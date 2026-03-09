โก โฮลเซลล์ ร่วมโชว์ศักยภาพในงาน THAFEX-HOREC ASIA 2026 นำเสนอวัตถุดิบอาหารคุณภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะ เจาะกลุ่มธุรกิจโฮเรก้า

โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมโชว์ศักยภาพการเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบอาหารชั้นนำ ในงาน THAFEX-HOREC ASIA 2026 งานนี้หัวเรือใหญ่ ‘ริคาร์โด้ เบารอตโต้ CEO’ และ ‘ซันนี่ ซิดิค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารสินค้าธุรกิจค้าส่ง’ จัดเต็มแบบไม่กั๊ก ยกตู้อควาเรียมชูการบริหารจัดการปลา อาหารทะเลเป็น มุมเนื้อคุณภาพจาก Butcher มือรางวัล อาหารแช่แข็งหลากหลายชนิดทั้ง ผัก ผลไม้ ชีส รวมถึงสินค้า Own Brand ที่สร้างสรรค์เพื่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะ เติมเต็มฟู้ดอีโคซิสเต็มกับ แอปฯ GO WHOLESALE พร้อมลิ้มรสชาติอาหารจากเชฟดัง เชฟมืออาชีพจากเซ็นทารา โดยมีผู้เชี่ยวชาญ คอยตอบคำถาม เจรจาธุรกิจ มีข้อเสนอพิเศษ ตลอดงาน วันที่ 11-13 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 – 18.00 น. พบกันที่ บูธ M01 อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี