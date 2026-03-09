PADA เปิดรับสมัครหลักสูตรผู้บริหารรุ่นที่ 15 ชูจุดแข็งเครือข่ายนักธุรกิจกว่า 2,000 คน เสริมองค์ความรู้ควบคู่สร้าง Connection คุณภาพ

ในโลกธุรกิจยุคใหม่ การเติบโตไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์ความรู้เพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องอาศัยเครือข่ายที่เหมาะสมและชุมชนทางธุรกิจที่แข็งแรงควบคู่กันไป หลักสูตร PADA จึงถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าห้องเรียนสำหรับผู้บริหาร โดยเน้นการเชื่อมโยงองค์ความรู้เชิงกลยุทธ์เข้ากับเครือข่ายทางธุรกิจที่มีคุณภาพ
หลักสูตร PADA ได้รับการยอมรับในฐานะหลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ผสานทั้งเนื้อหาวิชาการเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในหลากหลายสาขา พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้สร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจระดับคุณภาพ ซึ่งตลอด 14 รุ่นที่ผ่านมา มีผู้ผ่านหลักสูตรแล้วมากกว่า 2,000 คน จากหลากหลายวงการธุรกิจและวิชาชีพ
สำหรับ PADA รุ่นที่ 15 นอกจากเนื้อหาหลักสูตรด้านการบริหารและการพัฒนาศักยภาพผู้นำแล้ว ยังเพิ่มสีสันด้วยการมีบุคคลมีชื่อเสียง เหล่าเซเลบริตี้ และอินฟลูเอนเซอร์จากหลายวงการเข้าร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกับผู้บริหารรุ่นใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างเครือข่ายในมิติที่กว้างขึ้น
จุดเด่นสำคัญของหลักสูตร คือกิจกรรมสัมพันธ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้การพบปะระหว่างผู้เข้าอบรมไม่หยุดอยู่เพียงการรู้จักกันในห้องเรียน แต่สามารถพัฒนาเป็นมิตรภาพระยะยาว ความร่วมมือทางธุรกิจ และพันธมิตรใหม่ในอนาคต
หลักสูตรจัดอบรมทุกวันศุกร์ โดยแบ่งเป็นภาคการเรียนรู้เวลา 13.00–17.30 น. และกิจกรรมสัมพันธ์เวลา 18.00–23.00 น. ตลอดระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 28 สิงหาคม 2569
สถานที่จัดอบรมประกอบด้วย Rama Gardens Hotel และ CDC Ballroom โดยค่าธรรมเนียมหลักสูตรอยู่ที่ 150,000 บาท
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ทาง PADA Academy ผ่านลิงก์สมัคร
https://form.jotform.com/210539162079456
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 087-233-8000
Line OA: @padacourse
เว็บไซต์ www.padaacademy.com
เนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัด ทางหลักสูตรจึงเปิดรับสมัครในจำนวนจำกัดตามความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมในแต่ละรุ่น
