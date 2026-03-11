“พิพัฒน์”ยันไม่ปล่อยค่าขนส่งลอยตัว หากน้ำมันดีเซลขยับเกิน 30 บาทต่อลิตร ส่วนค่าตั๋วเครื่องบินมีกลไกตลาดควบคุม

“พิพัฒน์”ยันไม่ปล่อยค่าขนส่งลอยตัว ส่วนค่าตั๋วเครื่องบินมีกลไกตลาดควบคุม ย้อนอดีตราคาน้ำมันเคยพุ่งเกือบ 35 บาทต่อลิตร”สินค้า-บริการ”ขึ้นราคาไปแล้ว แต่ไม่ได้ลดตอนน้ำมันลงมาที่ 29 บาทต่อลิตร คุย”พาณิชย์”คุมเข้ม ขณะที่เร่งหามาตรการดูแลน้ำมันเขียว ลดความเดือดร้อนชาวประมง
วันที่ 11 มี.ค. 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง หรือ ศบก. กล่าวว่า รัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ในตะวันออกลางและราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อต้นทุนต่อสินค้าและค่าบริการ โดยเฉพาะภาคการขนส่ง ที่มีความกังวล ค่าขนส่งสินค้าและค่าโดยสารจะมีการปรับเพิ่มราคา เช่น ค่าโดยสารเครื่องบินที่จะเพิ่มสูงขึ้นนั้น เป็นการปรับขึ้นตามปัจจัยต้นทุน ซึ่งหากจองตั๋วล่วงหน้าราคาก็เป็นไปตามปกติ แต่หากตจองซื้อตั๋วแบบเร่งด่วนฉุกเฉิน ราคาก็จะสูงกว่า เป็นเรื่องกลไกลตลาด
ส่วนการขนส่งโหมดอื่นๆ ภายในประเทศ ยังไม่ได้ปล่อยให้ลอยตัว ดังนั้น ผู้ประกอบการยังไม่มีสิทธิ์ขึ้นราคา ปัจจุบันราคาน้ำมันอยู่ที่ 29.94 บาทต่อลิตร แต่หากย้อนหลังไป ก่อนหน้านี้ ยุครัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น้ำมันดีเซลเคยสูงเกือบ 35 บาทต่อลิตร รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน รัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร ตอนนั้นทั้งสินค้า ค่าขนส่ง ต่างปรับราคาขึ้นกันหมด แต่พอตอนราคาน้ำมันลดลง 29.94 บาทต่อลิตร สินค้าบริการที่ขึ้นราคาไป ก็ไม่ลดราคาลงมาตาม ซึ่งได้หารือกับทางกระทรวงพาณิชย์ ให้ดูแลควบคุมราคาสินค้า หากจำเป็นต้องขยับราคาน้ำมันขึ้นไปเกิน 30 บาทต่อลิตร
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะสามารถขยายเวลาตรึงราคาน้ำมันดีเซลออกไปได้อีกหรือไม่ นายพิพัฒน์กล่าวว่า สถานการณ์ตอนนี้คงไม่ได้ ต้องบอกว่า ช่วงที่รัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล เข้ามาเมื่อปลายปี 2568 ราคาน้ำมันดีเซลเคยอยู่ที่กว่า 32 บาทต่อลิตร ในระยะไม่กี่เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลปรับราคาลงมาให้ต่ำกว่า 30 บาทต่อลิตร ตอนนี้มีสถานการณ์ตะวันออกกลาง จำเป็นต้องขยับกลับไปที่ 32 บาทต่อลิตร ซึ่งราคาสินค้าบริการต่างๆ ได้ปรับราคาขึ้นไปก่อนแล้ว หากจะถือโอกาสปรับกันอีกก็คงไม่ได้ เรื่องนี้ ทางกระทรวงพาณิชย์จะดูแลและต้องเอาเหตุผล และข้อเท็จจริงมาคุยกัน
@เร่งหารือสมาคมประมงฯ หามาตราการดูแลราคาน้ำมันเขียว
นายพิพัฒน์กล่าวอีกว่า ตอนนี้ที่ต้องหามาตรการช่วยเหลือด่วน คือ ราคาน้ำมันเขียว สำหรับเรือประมง จากที่เคยอยู่ที่ไม่เกิน 20 บาทต่อลิตร ขณะนี้กำลังทะยานเพิ่มไปที่ 30 บาทต่อลิตร จำเป็นต้องเร่งช่วยเหลือชาวประมง ซึ่งในสัปดาห์หน้า ตนจะหารือกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เพื่อหามาตรการช่วยเหลือราคาน้ำมันเขียวเพื่อลดผลกระทบต่อชาวประมงให้มากที่สุด
ส่วนกรณีไม่สามารถนำน้ำมันดิบ ออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้ ศบก. กระทรวงพลังงาน ได้หารือแนวทางในการหาน้ำมันจากแหล่งอื่นมาเสริม ซึ่งล่าสุด มีช่องทางที่สามารถซื้อน้ำมันจากรัสเซียได้ ซึ่ง ก.พลังงาน เริ่มติดต่อเพื่อซื้อ LPG จากรัสเซียแล้ว และจะซื้อน้ำมันต่อไปโดยผ่านตลาดกลางสิงคโปร์ ไทยปริมาณน้ำมันที่ซื้อผ่านช่องแคบฮอร์มุซมีประมาณ 48% ยังมีจากแหล่งอื่นอีกกว่า 50% มีสัญญาข้อตกลงกัน ยังซื้อได้ตามปกติ เท่ากับ มีน้ำมันดิบสัดส่วน 50% อยู่แล้ว ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำมันจะหมด แต่ที่ต้องทำคือ หากแหล่งอื่นๆเพื่อเพิ่มปริมาณ ซึ่งตอนนี้มีแนวโน้มน้ำมันจากรัสเซีย