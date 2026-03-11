ออร่า คว้า ออน สมฤทัย เจ้าของวลีฮิต Thank you Kateyki นั่งแท่นพรีเซนเตอร์คนที่ 3

ออร่าเล่นใหญ่ เปิดตัว ออน สมฤทัย นั่งแท่นพรีเซนเตอร์คนที่ 3 ประกบโยชิและไบร์ท พร้อมดันตลาดระดับโกลบอล มุ่งสู่คลินิกความงามที่ครองใจสาวๆ ทุกคน
Aura Bangkok Clinic คลินิกความงามตัวแม่ พึ่งเปิดตัวสาขาต่างจังหวัดสาขาแรกที่จังหวัดอุดรธานีได้ไม่นาน ล่าสุดประกาศข่าวใหญ่ เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนที่ 3 ออน สมฤทัย รัตนวราหะ เจ้าของคลิปร้อยล้านวิว และเจ้าของวลีฮิต Thank you Kateyki ที่เหล่าคนดังอย่าง ลิซ่า แบมแบม และคนดังแถวหน้าโคฟเวอร์ตามกันทั่วเมือง งานนี้ออร่าทุ่มงบกว่า 7 หลัก เปิดตัวคุณออนอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซปท์สวยลัคชู ออร่าแบบออน เตรียมเขย่าวงการฉีดหน้าสวยหุ่นสับ ประกาศดันตลาดระดับโกลบอล ด้วยพรีเซนเตอร์ใหม่ บริการใหม่ และกลยุทธ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
คุณออน สมฤทัย ก้าวขึ้นเป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ ประกบโยชิ รินรดา และ ไบรท์ พิชญทัฬห์ ตอกย้ำภาพลักษณ์ของ Aura Bangkok Clinic คลินิกความงามที่เหล่าดารา คนดังไว้วางใจ ด้านทีมผู้บริหาร เผยว่าการเลือกคุณออน เข้ามาเสริมทัพพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ เพื่อส่งเสริมเรื่องความมั่นใจให้ผู้หญิงทุกช่วงอายุ ให้กล้าทำเพื่อตัวเอง เปลี่ยนเพื่อตัวเอง สวยเพื่อตัวเอง ก้าวข้ามความกลัวและอุปสรรคต่างๆ ที่จำกัดความมั่นใจของผู้หญิงไปพร้อมกับการเติบโตในหน้าที่การงาน และ การมีครอบครัว ขณะเดียวกัน การเปิดตัวคุณออนที่มีฐานแฟนคลับทั่วโลก ช่วยเสริมภาพลักษณ์ Global Branding ของแบรนด์ให้แข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากเดินหน้าเปิดตัวพรีเซนเตอร์ ต้นปีนี้ออร่ายังเปิดตัวหัตถการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกช่วงอายุ
กระแสข่าวเปิดตัวคุณออนในทุกช่องทางของออร่า ดันไวรัลในสื่อโซเชียลมีเดีย เอนเกจเมนต์รวมกันกว่าล้านครั้ง เรียกว่าดังระเบิดตั้งแต่ก่อนเปิดตัว ด้านคุณออน สมฤทัย เผยโมเมนต์ประทับใจที่ได้เข้ามาร่วมงานกับ Aura Bangkok Clinic วางใจให้ออร่าดูแลทั้งใบหน้าและรูปร่าง เตรียมเสิร์ฟคอนเทนท์สนุกๆ กับออร่าตลอดทั้งปี ฝากแฟนคลับเตรียมตัวรับความสดใสตามสไตล์ช่องคุณออน สมฤทัย ในเร็วๆ นี้ ออร่าการันตี ลุคใหม่ของคุณออนที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหน เตรียมพบกับเคล็ดลับความออร่าของคุณออน สมฤทัย ได้ในทุกช่องทางของ Aura Bangkok Clinic ทั้งช่องทางออฟไลน์ อาทิ บิลบอร์ด ดิจิตอลสกรีน และช่องทางออนไลน์ของออร่าทุกแพลตฟอร์ม