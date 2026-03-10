เวียตเจ็ทไทยแลนด์ คว้า”The Most Beloved Employer” ตอกย้ำองค์กรขวัญใจคนรุ่นใหม่

เวียตเจ็ทไทยแลนด์ คว้ารางวัล The Most Beloved Employer จากเวที Future Trends Awards 2026 ขึ้นแท่นองค์กรขวัญใจคนรุ่นใหม่ เปิดกว้างความเท่าเทียมในทุกมิติ มุ่งสร้างทักษะบุคลากรคุณภาพสูงสู่โลกการบิน
วันที่ 10 มีนาคม 2569 นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ กล่าวว่า สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ คว้ารางวัล The Most Beloved Employer Awards 2026 สาขา Young Professional Love หรือรางวัลสุดยอดองค์กรยอดนิยมสำหรับคนรุ่นใหม่ จากเวที Future Trends Awards 2026 สะท้อนภาพองค์กรที่เปิดกว้างและทันสมัย พร้อมตอกย้ำจุดยืนการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เคารพความหลากหลาย และให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมในทุกมิติ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกสายงานสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการเติบโตในระยะยาว
“ในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ เวียตเจ็ทไทยแลนด์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพนักงานทุกช่วงวัยให้สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของสายการบิน การได้รับรางวัลดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และสะท้อนความเชื่อมั่นที่คนรุ่นใหม่มีต่อสายการบินฯ โดยเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้างและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการดูแลพนักงานด้วยสวัสดิการที่เป็นธรรมและสนับสนุนสมดุลชีวิตการทำงาน ตลอดจนดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การเติบโตขององค์กรสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ทุกภาคส่วน”
สำหรับงาน Future Trends Awards 2026 เป็นเวทีประกาศรางวัลที่จัดโดย Future Trends สื่อด้านธุรกิจ การตลาด และนวัตกรรมชั้นนำของประเทศไทย เพื่อยกย่องความสำเร็จขององค์กร แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นและก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมในวงกว้าง โดยในปี 2569 รางวัลหมวด The Most Beloved Employer Awards แบ่งออกเป็น 4 สาขาหลัก เพื่อสะท้อนศักยภาพขององค์กรในการดึงดูดและรักษาบุคลากรในแต่ละช่วงวัยและสายอาชีพได้อย่างครอบคลุม ได้แก่ Student Love (18–22 ปี) Young Professional Love (23–35 ปี) Experienced Professional Love (36–60 ปี) และ Tech Professional Love