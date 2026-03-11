CP ALL จัดงาน “CP ALL Influencer Trend 2026 ครั้งที่ 8” เปิดเวทีอัปเดตเทรนด์คอนเทนต์ยุคใหม่ ภายใต้ธีม “Game Change : จาก Player สู่ Creator ตัวจริง”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จัดงาน สัมมนาสุดปังที่เหล่า Creator และ Influencer ไม่ควรพลาด ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 กับงาน CP ALL Influencer Trend 2026 ซึ่งในครั้งนี้มาในธีม “Game Change : จาก Player สู่ Creator ตัวจริง” จะทำอย่างไรหากวันนี้ไม่ว่าใครก็สามารถเป็น Influencer ได้ ไม่เว้นแม้แต่ AI ร่วมหาทางออก พร้อมอัพเดท เทรนด์จากเหล่า Speaker คนดังที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์การสร้างคอนเทนต์ที่จะชนะใจคนดูยุคใหม่
ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับ Session ต่าง ๆ ซึ่งถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์จริงในวงการ ได้แก่
Session 1 – Entertainment แชร์ประสบการณ์โดยช่อง TikTok ท่านเปา (taanpao78)
การทำคอนเทนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจและเข้าถึงคนดูในยุคใหม่
Session 2 – Live โดยช่อง TikTok น้องนี (nn.lardapha)
เปลี่ยนความชอบให้กลายเป็นรายได้ เรียนรู้เทคนิคการ Live และสร้างรายได้จากคอนเทนต์
Session 3 – Storytelling โดยช่อง TikTok ไบรท์ไร้ไขมัน (brightekkarat)
เปิดมุมมองการสร้าง Personal Branding ผ่าน storytelling
Session 4 – AI รุกฆาต ในวันที่ใคร ๆ ก็เป็น influencer ได้ แม้แต่ AI โดย CEO Buddy Review (Specialize Influencer Marketing)
Session 5 – Workshop Activity : Influencer Playground
เปิดโอกาสให้ Creator ทุกคนได้ลองสร้าง Content ภายในงานจริง
งานนี้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด!!! จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2569 เวลา 13.00-20.00 น. (ณ CP ALL, THE TARA แจ้งวัฒนะ ชั้น B1) เปิดให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียน ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 24 มีนาคม 2569 เวลา 16.00 น. ที่ https://url-shortener.me/GD0Q
โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะมีทีมงานติดต่อกลับเพื่อยืนยันเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2569
มาร่วมเติมอาหารสมอง จอยกิจกรรมสนุก ๆ พร้อมสร้าง community กับเหล่า creator หลากหลายสายได้พร้อมกันในงานนี้