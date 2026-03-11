โก โฮลเซลล์ ขนทัพวัตถุดิบคุณภาพ สู่ THAIFEX-HOREC ASIA 2026 โชว์ศักยภาพธุรกิจค้าส่งอาหาร นำเสนอสินค้า Own Brand มาตรฐานสากล

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลา เพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมออกบูธโชว์ศักยภาพในงาน THAIFEX-HOREC ASIA 2026 ตอกย้ำจุดยืน “Stay fresh SOLUTION” ตัวช่วยที่เต็มไปด้วยความสดใหม่อยู่เสมอ เพื่อนำพาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารก้าวไปข้างหน้า โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เข้าเยี่ยมชมบูธ โดยมีนายริคาร์โด้ เบารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ, นางซันนี่ ซิดิค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารสินค้าธุรกิจ และนายจิระศักดิ์ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ให้การต้อนรับ
ภายในงาน THAIFEX-HOREC ASIA 2026 โก โฮลเซลล์ นำเสนอสินค้าและวัตถุดิบคุณภาพ พร้อมนำตู้อควาเรียมมาจัด โซนอาหารทะเล ชูการบริหารจัดการปลา อาหารทะเลเป็นๆ ที่มีทั้งปลาไทยและปลานำเข้า พร้อมไลน์ Frozen Seafood ที่คงความสดตั้งแต่ต้นทางถึงครัวผู้ประกอบการ โซนเนื้อคุณภาพ ที่นำเสนอเนื้อสดและเนื้อแช่แข็ง คัดสรรอย่างพิถีพิถันควบคุมอุณภูมิมาตรฐาน เพื่อรสชาติที่สม่ำเสมอ โซนชีส ที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกธุรกิจ โซนสินค้า Own Brand แบรนด์สินค้าคุณภาพที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการด้วยการคัดสรรวัตถุดิบชั้นดี ในราคาที่คุ้มค่า ช่วยลดต้นทุนผลิตภายใต้ 3 แบรนด์คือ A CHOICE ชอยซ์ที่มือโปรมั่นใจ สินค้าวัตถุดิบอาหารและเครื่องปรุง อาทิเช่น เนื้อสัตว์แช่แข็ง อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง ผลไม้แช่แข็ง เครื่องปรุงรส PRO SAVE เซฟเงิน เซฟธุรกิจคุณ นำเสนอสินค้าอุปโภค อาทิเช่น น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม SUPER SAVE บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร/เครื่องดื่ม หลอด ตะเกียบ ช้อนส้อม โซน แอป GO WHOLESALE ดิจิทัล แพลตฟอร์มสำคัญ พร้อมนำทีมผู้เชี่ยวชาญเจรจาธุรกิจตลอดทั้งวัน ณ บูธ M01 อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2569
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมและโปรโมชั่น
