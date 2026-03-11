"แอลม่า เลเซอร์" รุกตลาดไทย เปิดตัว "Soprano Titanium" ในงาน Alma Gala 2026

บริษัท แอลม่า เลเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และเวชศาสตร์ความงามพลังงานสูง ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์ม "Soprano Titanium" นวัตกรรมเลเซอร์ยกกระชับดูแลสุขภาพผิวรุ่นเรือธงระดับโลกมาสู่ตลาดประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ภายในงาน "Alma Gala 2026" ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ โรงแรมดุสิต ธานี กรุงเทพฯ เพื่อตอกย้ำถึงการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย และความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนวิวัฒนาการของเวชศาสตร์ความงามที่เน้นการดูแลสุขภาพผิวในระยะยาว สู่การเป็นผู้นำด้านความงามที่ยั่งยืน (Longevity Aesthetics)
สำหรับ Soprano Titanium เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมและยอมรับอย่างสูงในตลาดชั้นนำอย่างเกาหลีใต้ โดยถูกออกแบบมาเพื่อส่งมอบประสบการณ์การรักษาที่รวดเร็ว ทรงประสิทธิภาพ และมอบความสบายสูงสุดแก่ผู้รับบริการ พร้อมผลลัพธ์ทางการแพทย์ที่แม่นยำสม่ำเสมอ การนำเข้านวัตกรรมนี้ แอลม่า เลเซอร์ (ประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนคลินิกและสถาบันเสริมความงามพันธมิตรในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา พร้อมไปกับการยกระดับประสบการณ์โดยรวมของผู้รับบริการ
อลอน ทิโอนิท รองประธานฝ่ายช่องทางตรงระหว่างประเทศของ แอลม่า กล่าวว่า "ภูมิทัศน์ของเวชศาสตร์ความงามในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไปสู่การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว การเปิดตัว Soprano Titanium ในครั้งนี้ เรากำลังมอบเครื่องมือที่ล้ำสมัยให้แก่คลินิกพันธมิตร ซึ่งรวบรวมประสิทธิภาพด้านการยกกระชับผิวเข้ากับความแม่นยำที่จำเป็นสำหรับผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติในยุคปัจจุบัน"
การจัดงาน"Alma Gala 2026" ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Longevity” ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการตอกย้ำพันธกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นสนับสนุนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ท่ามกลางยุคสมัยที่เวชศาสตร์ความงามกำลังเปลี่ยนผ่านจากการแก้ไขปัญหาผิวในระยะสั้น ไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพผิวที่ยั่งยืนและสมบูรณ์แบบจากภายใน
หลังจากปีที่ผ่านมา แอลม่า เลเซอร์ (ประเทศไทย) สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างโดดเด่นจนทุบสถิติใหม่ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การดูแลสุขภาพผิวแบบองค์รวม เพื่อการดูแลผู้รับบริการในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับทิศทางการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปี 2569 แอลม่า เลเซอร์ (ประเทศไทย) ยังคงปักหมุดหมายสำคัญในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยทางคลินิก และมุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพให้แก่บุคลากรในแวดวงความงามของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสู่ระดับสากล