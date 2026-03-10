ขบ.คุมเข้ม”แท็กซี่ – รถร่วมขสมก.”หมดอายุ ตรวจเจอโทษหนัก”ทั้งจำคุก-ปรับ”

กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้มรถสาธารณะ แท็กซี่ – รถเมล์ หมดอายุ เตือนเร่งคืนแผ่นป้าย แนะผู้โดยสารสังเกตทะเบียนก่อนใช้บริการ แท็กซี่หมดอายุใช้งาน หมวดอักษร”ท และ ม” พบนำรถมาให้บริการรับส่งผู้โดยสาร จะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจรถสาธารณะอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะกรณีรถแท็กซี่ที่หมดอายุการใช้งานเพื่อความปลอดภัยและเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ โดยกรมฯ เตือนรถแท็กซี่ที่หมดอายุการใช้งาน เจ้าของรถต้องส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถ และนำใบคู่มือจดทะเบียนรถมาแสดงต่อนายทะเบียนเพื่อบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียน หรือเปลี่ยนประเภทรถ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ครบอายุการใช้งานและต้องนำเครื่องหมายที่แสดงการเป็นรถรับจ้างออก เช่น โป๊ะไฟ TAXI METER บนหลังคา, ป้ายแสดงสถานะการให้บริการ (ว่าง-ไม่ว่าง หรืองดรับจ้าง)
หากฝ่าฝืนนำรถที่หมดอายุการใช้งานมารับจ้างรับส่งผู้โดยสารจะมีความผิดฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ทั้งนี้ แนะนำจุดสังเกตหมวดอักษรรถแท็กซี่มิเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานครที่หมดอายุการใช้งานมี (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2569) ดังนี้
1. แท็กซี่บุคคล (เขียว-เหลือง) : ทจ, มก, มข, มค, มง, มจ, มฉ, มช, มฎ ถึง 6440
2. แท็กซี่นิติบุคคล : ทฉ, ทต, ทท, ทธ, ทน, ทพ, ทม, ทย, ทร, ทล, ทว, ทศ, ทษ, ทส ถึง 1510
นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายกับรถโดยสารที่เคยร่วมเดินรถให้บริการกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) หรือรถร่วมฯขสมก. ซึ่งปัจจุบันได้แจ้งยกเลิกประกอบการไปแล้ว หากพบการนำรถดังกล่าวมาลักลอบให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต จะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ หากพบเบาะแสหรือประสบปัญหาจากการใช้บริการรถสาธารณะ สามารถแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร. 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง