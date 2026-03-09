แผ่นดินไหวไม่กระทบเขื่อนรัชชประภา-เขื่อนบางลาน

กฟผ. ยืนยันแผ่นดินไหว จ.สุราษฎร์ธานี ไม่กระทบเขื่อนรัชชประภาและเขื่อนบางลาง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ยืนยันเหตุแผ่นดินไหววันที่ 8-9 มีนาคม 2569 ขนาด 1.7-3.5 จำนวน 13 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569 เวลา 15.15 น.) บริเวณ ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีจุดศูนย์กลางลึกลงไปใต้ดินประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณใกล้เคียงพื้นที่เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงของเขื่อนรัชชประภา และเขื่อนบางลาง จ.ยะลา
ทั้งนี้ กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป