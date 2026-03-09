xs
Non-Degree รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ว! Upskill สู่ “นักกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล & MarTech ตัวจริง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ยกระดับศักยภาพนักการตลาดด้วยพลังของ DATA + AI + MARTECH เพื่อวิเคราะห์ลูกค้าแม่นขึ้น วางกลยุทธ์ให้ดี และสร้างผลลัพธ์ธุรกิจได้จริง

หลักสูตรเข้มข้น ครอบคลุม 4 Modules

- Marketing Technology Landscape - เข้าใจภาพรวม MarTech และเครื่องมือการตลาดยุคใหม่

- Data-Driven Marketing - วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด

- AI & Automation for Digital Marketing - ใช้ AI และ Automation ยกระดับการทำงานการตลาด

- Digital Marketing Strategy - วางกลยุทธ์ดิจิทัลเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

- Certificate รับรองจากสถาบัน

- สะสมหน่วยกิต Credit Bank 9 หน่วยกิต

- เรียนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงสาย MarTech

ด่วน! จำนวนจำกัด 40 คนเท่านั้น ค่าธรรมเนียมสมัคร 5,000 บาท สมัครได้แล้ววันนี้ – 25 มีนาคม 2569 ที่ https://forms.gle/Nki8Qso4od1NhUES7 หรือสแกน QR Code ในภาพ

สอบถามเพิ่มเติม คุณภาวิตา : 02-763-2600 ต่อ 2772 | 084-293-2623




