Dongfeng Motor เปิดตัว Forthing Friday รถยนต์ SUV ไฟฟ้า 100% รุ่นใหม่ พร้อม เปิดราคา Pre-Sale 2 ทางเลือกขุมพลัง BEV - REEV ราคาเริ่มต้น 6.xx-8.xx แสนบาท

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2026 Dongfeng Forthing แบรนด์รถยนต์นั่งภายใต้ Dongfeng Motor Corporation ประกาศการเข้าสู่ตลาดประเทศไทย Forthing Friday ( โฟร์ติงไฟร-'เดย์- วันศุกร์ ที่สี่) คือรถยนต์ SUV ไฟฟ้า (BEV) 5 ที่นั่ง สไตล์ล้ำสมัย ที่เน้นความคุ้มค่าและดีไซน์ Mecha, ขับขี่นุ่มนวล พร้อมพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวาง เหมาะสำหรับครอบครัว เตรียมเปิดตัวใน งานมอเตอร์โชว์ อย่างเป็นทางการ
สำหรับรุ่นนี้ Friday ก็ถูกวางตำแหน่งให้เป็นรถครอบครัวซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านภาพลักษณ์ที่มีความเป็นมืออาชีพ เชื่อถือได้ ไว้วางใจได้
โดยคุณพิมพรรณ อัตภูมิ Marketing Director Forthing Thailand ได้กล่าวถึง Forthing Friday สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดจาก DONGFENG FORTHING โดยวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นรถ SUV ไฟฟ้าไฮเทคที่มีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน เทคโนโลยีขั้นสูง และความปลอดภัยสูง
Forthing Friday สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลถึง 480 กิโลเมตร (ตามมาตรฐาน WLTP) มาพร้อมระบบจัดการปั๊มความร้อนอัจฉริยะและ ระบบเบรกอัจฉริยะ Bosch EHB เพื่อให้การขับขี่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น หลังคาแบบพาโนรามาขนาดใหญ่; ไฟต้อนรับแบบโต้ตอบที่สร้างอารมณ์; คันเกียร์คริสตัล; เบาะนั่งสปอร์ตแบบชิ้นเดียว และยางสปอร์ตขนาด 235/55 R19 พร้อมด้วยเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ Future Link 4.0; หน้าจอ LCD ขนาด 10.25 นิ้ว + หน้าจอควบคุมส่วนกลางขนาด 10.25 นิ้ว; กล้องพาโนรามา 360 องศา; บลูทูธ; ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ACC) มาพร้อมกับความเพลิดเพลินอย่างสะดวกสบาย
ระบบเสียงดิจิทัล Dolby คุณภาพสูง, ที่ปัดน้ำฝนแบบเซ็นเซอร์, ปิดกระจกอัตโนมัติเมื่อฝนตก, ปรับกระจกด้วยไฟฟ้า, พับกระจกอัตโนมัติ, ระบบจดจำตำแหน่งกระจกมองหลัง, เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ, ระบบกรองอากาศ PM 2.5
โดยรุ่นที่นำมาจัดจำหน่ายในไทยจะมี 2 ขุมพลัง
- EV ล้วน มาพร้อมกับแบตขนาด 64.4kWh ระยะทางวิ่งรวมได้ 480km (NEDC)
- Reev มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 31.9 kWh แบะเครื่องยนต์เบนซิล 1.5L ขนาด43L ระยะทางรวมสูงสุด 1100km โดยทั้ง2รุ่นนี้BEV REEV
- มิติตัวถัง 4600 x 1860 x 1680 ระยะฐานล้อ 2715
- น้ำหนักตัวรถทั้ง2รุ่น 2195
- มี2รุ่นย่อยคือ Luxury กับ Exclusive ซึ่งจะต่างกันในเรื่อง Panaromic Glassroof , มีม่านหลังคาไฟฟ้า , เบาะคนขับปรับ 10 ทิศทาง , จำนวนAirbagที่เยอะกว่า , กล้องมองหลังเป็นHD , มีมุมมอง360องศา , มีเรดาร์ด้านหน้าอีก4 ตำแหน่ง , มีระบบความปลอดภัยหรือช่วยขับมาจัดเต็มกว่า เป็นต้น
ในส่วนเรื่องความปลอดภัยพื้นฐาน
- มาตรฐานการชนระดับ5ดาว
- โครงสร้างตัวรถใช้เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงมากกว่า 60% และในส่วนสำคัญก็ไม่น้อยกว่า90%
- ระบบปกป้องแบตเตอรี่4ระดับ Armor Battery
มีการทดลองด้วยความเร็ว30km/h โดยให้มีแท่งเหล็กอยู่บริเวณด้านล่างแบต ,ลองวิ่งถอยหลัง ให้ตัวแบตกระแทกเข้ากับตัวเหล็ก , ใช้เครื่องมือในการเจาะแบตเตอรี่ ,
และสุดท้ายการทดสอบการชนด้านข้าง
ภายในงานเปิดตัวได้รับเกียรติจากนักแสดงชื่อดังของไทย “ดีเจพุฒ พุฒิชัย เกษตรสิน” มาร่วมแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับการเดินทางของครอบครัว ในฐานะคุณพ่อของลูกสอง พุฒ กล่าวว่า “การเป็นคุณพ่อทำให้มุมมองในการเลือกรถเปลี่ยนไป โดยให้ความสำคัญกับความสะดวกสบาย ความปลอดภัย พื้นที่ภายในรถ และความเงียบของห้องโดยสารมากยิ่งขึ้นเมื่อต้องเดินทางกับลูก ๆ”
“หลังจากที่ผมเป็นคุณพ่อ ผมให้ความสำคัญกับเรื่องความสบาย พื้นที่ และความปลอดภัยมากขึ้น เมื่อเดินทางกับเด็ก ๆ การขับขี่ที่นุ่มนวลและห้องโดยสารที่เงียบจะช่วยให้ทุกคนในครอบครัวเดินทางได้อย่างสบายมากขึ้น”
หลังจากได้ทดลองสัมผัส Forthing Friday พุฒยังกล่าวชื่นชมถึงพื้นที่ภายในที่กว้างขวางและการออกแบบที่เหมาะกับครอบครัว โดยระบุว่าฟังก์ชันด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยของรถรุ่นนี้ตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัวยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี
Dongfeng Forthing มีแผนวางตำแหน่งประเทศไทยให้เป็นตลาดหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นฐานยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศ
นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนผลักดันการผลิตภายในประเทศให้มากขึ้น โดยมุ่งพัฒนาประเทศไทยให้เป็นฐานการผลิตเพื่อรองรับตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาระยะยาว Dongfeng Forthing จะมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริการ และสร้างความร่วมมือทางธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมยึดมั่นในแนวคิด “Serving the people of Thailand in Thailand”
พบกับ Forthing Friday กับราคาพรีเซลช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 (Motor Show 2026) ตั้งแต่ วันที่ 25 มี.ค. - 5 เม.ย. 2569 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี
เกี่ยวกับ Dongfeng Forthing
Dongfeng Forthing เป็นแบรนด์รถยนต์นั่งภายใต้ Dongfeng Motor Corporation ที่มุ่งมั่นในการนำเสนอโซลูชันการเดินทางสำหรับครอบครัวที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และคุ้มค่า ปัจจุบันแบรนด์ได้ให้บริการลูกค้ามากกว่า 1 ล้านรายทั่วโลก และมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ได้แก่ SUV, MPV, รถซีดาน รวมถึงรถเพื่อการพาณิชย์ด้านโลจิสติกส์
เกี่ยวกับ Dongfeng Motor
Dongfeng Motor Group Co., Ltd. เป็นรัฐวิสาหกิจของจีนที่ดำเนินธุรกิจครอบคลุมการผลิต การจำหน่าย การให้บริการ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี บริษัทได้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์รวมมากกว่า 62 ล้านคัน และมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังกว่า 100 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก
Dongfeng ยังคงพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านระบบไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้า และพลังงานไฮโดรเจน ปัจจุบันบริษัทมีสิทธิบัตรที่ยังมีผลบังคับใช้มากกว่า 25,200 รายการ