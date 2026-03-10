ทางลอดแยกศูนย์ราชการ”เชียงราย”งบ 849 ล้านบาท คืบหน้า 54% คาดเสร็จปี 70 แก้รถติดหน้าสนามบินแม่ฟ้าหลวง

กรมทางหลวงชนบท เผยก่อสร้างทางลอดและปรับปรุงถนนบริเวณทางแยกศูนย์ราชการ สาย ชร.1023 อ.เมือง จ.เชียงราย งบเกือบ 850 ล้านบาท คืบหน้าเกินครึ่ง งานเร็วกว่าแผน คาดเสร็จในปี 70 รับตัวเมืองขยายตัว แก้รถติดหน้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง ขนส่งสะดวกหนุนศก.-ท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการก่อสร้างทางลอดและปรับปรุงถนนบริเวณทางแยกศูนย์ราชการบนถนนทางหลวงชนบทสาย ชร.1023 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รวมระยะทางดำเนินการทั้งสิ้น 1.635 กิโลเมตร งบประมาณ 849.80 ล้านบาท มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 54 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้การก่อสร้างอยู่ระหว่างขั้นตอนการขุดดิน เพื่อติดตั้งโครงสร้างค้ำยันชั่วคราว เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของผนังทางลอด โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2570
สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว จะก่อสร้างเป็นอุโมงค์ลอดทางแยก มีขนาด 4 ช่องจราจรไป - กลับ ความยาว 425.50 เมตร พร้อมงานปรับปรุงขยายสะพานข้ามแม่น้ำกก ให้มีช่องจราจรกว้างขึ้นตลอดความยาว 410 เมตร และงานปรับปรุงถนนบริเวณแยกศูนย์ราชการบนถนนทางหลวงชนบทสาย ชร.1023 รวมไปถึงมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และสาธารณูปโภคอื่น ๆ
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณทางแยกบนถนนทางหลวงชนบทสาย ชร.1023 (คอขวด) หน้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง สนับสนุนระบบการคมนาคมของท่าอากาศยาน ให้ประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมโยงได้ในทุกมิติ ควบคู่กับการยกระดับเศรษฐกิจการค้าการขนส่งและการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนบน ทั้งยังเป็นการรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ทช. ยังได้ขอความร่วมมือผู้รับจ้างให้หยุดก่อสร้างในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 นี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทาง พร้อมทั้งได้เน้นย้ำในการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ป้ายเตือน สัญญาณไฟ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน รวมถึงการบริหารจัดการโครงการให้อยู่ในความเรียบร้อย ทั้งเรื่องการเพิ่มรอบในการรดน้ำ เพื่อลดปัญหาฝุ่น การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้ทางอีกด้วย