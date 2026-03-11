xs
xsm
sm
md
lg

"แอลม่า เลเซอร์" รุกตลาดไทย เปิดตัว "Soprano Titanium" ในงาน Alma Gala 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท แอลม่า เลเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และเวชศาสตร์ความงามพลังงานสูง ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์ม "Soprano Titanium" นวัตกรรมเลเซอร์ยกกระชับดูแลสุขภาพผิวรุ่นเรือธงระดับโลกมาสู่ตลาดประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ภายในงาน "Alma Gala 2026" ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ โรงแรมดุสิต ธานี กรุงเทพฯ เพื่อตอกย้ำถึงการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย และความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนวิวัฒนาการของเวชศาสตร์ความงามที่เน้นการดูแลสุขภาพผิวในระยะยาว สู่การเป็นผู้นำด้านความงามที่ยั่งยืน (Longevity Aesthetics)

สำหรับ Soprano Titanium เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมและยอมรับอย่างสูงในตลาดชั้นนำอย่างเกาหลีใต้ โดยถูกออกแบบมาเพื่อส่งมอบประสบการณ์การรักษาที่รวดเร็ว ทรงประสิทธิภาพ และมอบความสบายสูงสุดแก่ผู้รับบริการ พร้อมผลลัพธ์ทางการแพทย์ที่แม่นยำสม่ำเสมอ การนำเข้านวัตกรรมนี้ แอลม่า เลเซอร์ (ประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนคลินิกและสถาบันเสริมความงามพันธมิตรในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา พร้อมไปกับการยกระดับประสบการณ์โดยรวมของผู้รับบริการ


อลอน ทิโอนิท รองประธานฝ่ายช่องทางตรงระหว่างประเทศของ แอลม่า กล่าวว่า "ภูมิทัศน์ของเวชศาสตร์ความงามในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไปสู่การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว การเปิดตัว Soprano Titanium ในครั้งนี้ เรากำลังมอบเครื่องมือที่ล้ำสมัยให้แก่คลินิกพันธมิตร ซึ่งรวบรวมประสิทธิภาพด้านการยกกระชับผิวเข้ากับความแม่นยำที่จำเป็นสำหรับผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติในยุคปัจจุบัน"


การจัดงาน"Alma Gala 2026" ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Longevity” ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการตอกย้ำพันธกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นสนับสนุนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท่ามกลางยุคสมัยที่เวชศาสตร์ความงามกำลังเปลี่ยนผ่านจากการแก้ไขปัญหาผิวในระยะสั้น ไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพผิวที่ยั่งยืนและสมบูรณ์แบบจากภายใน


หลังจากปีที่ผ่านมา แอลม่า เลเซอร์ (ประเทศไทย) สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างโดดเด่นจนทุบสถิติใหม่ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การดูแลสุขภาพผิวแบบองค์รวม เพื่อการดูแลผู้รับบริการในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ


สำหรับทิศทางการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปี 2569 แอลม่า เลเซอร์ (ประเทศไทย) ยังคงปักหมุดหมายสำคัญในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยทางคลินิก และมุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพให้แก่บุคลากรในแวดวงความงามของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสู่ระดับสากล
"แอลม่า เลเซอร์" รุกตลาดไทย เปิดตัว "Soprano Titanium" ในงาน Alma Gala 2026
"แอลม่า เลเซอร์" รุกตลาดไทย เปิดตัว "Soprano Titanium" ในงาน Alma Gala 2026
"แอลม่า เลเซอร์" รุกตลาดไทย เปิดตัว "Soprano Titanium" ในงาน Alma Gala 2026
"แอลม่า เลเซอร์" รุกตลาดไทย เปิดตัว "Soprano Titanium" ในงาน Alma Gala 2026
"แอลม่า เลเซอร์" รุกตลาดไทย เปิดตัว "Soprano Titanium" ในงาน Alma Gala 2026