THAIFEX – HOREC ASIA 2026 ยกระดับธุรกิจ HoReCa เปิดตัวไฮไลต์พื้นที่พิเศษ “Hospitality Design” ระดมแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ และงานดีไซน์ไทยระดับโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับ หอการค้าไทย (TCC) และ โคโลญเมสเซ่ (Koelnmesse) จัดแสดงพื้นที่พิเศษ “Hospitality Design” กว่า 700 ตารางเมตร ในงานแสดงสินค้า THAIFEX – HOREC ASIA 2026
รวบรวมสุดยอดผู้ประกอบการไทยในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งไลฟ์สไตล์ชั้นนำกว่า 28 แบรนด์ นำเสนอแนวคิดการตกแต่งแบบครบวงจรสำหรับกลุ่มธุรกิจ HoReCa (โรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ และการจัดเลี้ยง) โดยเน้นจุดขายด้านคุณภาพ งานฝีมืออันประณีต (Craftsmanship) และนวัตกรรมความยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการยุคใหม่ของธุรกิจบริการและร้านอาหาร
ผู้จัดงานเปิดเผยเพิ่มเติมว่า พื้นที่ Hospitality Design ในปีนี้มุ่งเน้นชูโรงกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และ การตกแต่งแบรนด์ไทยที่มีศักยภาพและฝีมือระดับสากล อาทิ KORAKOT, DEESAWAT, MASAYA, AGAL, BATHROOM DESIGN I-SPA, FIVESIS และ THANIYA มาร่วมจัดแสดง ซึงล้วนแต่เป็นแบรนด์ที่อยู่เบื้องหลัง ความสมบูรณ์แบบของเครือโรงแรมและร้านอาหารหรูทั่วโลก
โดยตั้งเป้าให้ผู้ซื้อและเจ้าของโครงการได้สัมผัสวัสดุจริงและค้นหาไอเดียใหม่ในการต่อยอดธุรกิจผ่านนิทรรศการ ภายใต้ธีม “THE WALL” จัดแสดงวัสดุและพื้นผิว (Surfaces) สำหรับงานสถาปัตยกรรมและการตกแต่ง มุ่งเน้นการนำเสนอวัสดุทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน หรือ Sustainability และการประหยัดพลังงาน โดดเด่นด้วยการใช้เทคนิคเชิงช่างชั้นสูงในการผลิต เพื่อสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างให้กับการสร้างประสบการณ์ ในธุรกิจ HoReCa
ร่วมค้นหาแรงบันดาลใจและโอกาสทางธุรกิจได้ที่ THAIFEX – HOREC ASIA 2026 งานแสดงสินค้านานาชาติ ชั้นนำสำหรับธุรกิจ HoReCa ระหว่างวันที่ 11–13 มีนาคม 2569 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1–2 ศูนย์แสดงสินค้าและ การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี