Rebalance ผู้นำด้านการฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ ภายใต้แนวคิด “The Moment of Trust” ตอกย้ำมาตรฐานการฟื้นฟูที่คุณวางใจได้

Rebalance (รีบาลานซ์) ผู้นำด้านการฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก จัดงานเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “The Moment of Trust” เพื่อสะท้อนคุณค่าหลักขององค์กรที่ยึดมั่นในคำว่า “Trust” หรือความไว้วางใจ ในทุกขั้นตอนของการดูแลฟื้นฟูร่างกายแบบองค์รวม ณ ชั้น 5 ทิปโก้ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569
คุณฐานพงศ์ ธนาวิสิฐพล CEO Rebalance กล่าวว่า ในวันที่ผู้บริโภคมีทางเลือกมากมาย การตัดสินใจฝากร่างกายไว้กับใครสักคน ไม่ใช่เรื่องง่าย Rebalance (รีบาลานซ์) จึงมุ่งสร้างมาตรฐานการฟื้นฟูที่พิสูจน์ได้จริง ผ่านแนวทางการรักษาแบบ Evidence-Based ผสานเทคนิคเฉพาะทางอย่าง EaseMotion ที่เน้นการปรับและขยับข้อต่ออย่างแม่นยำ เพื่อให้คุณขยับร่างกายได้โดยไม่ปวด และกลับมาใช้งานร่างกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง โดยแนวคิด “The Moment of Trust”เป็นการสื่อถึงช่วงเวลาสำคัญที่ผู้คนเลือกดูแลตัวเอง ก่อนอาการจะลุกลาม เพราะความไว้วางใจไม่ได้เกิดจากคำโฆษณา แต่เกิดจากผลลัพธ์ที่สัมผัสได้จริง
ภายในงาน ได้เปิดตัวโปรเจกต์ความร่วมมือใหม่กับ DR.WEI SIANG YU ประธานกรรมการบริหาร (Executive Chairman) แห่ง Borderless Healthcare Group ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะเข้ามาร่วมสนับสนุนการนำ เทคโนโลยี AI มายกระดับการบริการด้านสุขภาพของ Rebalance และดร.จิตรกร ลากุล CEO & Founder of White Unicorn Capital Gateway ผู้คร่ำหวอดในวงการธุรกิจและระดมทุน ที่จะเข้ามาร่วมแนะนำเส้นทางให้รีบาลานซ์ เติบโต เตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยการวางเสาหลักของโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพ ซึ่งจะเป็นศูนย์สุขภาพแห่งอนาคต เพื่อให้ครอบคลุมคนทุกช่วงวัย และเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ ได้แก่ อาโย ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา และลูกสาวคุณพิมพ์อัปสร เทียมเศวต และกิจกรรมพิเศษเกมตอบคำถามให้ผู้ร่วมงานได้สนุก ก่อนจบท้ายด้วยการประกาศผลรางวัลการประกวดแคมเปญ “REBALANCE EASEMOTION CHALLENGE”
พร้อมจัดโปรโมชันพิเศษ “The Moment of Trust” กายภาพบำบัดขจัดปวด ในราคาเพียง 1,299 บาท จากราคาปกติ 4,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 06-6526-4646 หรือ Line@reb9
Rebalance ให้ความสำคัญกับ 3 มิติของ Trust ได้แก่
• เชื่อใจในแบรนด์ ผ่านมาตรฐานทางคลินิกที่ชัดเจน
• เชื่อใจผู้ให้การฟื้นฟู ด้วยทีมกายภาพบำบัดที่พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
• เชื่อใจและมั่นใจในการเคลื่อนไหวของผู้เข้ารับบริการเอง
Rebalance (รีบาลานซ์) มุ่งยกระดับวงการฟื้นฟูไทย สู่การเป็นมาตรฐานการรักษาที่ผู้คนเชื่อมั่นในระยะยาว ด้วยมาตรฐานการฟื้นฟูอาการปวดที่คุณวางใจได้ เพราะว่า “เราไม่ฝากร่างกายกับใครง่าย ๆ แต่เมื่อเลือกแล้ว เราเลือกสิ่งที่วางใจได้”
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
Website : www.rebalance.co.th
Facebook : Rebalance Physiotherapy
Instagram : rebalance.clinic
Tiktok : rebalance_official