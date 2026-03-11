xs
สนามบินภูเก็ต ปิดรันเวย์ชั่วคราว เหตุเครื่องบิน Air India Express ขัดข้องล้อหน้าแตกเสียหาย ยันไม่มีผู้บาดเจ็บ

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เกิดเหตุเครื่องบิน Air India Express ขัดข้องบนรันเวย์ สนามบินภูเก็ต หลังลงจอด Hard Landing ชุดเกียร์ ล้อหน้าเสียหาย แจ้งปิดทางวิ่งชั่วคราว ยืนยันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเร่งดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (11 มีนาคม 2569) มีรายงานว่า เกิดเหตุกับเครื่องบินแบบ Boeing 737 MAX 8 ของสายการบิน Air India Express เที่ยวบิน AXB938 ที่เดินทางจากสนามบิน Hyderabad มายังสนามบินภูเก็ต มีปัญหาขัดข้องบนทางวิ่ง ทำให้เที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกจากสนามบินภูเก็ตต้องชะงัก

ด้านท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ชี้แจงถึงกรณีอากาศยานของสายการบิน Air India Express เที่ยวบิน AXB938 เส้นทางบิน ไฮเดอราบัด (HYD) – ภูเก็ต (HKT) เกิดเหตุขัดข้องบนทางวิ่งภายหลังการลงจอด โดยเป็นเครื่องบินแบบ Boeing 737-800 หมายเลขทะเบียน VT-BWQ เดินทางถึงท่าอากาศยานภูเก็ต ก่อนเวลาตามแผน โดยมีกำหนดการลงจอดเวลา 11.40 น. และลงจอดจริงเวลา 11.24 น. บนเครื่องมีลูกเรือจำนวน 7 คน ผู้โดยสารขาเข้า 131 คน และทารก 2 คน อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว


ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า อากาศยานมีการลงจอดในลักษณะ Hard Landing ส่งผลให้ชุดเกียร์ ล้อหน้าของอากาศยานได้รับความเสียหาย ทำให้อากาศยานไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกจากทางวิ่งได้ในทันที

ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ดำเนินการออกประกาศนักบิน (NOTAM) ตั้งแต่เวลา 12.08-18.00 น. เพื่อแจ้งปิดทางวิ่งเป็นการชั่วคราว พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ และดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยานอย่างเคร่งครัด

ขอให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ติดต่อสายการบินของท่านโดยตรง เพื่อตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและรายละเอียดการเดินทางก่อนเดินทางมายังท่าอากาศยาน เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน









