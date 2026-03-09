AOT ร่วมงาน ITB Berlin 2026 ชูความพร้อมสนามบินไทยสู่ตลาดยุโรป

AOT ร่วมงาน ITB Berlin 2026 ชูความพร้อมสนามบินไทย ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พร้อมด้วยพนักงาน AOT เข้าร่วมงาน ITB Berlin 2026 ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของโลก ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์การจัดนิทรรศการ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยในปีนี้ AOT ได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับบทบาทของ AOT ในอุตสาหกรรมการบิน ทั้งด้านศักยภาพการเป็นฮับการบินภูมิภาคไปจนถึงความพร้อมในการลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ไปสู่เป้าหมายการเป็นท่าอากาศยานระดับโลก ภายใต้แนวคิด World Class Hospitality ที่ส่งมอบประสบการณ์ของผู้โดยสารที่น่าจดจำไปพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันเพื่อยกระดับการเดินทางแบบไร้รอยต่อ (Seamless Passenger Experience) ซึ่งเชื่อมต่อนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้โดยสารที่หลากหลายด้วยแอปพลิเคชัน SAWASDEE by AOT ไปสู่การเดินทางที่เหนือระดับยิ่งขึ้นด้วยการดูแลจากหัวใจและความปลอดภัยในทุกขั้นตอน
โดยการพัฒนาไปสู่เป้าหมายทั้งหมดนี้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก ซึ่ง AOT มีความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้บริหารท่าอากาศยานชั้นนำของโลกที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการ ความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย