ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน รุกตลาดซัมเมอร์ 2569 เดินเกมค้าปลีกเชิงประสบการณ์ เปิดแคมเปญใหญ่ “ROBINSON SUMMER FEST” ชูคอนเซ็ปต์ ‘ศาสตร์ช้อปคลายร้อน’ พลิกห้างสู่ One-stop Summer Destination ครบทั้งไอเทม โปรโมชัน และกิจกรรม พร้อมดันทราฟฟิกและเร่งการจับจ่ายทั่วประเทศ เปิดฉากฤดูร้อนปี 2569 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำการเป็น “เดสติเนชันที่สร้างความสุขในทุก ๆ วันของชีวิต” เปิดแคมเปญใหญ่ “ROBINSON SUMMER FEST” (โรบินสัน ซัมเมอร์ เฟส) ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘ศาสตร์ช้อปคลายร้อน’ พลิกห้างสู่ One-Stop Summer Destination จัดเต็มประสบการณ์หน้าร้อนแบบครบทุกมิติ ทั้งไอเทม โปรโมชัน และกิจกรรม ที่จะชวนทุกครอบครัวทั่วไทยมาปลุกพลังความสดใส เติมเต็มความสุขรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 9 – 24 มีนาคม 2569 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันทุกสาขา และทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้าง
นายอนันต์ ตันติปัญญาคุณ กรรมการผู้จัดการ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ช่วงซัมเมอร์ถือเป็นฤดูกาลสำคัญของครอบครัวนักช้อปทั่วประเทศ เพราะเป็นช่วงเวลาที่มองหาการใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น ทั้งการท่องเที่ยว การทำกิจกรรมร่วมกัน และการรีเฟรชไลฟ์สไตล์ อินไซต์สำคัญที่เราเห็นชัดคือ ครอบครัวต้องการ ‘ความครบจบในที่เดียว’ ที่ตอบโจทย์ทั้งสินค้า ความคุ้มค่า และความสนุกสำหรับทุกเจเนอเรชัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงเปิดตัวแคมเปญ ‘ROBINSON SUMMER FEST’ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘ศาสตร์ช้อปคลายร้อน’ เพื่อยกระดับห้างสรรพสินค้าโรบินสันสู่ One-Stop Summer Destination ที่เชื่อมโยงทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็ก ครอบครัว ไปจนถึงวัยทำงาน ผ่านการผสานไอเทมคุณภาพ โปรโมชันสุดคุ้ม และกิจกรรมสร้างสีสันไว้อย่างครบครันในที่เดียว เราคาดหวังว่าแคมเปญนี้จะช่วยสร้างบรรยากาศการจับจ่ายที่คึกคัก เพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ และผลักดันการใช้จ่ายให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งตลอดช่วงฤดูกาลซัมเมอร์นี้”
ด้านนายนพดล พลายระหาญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวเพิ่มเติมว่า “จุดแข็งสำคัญของแคมเปญ ‘ROBINSON SUMMER FEST’ ปีนี้ คือการผนึกกำลังกับพันธมิตรแบรนด์และบัตรเครดิตชั้นนำ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการยกระดับแคมเปญให้ครบทั้งสินค้า โปรโมชัน และประสบการณ์ในที่เดียว โดยกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมในช่วงซัมเมอร์ ได้แก่ แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ความงามและไลฟ์สไตล์ รวมถึงของใช้ภายในบ้านและอุปกรณ์ท่องเที่ยว ซึ่งเราได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อออกแบบข้อเสนอและกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ขณะเดียวกัน ความร่วมมือครั้งนี้ยังช่วยเพิ่มความคุ้มค่าให้ทุกการจับจ่าย ผ่านคูปองส่วนลด เครดิตเงินคืน และคะแนนสะสมที่หลากหลาย พร้อมไฮไลต์กิจกรรมเปิดตัวซัมเมอร์คอลเลกชันและอีเวนต์พิเศษที่สาขาชลบุรี ซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์ซัมเมอร์ที่มากกว่าการช้อปปิ้ง และมีส่วนกระตุ้นบรรยากาศเศรษฐกิจในพื้นที่ให้คึกคักยิ่งขึ้น”
สำหรับ “ศาสตร์ช้อปคลายร้อน” ในแคมเปญ “ROBINSON SUMMER FEST” ตลอดช่วงแคมเปญ ประกอบด้วยหลากหลายไฮไลต์ ได้แก่...
o ศาสตร์ช้อปสุดฟิน
ยกทัพคอลเลกชันใหม่และไอเทมฮอตประจำซัมเมอร์มาให้ทุกครอบครัวทั่วไทยได้อัปเดตลุคและรีเฟรชไลฟ์สไตล์ ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ แอ็กเซสซอรี ของแต่งบ้าน และอุปกรณ์เดินทางสุดชิค พร้อมเติมสีสันให้ทุกโมเมนต์ซัมเมอร์ สดใสครบจบในที่เดียว
o ศาสตร์โปรคุ้มทะลุองศา
จัดเต็มโปรโมชันสุดคุ้มเอาใจสายช้อปตัวจริง ไม่ว่าจะเป็น...
• สมาชิกบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน รับคูปองส่วนลดและเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 6,000 บาท เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด
• พิเศษทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ (วันที่ 13 – 15 มีนาคม 2569 และ 20 – 22 มีนาคม 2569)
– สมาชิกเดอะวัน รับ 5,000 คะแนน เมื่อช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อสัปดาห์)
– สำหรับสุดยอดนักช้อป รับบัตรของขวัญโรบินสัน มูลค่า 4,000 บาท เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน
ครบ 60,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป (จำกัดรวม 100 สิทธิ์ตลอดรายการ)
• พร้อมสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการอีกมากมาย
นอกจากนี้ ยังเอาใจสายบิวตี้และแฟชั่นเลิฟเวอร์ ด้วยโปรโมชันสุดคุ้มเพิ่มเติมมากมาย เพื่อเพิ่มความสนุกในการช้อปและความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ได้แก่...
• สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30% (เฉพาะรุ่น/แบรนด์ที่ร่วมรายการ)
• รับคูปองส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด
• รับฟรี ของสมนาคุณ และบริการพิเศษ จากแผนกบิวตี้ เมื่อช้อปสินค้าแผนกแฟชั่นครบ 2,000 บาท (เพียงโชว์ใบเสร็จตามเงื่อนไขที่กำหนด ณ เคาน์เตอร์แบรนด์ที่ร่วมรายการ ในแผนกบิวตี้ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ทุกสาขา)
• รับฟรี บัตรกำนัล และของสมนาคุณพิเศษ จากแผนกแฟชั่น เมื่อช้อปสินค้าแผนกบิวตี้ครบ 3,000 บาท (เพียงโชว์ใบเสร็จตามเงื่อนไขที่กำหนด ณ เคาน์เตอร์แบรนด์ที่ร่วมรายการ ในแผนกบิวตี้ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ทุกสาขา)
• ส่วนลดพิเศษเพิ่ม เฉพาะแบรนด์ ADIDAS, NIKE และ NEW BALANCE รับ e-Coupon มูลค่า 100 บาท สำหรับใช้ช้อปครั้งถัดไป ผ่าน Central App
พร้อมร่วมประสบการณ์สุดพิเศษกับ Visa Exclusive Experience...
• สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต วีซ่า (Visa) สะสมสูงสุด 2 ท่าน จากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และเซ็นทรัลออนไลน์ สัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา รวม 5 วัน 4 คืน ทั้งดินเนอร์ระดับโลกที่ Eleven Madison Park เข้าชมพิพิธภัณฑ์ MOMA และชมการแข่งขัน FIFA World Cup 2026 รอบแบ่งกลุ่มระหว่าง ฝรั่งเศส และเซเนกัล ในวันที่ 16 มิถุนายน 2569
o ศาสตร์ความมันส์สะท้านซัมเมอร์
o • Robinson Summer Dance Fashion Show: กิจกรรมไฮไลต์สุดร้อนแรงเปิดตัวซัมเมอร์คอลเลกชันจากแบรนด์ชั้นนำ นำทีมโดยนักแสดงสุดฮอต ซี – พฤกษ์ พร้อมสร้างสีสันความสนุกโดยมาสคอตสุดคิวต์ ‘น้องซน’ ที่จะมาร่วมดวลความมันส์กับ ‘นกโรบิ้น’ มาสคอตประจำห้าง ร่วมด้วยทัพดาราและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2569 ณ บริเวณชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ชลบุรี
พิเศษ! ลุ้นเป็น 30 Lucky Fans รับสิทธิ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ 2 ต่อ...
ต่อที่ 1: รับที่นั่งพิเศษและร่วมกิจกรรมสุด Exclusive ภายในงาน (รวม 30 สิทธิ์)
ต่อที่ 2: ลุ้นเป็น 10 ผู้โชคดี (จาก 30 Lucky Fans) รับสิทธิ์ถ่ายภาพ 2:1 ร่วมกับศิลปิน
ร่วมลุ้นสิทธิ์ง่าย ๆ เพียงช้อปครบทุก 1,500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จ / ไม่รวมใบเสร็จจากศูนย์การค้า) ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 มีนาคม 2569 ที่ห้างสรรสินค้าโรบินสัน ชลบุรี หรือช้อปผ่าน Personal Shopper ทางช่องทาง Line Official: @RobinsonChonburi กติกาและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
พร้อมจัดเต็มกิจกรรมรับซัมเมอร์อย่างต่อเนื่องตลอด 8 วัน ระหว่างวันที่ 18 – 25 มีนาคม 2569 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ชลบุรี ไม่ว่าจะเป็น...
• Robinson Summer Fair: พบทัพสินค้าคอลเลกชันซัมเมอร์จากแบรนด์ชั้นนำ พร้อมดีลพิเศษเฉพาะช่วงงาน ครบทั้งแฟชั่นรับลมร้อน ไอเทมไลฟ์สไตล์ ของใช้ภายในบ้าน และอุปกรณ์ท่องเที่ยวที่กำลังมาแรง ให้ทุกครอบครัวได้อัปเดตเทรนด์ รีเฟรชลุค และเตรียมพร้อมสำหรับทุกทริปในฤดูร้อนนี้
• Robinson Lucky Giant Gashapon Windmill: หมุนกังหันยักษ์ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ เพียงช้อปครบทุก 1,500 บาทขึ้นไป
• Robinson Summer Café: รับฟรี! เมนูเครื่องดื่มคลายร้อนสุดพิเศษ เติมความสดชื่นตลอดวัน เพียงช้อปครบ 500 บาทขึ้นไป
• Robinson Summer Funtasia: โซนกิจกรรมคลายร้อนสำหรับทุกวัย เพลิดเพลินกับเกมสนุก ๆ และกิจกรรมสร้างความสุขตลอดงาน พร้อมลุ้นของรางวัลสุดคิ้วต์ ‘พัดนกโรบิ้น’ (จำนวนจำกัด) เพียงช้อปครบ 500 บาทขึ้นไป และดาวน์โหลด Central App
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมคลายร้อนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ กับ...
• Summer Dance Troupe Fashion Show: เติมจังหวะความสนุกรับซัมเมอร์กับแฟชั่นโชว์แดนซ์ทรูป ที่จะเปลี่ยนพื้นที่ห้างให้กลายเป็นรันเวย์สุดฮอต อัปเดตคอลเลกชันซัมเมอร์จากแบรนด์ชั้นนำ พร้อมจุดประกายแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ในการแต่งตัว รับลมร้อน จัดเต็มวันละ 4 รอบ ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2569 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เชียงราย อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และฉะเชิงเทรา
มาร่วมสัมผัส “ศาสตร์ช้อปคลายร้อน” ในแคมเปญ “ROBINSON SUMMER FEST” ระหว่างวันที่ 9 – 24 มีนาคม 2569 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมช้อปสะดวกได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านหลากหลายช่องทางออนไลน์ของห้างฯ ไม่ว่าจะเป็น Robinson Chat & Shop, บริการ Robinson Personal Shopper On Demand ผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับทุกไลฟ์สไตล์, Central App, เว็บไซต์ www.central.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง Facebook Fanpage: Robinson Department Store
เกี่ยวกับเซ็นทรัล รีเทล
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “เซ็นทรัล รีเทล”) เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกรวมทั้งธุรกิจค้าส่งสินค้าหลากหลายประเภท ผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-Format, Multi-Category Omnichannel Retail and Wholesale Platform) ในประเทศไทย และ ประเทศเวียดนาม บริษัทฯ มีเครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีกและค้าส่งทั้งหมด 3,723 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) อาทิ ห้างสรรพสินค้า ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต พลาซ่า และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Omnichannel โดยธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมทั้งหมด 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) กลุ่มฟู้ด มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค วัตถุดิบอาหาร รวมถึงสินค้าและบริการด้านสุขภาพคนและสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ค้าปลีกและค้าส่งต่าง ๆ เช่น ท็อปส์ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด ท็อปส์ เดลี่ ท็อปส์ แคร์ และโก โฮลเซลล์ ในประเทศไทย ส่วนประเทศเวียดนาม ได้แก่ โก ไฮเปอร์มาร์เก็ต (บิ๊กซี / GO!) ท็อปส์ มาร์เก็ต มินิ โก (go!) และ ลานชี มาร์ท (2) กลุ่มฮาร์ดไลน์ มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ไทวัสดุ ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส เมพ และเหงียน คิม (3) กลุ่มแฟชั่น มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ซูเปอร์สปอร์ต และ เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป และ (4) กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ มุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสันไลฟ์สไตล์ ท็อปส์ พลาซ่า และ บิ๊กซี / GO! เวียดนาม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจใน 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ทั้งหมด 63 จังหวัด และ ประเทศเวียดนามทั้งหมด 26 จังหวัด
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ได้ขายกิจการห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ในประเทศอิตาลี ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568) โดย ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เป็นวันที่ธุรกรรมการขายกิจการเสร็จสมบูรณ์