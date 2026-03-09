แอกซ่าฯ ร่วมฉลองวันสตรีสากล 69 ยกระดับความคุ้มครองด้านสุขภาพและความมั่นคงทางการเงิน

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล (International Women’s Day) แอกซ่าประกันภัย มุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิง ผ่านการยกระดับการเข้าถึงความคุ้มครองด้านสุขภาพและสร้างความมั่นคงทางการเงินที่ยั่งยืน
แม้ประเทศไทยจะมีพัฒนาการด้านความเท่าเทียมทางเพศอย่างก้าวกระโดด โดยครองอันดับ 1 ของโลกด้านการศึกษาของผู้หญิงด้วยคะแนนเต็ม 1.000 และสามารถปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเพศได้ถึง 72% ตามรายงาน Global Gender Gap Report ประจำปี 2568 อย่างไรก็ตาม ความท้าทายในบางมิติยังคงมีอยู่ การสนับสนุนและการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของผู้หญิงให้ก้าวไปได้ไกลกว่าที่เคย
ในฐานะผู้นำด้านประกันภัยระดับโลก แอกซ่าประกันภัยมุ่งมั่นสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านผลิตภัณฑ์ความคุ้มครองที่ครอบคลุม โดยเฉพาะแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ “AXA SmartCare Essential” ที่ออกแบบมาเพื่อมอบความมั่นใจในการใช้ชีวิต ด้วยวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อโรค
แผนประกันภัยนี้มอบสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายและครบครัน ครอบคลุมทั้งความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 3,000 บาทต่อครั้ง หรือ 50,000 บาทต่อปี พร้อมทางเลือกเสริมสำหรับการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งการฉีดวัคซีน การตรวจสุขภาพประจำปี การดูแลด้านสายตาและทันตกรรม ตลอดจนบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ลูกค้ายังจะได้รับความสะดวกสบายเหนือระดับ ผ่านระบบเคลมแบบไม่ต้องสำรองจ่าย ณ เครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 400 แห่งทั่วไทย รวมถึงแอปพลิเคชัน AXA TH Health ที่ช่วยให้การเคลมและการจัดการกรมธรรม์เป็นเรื่องง่าย ในมือถือคุณ ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งบริการ Telehealth ผ่านแอปพลิเคชัน “Doctor Anywhere” ที่ช่วยให้สามารถปรึกษาแพทย์ออนไลน์และรับบริการจัดส่งยาถึงบ้านในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
นางสาวปวีณา เขมะรังสรรค์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารลูกค้า บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “วันสตรีสากล เป็นโอกาสสำคัญในการชื่นชมความสำเร็จของผู้หญิงที่ขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า ขณะเดียวกันก็ไม่ลืมว่ายังมีสิ่งที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป แอกซ่าเชื่อมั่นว่าการเข้าถึงความคุ้มครองสุขภาพที่ดีคือ ‘รากฐาน’ สำคัญ ที่จะช่วยให้ผู้หญิงกล้าที่จะใช้ชีวิตตามความฝันด้วยความมั่นใจ เราจึงมุ่งหวังให้ AXA SmartCare Essential เป็นเสมือนแผนรองรับความเสี่ยงที่มอบความอุ่นใจให้กับผู้หญิงและครอบครัวในทุกจังหวะของชีวิต”
แอกซ่าประกันภัยยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมที่เท่าเทียมและพร้อมยอมรับความแตกต่าง ผ่านการส่งมอบแผนประกันที่ช่วยปกป้องสุขภาพ ความมั่นคงทางการเงิน และอนาคตที่ดีกว่าของทุกคน
ติดตามข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของแอกซ่า ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ เว็บไซต์: https://www.axa.co.th , ศูนย์บริการลูกค้า: 02-118-8111 , Facebook: AXA Thailand , Official LINE account: @AXAThailand