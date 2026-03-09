UOB จับมือ CRG ชูโปร “ซื้อ 1 แถม 1” วันสิ้นเดือน ตั้งเป้าใช้จ่ายร้านอาหารโต 5%

วันนี้ ( 9 มี.ค.) ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมกับเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (CRG) ผู้นำธุรกิจร้านอาหารเครือข่ายของประเทศไทย ต่อยอดแคมเปญ “UOB Happy Payday” ด้วยสิทธิพิเศษ “ซื้อ 1 แถม 1” ทุกวันที่ 30 ของเดือน พร้อมกิจกรรม Exclusive Event กับ ศิลปินชื่อดัง โดยตั้งเป้าผลักดันยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดร้านอาหารเติบโตร้อยละ 5 ภายในปี 2569
รายการส่งเสริมยอดใช้จ่ายในหมวด Dining ถือเป็น หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญ ของบัตรเครดิตยูโอบี ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตร เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม แคมเปญ UOB Happy Payday ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2561 และเป็นหนึ่งในโปรโมชันหลักในหมวด Dining ของบัตรเครดิตยูโอบี
นายธีรวัฒน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล กรรมการผู้จัดการ Card Payment & Unsecured Products ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดเผยว่า
“เราปรับรูปแบบแคมเปญให้ตอบรับพฤติกรรมลูกค้าที่มักใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงเงินเดือนออก เราพบว่ายอดใช้จ่ายหมวดร้านอาหารของลูกค้าในช่วง 3 วันสุดท้ายของเดือนสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งเดือนราวร้อยละ 15 สะท้อนพฤติกรรม Micro Moment ที่ผู้บริโภคเลือกให้รางวัลตัวเองหลังจากเหนื่อยมาตลอดเดือน เราจึงออกแบบสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับช่วงเวลานั้น เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าและกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ”
นายธีรวัฒน์ เลิศถิรพันธ์ Head of Asian Cuisine บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบัน CRG มีเครือข่ายร้านอาหารทั่วประเทศ ครอบคลุมหลากหลายแบรนด์และกลุ่มราคา ความร่วมมือกับธนาคารยูโอบีในครั้งนี้ ในระยะแรกจะนำร่องภายใต้กลุ่ม Asian Cuisine โดยเริ่มต้นกับแบรนด์ Pepper Lunch ก่อนขยายความร่วมมือไปยังแบรนด์อื่นในเครือต่อไป เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงลูกค้าในช่วงเวลาที่มีโอกาสสูง และสร้างความถี่ในการกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง”
UOB Happy Payday สิทธิพิเศษ “ซื้อ 1 แถม 1” ทุกวันที่ 30 ของเดือน ทางธนาคารยูโอบีร่วมมือ กับ CRG จัดแคมเปญอย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2569 ครอบคลุมร้านอาหารในเครือ CRG ทุกสาขาทั่วประเทศที่เข้าร่วมรายการ โดยสามารถติดตามรายละเอียดและกิจกรรมเซอร์ไพรส์ได้ตลอดปี ที่ LINE Official Account @UOBThai และ Facebook UOB.TH