-11% ขึ้นไป ส่วนหนึ่งมาจากลูกค้ากลุ่ม B2B และกลุ่มผู้ประกอบการ มองหาสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสม รวมถึงต้องการสินค้าที่มีแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป
ส่งผลให้ทางโก โฮลเซลล์ พร้อมรุกสินค้ากลุ่มโอนแบรนด์มากยิ่งขึ้น โดยปีนี้จะมีสินค้าใหม่ๆ ออกมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าโฮเรก้ามากขึ้น โดยเฉพาะสินค้านอนฟู้ด อย่างสินค้าในหมวดเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ทำความสะอาด ภายใต้แบรนด์ PRO SAVE และสินค้าในหมวดบรรจุภัณฑ์อาหารต่างๆ ภายใต้แบรนด์ SUPER SAVE เป็นต้น
ล่าสุดปีนี้โก โฮลเซลล์ ยังได้เข้าร่วมโชว์ศักยภาพการเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบอาหารชั้นนำ ในงาน THAFEX-HOREC ASIA 2026 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 – 18.00 น. ที่ บูธ M01 อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อนำเสนอสินค้า Own Brand ที่สร้างสรรค์เพื่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะอีกด้วย
นางซันนี่ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันโก โฮลเซลล์ มีสินค้าโอนแบรนด์ ทั้งหมด 3 แบรนด์ มีสินค้ารวมกันมากกว่า 1,800 รายการ ประกอบด้วย
1.แบรนด์ A CHOICE เป็นโอนแบรนด์ที่มีจำนวนสินค้ามากที่สุด และทำยอดขายเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มโอนแบรนด์ด้วยกัน โดยนำเสนอสินค้าในหลายกลุ่ม ทั้งอาหารสด อาหารแช่แข็ง เครื่องเทศและเครื่องปรุง อุปกรณ์และของใช้ เพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและผู้รักชอบการทำอาหารในชีวิตประจำวัน ด้วยการเข้าถึงวัตถุดิบอาหารที่มีคุณภาพ สดใหม่ เชื่อถือได้ และคุ้มค่า
2.แบรนด์ SUPER SAVE นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นในกลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารและอาหารพื้นฐาน ในราคาที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับลูกค้า และผู้ประกอบการมืออาชีพ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนและความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ
3.แบรนด์ PRO SAVE เซฟเงิน เซฟธุรกิจคุณ นำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่ม Non-Food สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยเน้นสินค้าในหมวด เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อก้าวสู่การเป็น ตัวเลือกอันดับต้นสำหรับลูกค้าธุรกิจ ที่ต้องการสินค้า.