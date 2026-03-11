INZENT ลุยตลาดวิตามินซี ส่ง Vitamin C 500 mg iCAP ชิงส่วนแบ่งตลาด

นายยัญชัย บุญใช้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ เฮิร์บ คอร์ปอเรชั่น จํากัด ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายอาหารเสริม INZENT กล่าวถึงเทรนด์การใส่ใจสุขภาพว่า แม้จะมีการปรับพฤติกรรมจะสร้างการรับรู้ให้คนทั่วโลกใส่ใจการดูแลสุขภาพมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ในปี 2569 เทรนด์การใส่ใจสุขภาพจะยังคงเติบได้รับความสนใจต่อเนื่อง จากไลฟ์สไตล์เปลี่ยน ค่ายาแพง ไม่อยากรอพบแพทย์นาน เป็นปัจจัยหลักดันมูลค่าตลาดอาหารเสริมให้เติบโตไอ เฮิร์บ คอร์ปอเรชั่นเล็งเห็นช่องทางดังกล่าว จึงส่ง Vitamin C 500 mg iCAP โดย INZENT มาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก
ทั้งนี้ Vitamin C 500 mg iCAP ซึ่งเป็นวิตามินซี รูปแบบแคปซูล ที่ให้วิตามินซี 500 mg ต่อแคปซูล ผลิตด้วย iCAP Technology ซึ่งออกแบบสารสำคัญในรูปแบบเม็ดเล็ก (pellet) เพื่อสนับสนุนความสม่ำเสมอของวิตามินซีในแต่ละแคปซูล รับประทานง่าย วันละ 1 แคปซูล เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมวิตามินซีอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพโดยรวมในชีวิตประจำวัน
สำหรับ iCAP Technology เป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมโครงสร้างของวิตามินซี โดยขึ้นรูปสารสำคัญในลักษณะ “เม็ดเล็ก” หรือ Pellet ขนาดเล็กที่มีความสม่ำเสมอ ช่วยให้แต่ละแคปซูลมีปริมาณวิตามินซีใกล้เคียงกัน และช่วยให้การแตกตัวและการดูดซึมเป็นไปอย่างเหมาะสม แนวคิดนี้ช่วยลดพื้นที่สัมผัสกับความชื้นและอากาศ เพิ่มความเสถียรของสาระสำคัญระหว่างการเก็บรักษา และควบคุมปริมาณวิตามินซีให้มีความสม่ำเสมอในแต่ละแคปซูล โดยวิตามินซี 500 mg เป็นขนาดที่เหมาะกับการรับประทานทุกวัน เพราะให้ปริมาณที่สมดุลและสะดวกต่อการดูแลสุขภาพในระยะยาว สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม Line : @INZENT202