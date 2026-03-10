"เจ้าท่า" ประชุมคณะอนุฯกก.กำหนดกลยุทธ์รับอนุสัญญาทางทะเลฯ ขับเคลื่อนพันธกรณีเวทีโลก

กรมเจ้าท่า ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์รับอนุสัญญาทางทะเลระหว่างประเทศ ติดตามการประเมินผล และทบทวนการปฏิบัติงาน ในการเดินเรือ ตามพันธกรณีของรัฐชายฝั่งของอนุสัญญาฯองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
วันที่ 10 มีนาคม 2569 นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) ด้านปลอดภัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนกลุยุทธ์เพื่อดำเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2569 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกรมเจ้าท่า
โดยคณะอนุกรรมการมีบทบาทสำคัญในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนกลยุทธ์รองรับการดำเนินงานตามอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านการเดินเรือขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของธง รัฐเมืองท่า และรัฐชายฝั่ง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเดินเรือของประเทศเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในเวทีการเดินเรือระหว่างประเท
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPIs รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานประเมินผล และทบทวนการปฏิบัติงานของประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของธง (Flag State) และข้อเสนอการปรับปรุงตัวชี้วัดจากผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานประเมินผล และทบทวนการปฏิบัติงานของประเทศไทยในฐานะรัฐเมืองท่า (Port State) และข้อเสนอการปรับปรุงตัวชี้วัดจากผลการดำเนินงาน รายงานการดำเนินงานของคณะทำงานประเมินผล และทบทวนการปฏิบัติงานของประเทศไทยในฐานะรัฐชายฝั่ง (Coastal State) และข้อเสนอการปรับปรุงตัวชี้วัดจากผลการดำเนินงาน
รวมถึงประเด็นที่ต้องการการบูรณาการหรือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลความปลอดภัยในการเดินเรือตามพันธกรณีของรัฐชายฝั่งของอนุสัญญาระหว่างประเทศของค์การทางทะเลระหว่างประเทศ การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือภาคผนวกที่ 3 , 4 และ 6 ประเด็นที่ไม่สอดคล้อง หรือประเด็นที่อาจไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของตราสารภาคบังคับขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศ
นับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเดินเรือของประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเล การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน