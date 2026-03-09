เลี่ยงได้เลี่ยง!กทพ.แจ้ง 9.13 มี.ค. ปิด 1 ช่องด่านฯ บางแก้ว 3 ซ่อมผิวจราจร

กทพ. แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ช่องที่ 1 ด่านฯ บางแก้ว 3 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ช่วง 9-13 มี.ค. 69 เพื่อปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า จากที่กทพ. ได้ว่าจ้าง บริษัท ไออีทีแอล จำกัด เพื่อดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษยกระดับ บริเวณด่านเทพารักษ์ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหน้าช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ช่องที่ 1 ของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว 3 จึงมีความจำเป็นจะต้อง ปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ช่องที่ 1 ของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว 3 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2569 เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2569 เวลา 04.00 น.
กทพ. ตระหนักและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง โดยได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาดำเนินการรวมถึงมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ใช้ทางให้มากที่สุด
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ
กทพ. แจ้งขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของท่าน หากมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ โทร. 098-296-3549 นายสุริศร์ภาส วชิรพงศ์หิรัญ (วิศวกรควบคุมงาน) ตลอด 24 ชั่วโมง