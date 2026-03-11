เร่งช่วยเหลือลูกเรือ! เรือสินค้าไทยถูกโจมตีที่ช่องแคบฮอร์มุซ ช่วยได้แล้ว 20 คน ยังค้นหาอีก 3 คน

“พิพัฒน์” สั่งกรมเจ้าท่า เร่งติดตามสถานการณ์ ให้ความช่วยเหลือลูกเรือคนไทยอย่างเร่งด่วน หลังเรือสินค้าไทยถูกโจมตีที่ ช่องแคบฮอร์มุซ โดยช่วยเหลือลูกเรือขึ้นฝั่งได้แล้ว 20 นาย อีก 3 นาย อยู่ระหว่างค้นหาคาดติดอยู่ในห้องเครื่อง
วันที่ 11 มีนาคม 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้สั่งกรมเจ้าท่า (จท.) เร่งติดตามสถานการณ์เรือบรรทุกสินค้าไทยเกิดเหตุที่ ช่องแคบฮอร์มุซ และให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทยอย่างเร่งด่วน
โดยกรมเจ้าท่า (จท.) แจ้งว่า ได้รับรายงานเหตุเรือไทย MAYUREE NAREE ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าเทกอง ขนาด 19,891 ตันกรอส หมายเลขทะเบียนเรือ 550000990 ของบริษัท Precious Flowers Co., Ltd. ประสบเหตุระเบิดบริเวณท้ายเรือ ขณะแล่นผ่าน Strait of Hormuz เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 เวลาประมาณ 11.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย จากการรายงานของบริษัทเจ้าของเรือ ระบุว่า เรือมยุรี นารี พร้อมลูกเรือจำนวน 23 นาย
โดยได้ออกเดินทางจากจุดทิ้งสมอบริเวณ United Arab Emirates และขณะเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ได้เกิดเหตุระเบิดบริเวณท้ายเรือ ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ในห้องเครื่อง นายเรือจึงตัดสินใจสละเรือและอพยพลูกเรือขึ้นเรือช่วยชีวิต และได้รับการช่วยเหลือจากทหารเรือของ Oman โดยสามารถช่วยเหลือลูกเรือขึ้นฝั่งได้จำนวน 20 นาย และนำขึ้นที่เมืองท่า Khasab ประเทศโอมานอย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ยังมีลูกเรืออีกจำนวน 3 นาย ซึ่งคาดว่าอยู่ในห้องเครื่องของเรือในช่วงที่เกิดเหตุ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเข้าเวรยามประจำห้องเครื่อง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการค้นหาและให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในเวลา 13.46 น. บริษัท Precious Shipping Public Company Limited (เจ้าของเรือ) ได้ยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมว่า ลูกเรือ 20 นายได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งแล้ว ส่วนลูกเรืออีก 3 นาย ยังคงอยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์และค้นหา ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเร่งด่วน ดังนี้
-ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมกับ ReCAAP ISC ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และประสานผู้แทน United Kingdom Maritime Trade Operations เพื่อให้ติดต่อกองกำลังในพื้นที่สนับสนุนการช่วยเหลือ
-ประสานงานกับกองทัพเรือไทย โดยเสนาธิการทหารเรือได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือประสานกับหน่วยงานทางทหารของ Bahrain เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือ
-ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย เพื่อให้ Maritime Rescue Coordination Centre ในพื้นที่ดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือ
- ประสานงานกับ Thai Maritime Enforcement Command Center
-ประสานงานกับ Ministry of Foreign Affairs of Thailand เพื่อสนับสนุนด้านการทูตและการช่วยเหลือลูกเรือไทยอย่างใกล้ชิด
ด้าน อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ เพื่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทยอย่างใกล้ชิด พร้อมติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง