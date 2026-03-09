Haier Energy เปิดตัวแพลตฟอร์ม “NaHui” ขับเคลื่อนบริการพลังงานอัจฉริยะยุคใหม่

เมื่อวันที่ 5 มีนาคมนี้ Haier Energy จัดการประชุม Ecosystem Conference ประจำปี 2026 ณ เมืองชิงเต่า พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “NaHui” Energy Internet Ecosystem อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “Intelligence Driving the Power of the Era” โดยการเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนยุทธศาสตร์ของบริษัทในการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านโซลูชันพลังงานใหม่แบบกระจายศูนย์ที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล พร้อมยกระดับบริการพลังงานแบบปรับแต่งเฉพาะให้ตอบโจทย์ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น
แพลตฟอร์ม NaHui พัฒนาบนพื้นฐานการเชื่อมโยงสินทรัพย์พลังงาน ข้อมูลการดำเนินงาน และสถานการณ์การใช้งานจริง โดยมี AI ขนาดใหญ่ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเป็นแกนกลาง ทำหน้าที่เป็นระบบอัจฉริยะในการวิเคราะห์และบริหารจัดการพลังงาน ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรในระบบนิเวศนั้น ช่วยยกระดับรูปแบบการให้บริการจากการจัดหาไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว สู่การบริหารจัดการพลังงานแบบบูรณาการ และจากการตอบสนองตามสถานการณ์ ไปสู่การคาดการณ์เชิงรุกอย่างแม่นยำ
ทิศทางการปฏิรูปภาคพลังงานของจีนในช่วงที่ผ่านมา ได้เร่งพัฒนาตลาดไฟฟ้าและกลไกพลังงานสีเขียวด้วย ควบคู่กับการส่งเสริมการประสานงานระหว่างโครงข่ายหลัก โครงข่ายจำหน่ายและไมโครกริด เพื่อรองรับระบบไฟฟ้ารุ่นใหม่ ภายใต้บริบทดังกล่าว ความต้องการของผู้ใช้ได้ขยายจากการใช้ไฟฟ้าพื้นฐาน ไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การใช้พลังงานในพื้นที่และการบริหารจัดการคาร์บอนอย่างเป็นระบบ
NaHui จึงถูกออกแบบภายใต้แนวคิดว่า “Energy as a Service” หรือการให้บริการพลังงานแบบครบวงจร โดยผสานเทคโนโลยีและความร่วมมือในระบบนิเวศเข้าด้วยกัน พร้อมวางตำแหน่ง Haier Energy ในฐานะผู้เล่นสำคัญของตลาดโซลูชันพลังงานหมุนเวียนแบบกระจายศูนย์ที่เน้นการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าระยะยาว
ในเชิงเทคนิค แพลตฟอร์มถูกพัฒนาด้วยสถาปัตยกรรมดิจิทัล 3 ระดับ ได้แก่ Cloud, Edge และ Terminal เพื่อรองรับการบริหารจัดการแบบเรียลไทม์และการขยายตัวในอนาคต
ระดับ Cloud ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประมวลผล ผสานโมเดล AI ย่อย เอเจนต์อัจฉริยะ และคลังข้อมูล เพื่อสร้างระบบวิเคราะห์และตัดสินใจแบบองค์รวม ระดับ Edge ใช้หุ่นยนต์ AI Energy ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง ควบคุมและสั่งพลังงานแบบทันที ช่วยเพิ่มเสถียรภาพและความแม่นยำ ส่วนระดับ Terminal นั้น ก็ช่วยเชื่อมต่อสินทรัพย์พลังงานและข้อมูลการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่เป็นจุดปฏิบัติการและส่งข้อมูลกลับเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อทั้งสามระดับ แพลตฟอร์มสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ทั่วโลก ครอบคลุมโซลูชันไมโครกริดอัจฉริยะ การบริหารและบำรุงรักษาสินทรัพย์ บริการซื้อขายไฟฟ้า การซื้อขายใบรับรองพลังงานสีเขียวและคาร์บอนเครดิต การจัดการสินทรัพย์คาร์บอน ตลอดจนการดำเนินงานโรงไฟฟ้าเสมือน
ในช่วงที่อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนกำลังก้าวจากยุคขยายกำลังการผลิตสู่ยุคที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและการบริหารจัดการสินทรัพย์ แพลตฟอร์ม NaHui มุ่งเชื่อมโยงพันธมิตรต้นน้ำและปลายน้ำในระบบนิเวศ สร้างวงจร “ความต้องการ – บริการ – การเสริมศักยภาพ” และตั้งเป้าเป็นส่วนสำคัญของระบบไฟฟ้ารุ่นใหม่ในอนาคตได้