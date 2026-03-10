สินเชื่อคืออะไร รู้จักเครื่องมือทางการเงิน และแนวทางการเลือกสินเชื่อ

คาดว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า ‘สินเชื่อ’ เมื่อต้องการวางแผนการเงิน หรือต้องการเงินฉุกเฉิน แต่อาจจะยังไม่รู้ว่าสินเชื่อคืออะไร มีรูปแบบไหนบ้าง และสามารถเป็นเครื่องมือทางการเงินได้อย่างไร บทความนี้จะพาไปทำความรู้จักสินเชื่อให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความหมาย คุณสมบัติผู้สมัคร วงเงินที่ขอได้ เอกสารที่จำเป็น และแนะนำแนวทางการเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อที่ปลอดภัย
สินเชื่อคืออะไร มีประเภทอะไรบ้าง?
สินเชื่อ คือการให้บริการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยจะมีการกำหนดวงเงินที่เหมาะสมกับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาในการชำระคืนเอาไว้ชัดเจน ซึ่งการกู้สินเชื่อมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์ หรือสินเชื่อบ้าน เป็นต้น
สินเชื่อส่วนบุคคล ประเภทสินเชื่อสำหรับมนุษย์เงินเดือน
ทราบกันไปแล้วว่าสินเชื่อคืออะไรและหมายถึงอะไร หัวข้อนี้จะมาเจาะลึกถึง ‘สินเชื่อส่วนบุคคล’ ซึ่งเป็นประเภทสินเชื่อที่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป เช่น พนักงานประจำ หรือมนุษย์เงินเดือน โดยมีรายละเอียดที่ควรรู้ ดังนี้
ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลควรมีคุณสมบัติอย่างไร?
ผู้ที่สามารถสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลคือผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ทั้งนี้คุณสมบัติอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริษัทสินเชื่อ
• มีอายุ 20-64 ปี
• สัญชาติไทย
• มีรายได้ 8,000 บาทขึ้นไป (ยื่นเป็นสลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน)
• มีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของสถาบันการเงิน
• มีอายุการทำงานปัจจุบัน 1 เดือนขึ้นไป
วงเงินของสินเชื่อส่วนบุคคล
วงเงินที่จะได้รับในสินเชื่อส่วนบุคคลจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครขอสินเชื่อ แต่โดยทั่วไปแล้วเกณฑ์มีดังนี้
• รายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน: วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ และจำกัดผู้ให้บริการไม่เกิน 3 แห่ง
• รายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน ขึ้นไป: วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
เอกสารที่จำเป็นต้องมีในการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล
ในการสมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคล มักจำเป็นจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
• บัตรประจำตัวประชาชน
• สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่ได้รับสลิป แนะนำแสดงสลิป 2 เดือนขึ้นไป เพื่อเพิ่มโอกาสการอนุมัติสินเชื่อ
• บัตรพนักงานที่มีรูปใบหน้าผู้ยื่นขอสินเชื่อ (ถ้ามี)
• หน้าสมุดบัญชีธนาคาร ตัวจริงหรือสำเนา (ถ้ามี)
เลือกสินเชื่ออย่างไรให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด?
เนื่องจากการขอสินเชื่อคือการนำเงินในอนาคตมาใช้ล่วงหน้าเพื่อหมุนเวียนสภาพคล่องในกรณีที่จำเป็น จึงต้องมีการวางแผนการเงินอย่างรัดกุม และเลือกสินเชื่อให้ตอบโจทย์กับตัวเองมากที่สุด
• เลือกขอสินเชื่อตามจุดประสงค์ เช่น ต้องการรีไฟแนนซ์รถ ขอสินเชื่อรถยนต์ ต้องการซื้อบ้าน ขอสินเชื่อบ้าน หรือถ้าต้องการหมุนเวียนสภาพคล่อง นำเงินไปเรียนต่อเพิ่มเติม สินเชื่อส่วนบุคคลจะตอบโจทย์ที่สุด
• เลือกผ่อนชำระคืนในระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่สั้นเกินจนเป็นภาระหนัก หรือไม่ยาวเกินไป
• คำนวณรายรับ-รายจ่ายอย่างรัดกุม เพื่อประเมินความสามารถในการชำระคืน พร้อมดอกเบี้ย
• ศึกษารายละเอียดของสินเชื่อแต่ละแบบ ให้เข้าใจอย่างละเอียด
สินเชื่อส่วนบุคคลถูกกฎหมาย จาก Promise กู้เงินปลอดภัย อนุมัติไว
หากต้องการขอสินเชื่อส่วนบุคคล ควรขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ มีตัวตนชัดเจน อย่างที่ Promise ผู้ให้บริการสินเชื่อถูกกฎหมายที่ไม่ต้องมีคนค้ำ หรือนำหลักทรัพย์ไปค้ำประกัน เพียงแค่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดก็สามารถสมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้
โดยสินเชื่อส่วนบุคคลจาก Promise อนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท* เหมาะกับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องการวางแผนการเงิน ปรับสภาพคล่อง และต้องการดอกเบี้ยตามกฎหมาย โดยคิดดอกเบี้ยต่ำสุด 15.00% สูงสุด 25.00% ต่อปี ชำระคืนเป็นอัตราขั้นต่ำของจำนวนเงินที่มากกว่า โดยคิดอัตราขั้นต่ำคือ 3% หรือขั้นต่ำ 300 บาท อย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
ดอกเบี้ย 15% - 25% ต่อปี
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ศึกษาเพิ่มเติม promise.co.th
*อนุมัติใน 1 ชั่วโมง เมื่อยื่นเอกสารครบก่อน 18.00 น. และไม่มีเหตุขัดข้อง
สินเชื่อคืออะไร หากวางแผนการเงินดี ขอสินเชื่อได้
อ่านมาจนถึงตรงนี้หลายคนน่าจะรู้แล้วว่าสินเชื่อคืออะไร โดยสินเชื่อคือเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยวางแผนสภาพคล่อง และเป็นตัวช่วยในกรณีฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม การเลือกขอสินเชื่อควรเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการของตัวเอง พร้อมทั้งคำนวณความสามารถในการชำระคืนเท่าที่ไหว เพื่อที่สินเชื่อจะได้เป็นตัวช่วยทางการเงิน ไม่กลายเป็นภาระในอนาคต