เช็กโผ“ครม.อนุทิน 2” วางตัวรมต.คมนาคม 4 เก้าอี้ “พิพัฒน์”ว่าการฯ คาด”สุขสมรวย”ได้นั่งรัฐมนตรีช่วยฯ

เช็กโผ“ครม.อนุทิน 2” “พิพัฒน์”นั่งว่าการฯคมนาคม ส่วนรัฐมนตรีช่วยฯมี 3 คน คาด “สุขสมรวย”ได้นั่งรมต.สมัยแรก ด้าน”พิพัฒน์”แย้ม ภารกิจคมนาคมค่อนข้างมาก มี 23 หน่วยงานที่ต้องกำกับดูแล ลั่นดันนโยบายทวงคืนโอกาส 30 ปีภาคใต้ เห็นผลใน 1 ปีครึ่ง
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2569 ในวันที่ 14 มีนาคมนี้ หลังจากนั้นจะมีการเปิดประชุมสภาฯ เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาฯ ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่ 15 มีนาคม ซึ่งกำหนดการค่อนข้างมีความชัดเจนแล้ว โดยจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีจะต้องรอโปรดเกล้าฯ เพื่อตั้งคณะรัฐมนตรี ตรวจสอบคุณสมบัติน่าจะใช้เวลาประมาณ 10 วัน คาดว่าในช่วงต้นเดือนเม.ย.จะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ และแลงนโยบายก่อนสงกรานต์
ผู้สื่อข่าวถามว่า ตอนนี้โผรายชื่อรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนิ่งแล้วใช่หรือไม่ คือ มีนายพิพัฒน์เป็นรัฐมนตรีว่าการฯ และมีรัฐมนตรีช่วย 2 คน คือ นายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ และนายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า เรื่องรายชื่อคณะรัฐมนตรีรออีกไม่นาน ซึ่งในส่วนของกระทรวงคมนาคมนั้น อาจจะมีรัฐมนตรี 4 คนก็ได้ เนื่องจากกระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงใหญ่ มีภารกิจมาก มีหน่วยงาน ทั้งราชการและรัฐวิสาหกิจ ถึง 23 หน่วยงาน ถือว่าเข้ามาช่วยกันทำงาน และการมีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯคมนาคม 3 คน ในอดีตก็เคยมี ไมใช่เรื่องแปลกอะไร
นายพิพัฒน์กล่าวต่อว่า ในการหาเสียงที่ผ่านมา ตนได้นำเสนอนโยบาย “พูดแล้วทำพลัส” และแนวคิด “ทวงคืน 30 ปีที่สูญหายของชาวใต้” ที่มุ่งนำโอกาส การพัฒนาภาคใต้ โดยจะผลักดันโครงการสำคัญ อาทิ แลนด์บริดจ์ ชุมพร ระนอง และเชื่อมสุราษฎร์ธานี การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) การจัดสรรพื้นที่สาธารณะราว 6 แสนไร่ สร้างอาชีพด้านปศุสัตว์ และพืชพลังงาน ควบคู่การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่ง และการลงทุน ซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการแล้ว และหลังจัดตั้งรัฐบาลและมีครม.อย่างเป็นทางการ จะเร่งขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมตามที่ได้หายเสียงไว้ วางแผนว่าจะทำให้สำเร็จภายในระยะเวลา 1 ปีครึ่ง
รายงานข่าวจากพรรคภูมิใจไทย คาดหมายว่า โผรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอีก 1 คน น่าจะเป็น นางสุขสมรวย วันทนียกุล สส.อำนาจเจริญ เพราะถือว่าเป็นสายตรง ครูใหญ่บุรีรัมย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ นางสุขสมรวย เคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สมัย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ มาแล้ว