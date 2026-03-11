กฟผ.-KHNP นำองค์ความรู้ SMR ตอบโจทย์ Net Zero

กฟผ. ผนึก KHNP เกาหลี เปิดเวที “KHNP–EGAT SMR Technical Seminar” เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี SMR ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานและ Net Zero ของไทยอย่างยั่งยืน
นายศิริวัฒน์ เจ็ดสี รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงเทคนิค “KHNP–EGAT SMR Technical Seminar” ร่วมกับ Mr.Soonkil Jung ผู้จัดการทั่วไปโครงการ SMR ต่างประเทศ บริษัท Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงเทคนิคด้านการพัฒนาโครงการ Small Modular Reactor (SMR) ระหว่างผู้เชี่ยวชาญในแวดวงพลังงานนิวเคลียร์ของไทยและสาธารณรัฐเกาหลี โดยครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี ความปลอดภัย ประสบการณ์การพัฒนาโครงการ และแนวปฏิบัติสากล ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 กรุงเทพมหานคร
นายศิริวัฒน์ เจ็ดสี รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. เปิดเผยว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์พลังงานโลกที่ต้องมุ่งเน้นความมั่นคงควบคู่กับการลดการปล่อยคาร์บอนฯ เทคโนโลยี SMR จึงเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพสูงในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศไทย ด้วยจุดเด่นด้านความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล และความสามารถในการผลิตไฟฟ้าคาร์บอนต่ำได้อย่างมีเสถียรภาพ ความร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งมีความเชี่ยวชาญอย่าง KHNP จะช่วยวางรากฐานสำคัญทั้งด้านเทคโนโลยี การเตรียมความพร้อมให้แก่สถาบันต่าง ๆ และการพัฒนาบุคลากรในภาคพลังงานอีกด้วย
Mr.Soonkil Jung ผู้จัดการทั่วไปโครงการ SMR ต่างประเทศ KHNP กล่าวว่า เทคโนโลยี SMR สอดคล้องกับเป้าหมาย Net Zero และการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของไทย โดย KHNP พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้นำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านพลังงานนิวเคลียร์มาผนึกกำลังกับ กฟผ. เพื่อร่วมขับเคลื่อนอนาคตพลังงานสะอาด ต่อยอดสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมของทั้งสองประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาโครงการใหม่ และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีในอนาคตต่อไป
การจัดสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านพลังงานนิวเคลียร์และเทคโนโลยี SMR ระหว่าง กฟผ. และ KHNP เมื่อเดือนมิถุนายน 2568 และเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อรองรับการเดินหน้าโครงการ SMR ของไทย