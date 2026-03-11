ซัมเมอร์นี้สนุกทั้งครอบครัว! เทศกาลว่าว ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในงาน “ICONSIAM SUMMER KITE PLAYGROUND 2026” เริ่ม 13-22 มีนาคม 2569 ณ ริเวอร์ พาร์ค

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำความเป็น Family & Kids Destination จุดหมายปลายทางแห่งความสนุกและความสุขของทุกคนในครอบครัว จัดงาน “ICONSIAM SUMMER KITE PLAYGROUND 2026” เปิดประสบการณ์การเล่นว่าว ท่ามกลางทัศนียภาพวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ชวนสัมผัสเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมไทย สนุกกับการเล่นว่าวหลากสีสันหลายรูปแบบ ที่จะมามอบความสุขให้คุณทั้งครอบครัว ระหว่างวันที่ 13-22 มีนาคม 2569 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม
ภายในงาน “ICONSIAM SUMMER KITE PLAYGROUND 2026” เปิดพื้นที่ความสนุกให้ทุกคนในครอบครัวได้เพลิดเพลินกับสีสันของว่าวริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมอุดหนุนว่าวจากร้านค้าชุมชนบางพลัด และชุมชนเมืองปทุม ทุกคนจะได้สัมผัสเสน่ห์ของ “ว่าวทำมือ” งานศิลปะแฮนด์เมด ที่มีสีสันและลวดลายสวยงามให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นว่าวจุฬา ว่าวปักเป้า และว่าวผีเสื้อสดใส รวมถึงร้าน ToysKite bkk.shop ก็มาร่วมในครั้งนี้ด้วย
นอกจากจะให้ความสนุกเพลิดเพลินแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านที่อยู่คู่คนไทยอย่างยาวนาน และยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จักและสัมผัสกับการละเล่นว่าวแบบดั้งเดิมของไทย พร้อมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
เชิญทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศซัมเมอร์สุดสดใส กับเทศกาลเล่นว่าวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในงาน “ICONSIAM SUMMER KITE PLAYGROUND 2026” ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ICONSIAM