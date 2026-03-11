“พลังงาน”ชวนติดโซลาร์รูฟท็อป ลดภาษี2แสนบาท

“รมว.อรรถพล” ชวนประชาชนที่สนใจติดโซลาร์รูฟท็อป ลดภาษีได้ 2 แสนบาท เซฟค่าไฟระยะยาว ช่วยชาติลดนำเข้าพลังงาน
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า หลังจากมีประกาศราชกิจจานุเบกษาประกาศบังคับใช้มาตรการภาษีส่งเสริมพลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างเป็นทางการ ประชาชนผู้สนใจติดโซลาร์รูฟท็อป สามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ได้ทันที ซึ่งการติดโซลาร์รูฟท็อป ติดแล้วได้กำไรถึง 3 ต่อ โดยต่อที่ 1 ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้แล้ว ต่อที่ 2 สามารถนำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท และต่อที่ 3 ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ คาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 15.28 ล้านตันต่อปี โดยมาตรการนี้ จะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินลงทุนในประเทศกว่า 2.4 แสนล้านบาท
สำหรับบุคคลธรรมดาที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน สามารถนำค่าซื้ออุปกรณ์และค่าติดตั้งมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามที่จ่ายจริง สูงสุด ไม่เกิน 200,000 บาท แต่การติดตั้งต้องเป็นระบบ On-Grid ที่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า (กฟน. หรือ กฟภ.) และต้องใช้หลักฐาน ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูป (e-Tax Invoice) เท่านั้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571
โดยมาตรการภาษีส่งเสริมพลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้ประชาชนติดโซลาร์รูปท็อปเท่านั้น ยังส่งเสริมให้ภาคธุรกิจได้สิทธิเช่นกัน โดยหักรายจ่ายเครื่องจักร/วัสดุประหยัดพลังงานได้ 1.5 เท่า ส่วนสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ตามมาตรา 40(5)-(8) และนิติบุคคล ที่ลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สามารถนำเงินลงทุนมาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ 1.5 เท่า (เท่ากับได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 50% ของค่าใช้จ่ายจริง) โดยอุปกรณ์ที่ร่วมรายการ ต้องเป็นของใหม่ที่มีมาตรฐานประสิทธิภาพสูง อาทิ ปั๊มความร้อน (Heat Pump) สีทาผนัง หรือกระจกกันความร้อน และเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน เบอร์ 5 ระดับสูงสุด ทั้งนี้ ต้องไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ซ้ำซ้อนจากมาตรการอื่น (เช่น BOI หรือ EEC) และต้องมีใบกำกับภาษีแบบ e-Tax Invoice
“ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงาน ได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานสะอาด การออกมาตรการลดภาษีสำหรับติดโซลาร์รูฟท็อปสำหรับประชาชน และมาตรการหักรายจ่ายเครื่องจักร/วัสดุประหยัดพลังงานสำหรับภาคเอกชน ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่กระทรวงพลังงาน พยายามผลักดักเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น ช่วยชาติลดการนำเข้าพลังงาน คาดว่ามาตรการนี้จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและอุตสาหกรรมได้มากขึ้น การลดหย่อนภาษีก็จะช่วยจูงใจให้มีการติดตั้ง/ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ กระทรวงพลังงานยังคงมุ่งผลักดันมาตรการต่างๆ ให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน” นายอรรถพล กล่าว