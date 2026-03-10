JR บุกจีนดูงาน Haitai Solar เปิดมุมมองพลังงานหมุนเวียน–ระบบกักเก็บพลังงาน

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ และนายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR) พร้อมคณะกรรมการ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท Haitai Solar ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Mr. Zheng Fang Yuan, Deputy CEO ของบริษัท Haitai Solar ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในการเยือนครั้งนี้คณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน ระบบกักเก็บพลังงาน พลังงานไฮโดรเจน และนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียน พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านแนวโน้มอุตสาหกรรมพลังงานและโอกาสทางธุรกิจในอนาคต การศึกษาดูงานดังกล่าวช่วยเปิดมุมมองด้านเทคโนโลยีพลังงานระดับสากล และเป็นประโยชน์ต่อการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศไทย พร้อมเสริมศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืนของ JR ในอนาคต ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้