ททท. เปิดตัวโครงการ “Weekday Madness” สร้างวัฒนธรรมเที่ยววันธรรมดา ขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยด้วยพลัง Gen Z เที่ยววันธรรมดา คุ้มกว่า คนไม่เยอะ ประสบการณ์จัดเต็ม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวโครงการ “Weekday Madness” อย่างเป็นทางการ เดินหน้าต่อยอดเชิญชวนคนไทยเที่ยววันธรรมดา มุ่งสร้างกระแสการท่องเที่ยววันธรรมดาในกลุ่มเจเนอเรชั่นซี (Generation Z) ภายใต้แนวคิด “เที่ยววันธรรมดา มันส์กว่า” ชูจุดขายเที่ยวคุ้ม คนไม่แน่น และได้ประสบการณ์จัดเต็ม
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า "ททท. ได้ดำเนินนโยบายกระจายช่วงเวลาการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด พร้อมเปิดโอกาสให้แหล่งท่องเที่ยวได้ฟื้นฟูทรัพยากร และกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง อันเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน โดยได้ดำเนินโครงการ “Weekday Madness” เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา ภายใต้แนวคิดที่ตอบโจทย์พฤติกรรมคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Generation Z ที่ให้ความสำคัญกับ “ความคุ้มค่า ประสบการณ์ใหม่ และความยืดหยุ่นด้านเวลา” การท่องเที่ยวในวันธรรมดาเป็นอีกทางเลือกที่ตอบโจทย์ ทั้งในแง่ราคาที่คุ้มค่ากว่า บรรยากาศที่ไม่แออัด และโอกาสในการใช้เวลากับสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่”
โครงการ “Weekday Madness” จึงมุ่งเปลี่ยนมุมมองการเดินทางแบบเดิมที่ต้องรอวันหยุดเสาร์–อาทิตย์ สู่แนวคิดใหม่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนออกแบบจังหวะชีวิตของตนเอง โดยนำเทรนด์การท่องเที่ยวที่ Gen Z ให้ความสนใจ เช่น คาเฟ่ฮอปปิ้ง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness) การทำงานควบคู่การเดินทาง (Workation) และ Hidden Destination เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล กิจกรรมภายใต้โครงการนี้ ททท. ได้คัดเลือก Influencer, Blogger และ KOL จำนวน 20 ราย ร่วมสร้างคอนเทนต์โปรโมตจุดถ่ายภาพเช็กอินกว่า 20 จังหวัดทั่วประเทศ ครอบคลุมหลากหลายประเภทแหล่งท่องเที่ยว อาทิ คาเฟ่และแหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชนสร้างสรรค์ วัดสถาปัตยกรรมโดดเด่น จุดชมวิวธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ ทะเล และกิจกรรมท่องเที่ยวชายฝั่งยอดนิยม เมืองเก่าและย่านวัฒนธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ เชียงใหม่ น่าน เพชรบูรณ์ เชียงราย เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ราชบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี นครนายก ชลบุรี ระยอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง เป็นต้น
โดยกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดของโครงการมีการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มนักท่องเที่ยว Gen Z ได้ร่วมทำกิจกรรมออนไลน์ผ่าน TikTok Challenge ประกวดคลิป “เที่ยววันธรรมดา มันส์กว่า!” ภายใต้แนวคิด “GEN Z Style” เชิญชวนสายเที่ยวร่วมแบ่งปันโมเมนต์และประสบการณ์ที่สะท้อนว่า “เที่ยววันธรรมดา Hit Different อย่างไร” ทั้งในแง่ความคุ้มค่า ความสะดวกสบาย และประสบการณ์เต็มอิ่มที่มากกว่า
กิจกรรม “Z-Movie Check-in” ถ่ายภาพเช็คอิน สถานที่ท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์และซีรีส์ในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ พร้อมลุ้นรับรางวัลมากมาย
กิจกรรม “WEEKDAY DEALS” มอบสิทธิพิเศษกว่า 2,500 สิทธิ์ ครอบคลุมการให้บริการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งร้านอาหาร การเดินทาง และบริการท่องเที่ยวในวันธรรมดาร่วมกับผู้ประกอบการพันธมิตร ได้แก่
● ไลน์แมนวงใน (LINE MAN Wongnai) ร่วมจัดกิจกรรมกระตุ้นการใช้จ่ายด้านการเดินทางและมื้ออาหารสุดพิเศษ “Weekday Experience วันธรรมดา มันส์กว่า!”
●Gother แพลตฟอร์มจองทริปท่องเที่ยว สำหรับทุกไลฟ์สไตล์ของไทย โดยมอบส่วนลดสำหรับการจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก
กิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรมไลฟ์สไตล์ การเดินทาง บัตรสวนสนุก สวนน้ำ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยสิทธิพิเศษดังกล่าวฯ สามารถใช้ได้เฉพาะวันจันทร์–ศุกร์ ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
นอกจากนี้ นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการ “Weekday Madness” ไม่ได้เป็นเพียงแคมเปญส่งเสริมการขายระยะสั้น แต่เป็นการสร้างพฤติกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้การเดินทางมีคุณภาพมากขึ้น และถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการสร้างสมดุลให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การท่องเที่ยวคุณภาพ ตามนโยบายการท่องเที่ยว ปี 2569 Value over Volume เน้นการท่องเที่ยวคุณภาพ มากกว่าปริมาณ กระจายรายได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืนในระยะยาว “เราอยากให้ทุกคนค้นพบว่า การเที่ยววันธรรมดาไม่ได้เงียบเหงา แต่ให้ทั้งความคุ้มค่า ความสะดวก และประสบการณ์ที่จัดเต็มกว่าที่คิด”
ท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมโครงการได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/people/Weekday-Madness/61587029097076/ และ
TikTok: https://www.tiktok.com/@weekdaymadness