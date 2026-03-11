สนามบินภูเก็ต ปิดรันเวย์ชั่วคราว เหตุเครื่องบิน Air India Express ขัดข้องล้อหน้าแตกเสียหาย ยันไม่มีผู้บาดเจ็บ

เกิดเหตุเครื่องบิน Air India Express ขัดข้องบนรันเวย์ สนามบินภูเก็ต หลังลงจอด Hard Landing ชุดเกียร์ ล้อหน้าเสียหาย แจ้งปิดทางวิ่งชั่วคราว ยืนยันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเร่งดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย
รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (11 มีนาคม 2569) มีรายงานว่า เกิดเหตุกับเครื่องบินแบบ Boeing 737 MAX 8 ของสายการบิน Air India Express เที่ยวบิน AXB938 ที่เดินทางจากสนามบิน Hyderabad มายังสนามบินภูเก็ต มีปัญหาขัดข้องบนทางวิ่ง ทำให้เที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกจากสนามบินภูเก็ตต้องชะงัก
ด้านท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ชี้แจงถึงกรณีอากาศยานของสายการบิน Air India Express เที่ยวบิน AXB938 เส้นทางบิน ไฮเดอราบัด (HYD) – ภูเก็ต (HKT) เกิดเหตุขัดข้องบนทางวิ่งภายหลังการลงจอด โดยเป็นเครื่องบินแบบ Boeing 737-800 หมายเลขทะเบียน VT-BWQ เดินทางถึงท่าอากาศยานภูเก็ต ก่อนเวลาตามแผน โดยมีกำหนดการลงจอดเวลา 11.40 น. และลงจอดจริงเวลา 11.24 น. บนเครื่องมีลูกเรือจำนวน 7 คน ผู้โดยสารขาเข้า 131 คน และทารก 2 คน อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า อากาศยานมีการลงจอดในลักษณะ Hard Landing ส่งผลให้ชุดเกียร์ ล้อหน้าของอากาศยานได้รับความเสียหาย ทำให้อากาศยานไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกจากทางวิ่งได้ในทันที
ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ดำเนินการออกประกาศนักบิน (NOTAM) ตั้งแต่เวลา 12.08-18.00 น. เพื่อแจ้งปิดทางวิ่งเป็นการชั่วคราว พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ และดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยานอย่างเคร่งครัด
ขอให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ติดต่อสายการบินของท่านโดยตรง เพื่อตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและรายละเอียดการเดินทางก่อนเดินทางมายังท่าอากาศยาน เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน