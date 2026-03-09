คาดทางด่วน "พระราม 3-ดาวคะนองฯเสร็จปลายปี 69 กทพ.ช็กเข้มทุกขั้นตอน รีเซ็ต'เครื่องมือ-บุคลากร'ต้องปลอดภัย

กทพ. เช็กความปลอดภัยเข้มทุกขั้นตอน”เครื่องมือ-วิธีปฎิบัติงาน”ส่งคมนาคมอนุมัติ เร่งก่อสร้างทางด่วน "พระราม 3-ดาวคะนอง-ถ.วงแหวนรอบนอกฯ” สัญญา 1 เดินหน้าติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน ส่วนสัญญา 3 เหลือโครงสร้างอีก 18 ช่วง วางแผนก่อสร้างละเอียด คาดเสร็จปลายปี 69
รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า หลังจากเกิดเหตุเหตุคานปูน ( Segment) และเครน (Launching Gantry Crane ) โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M 82 ทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ตอน 7 บนถนนพระราม 2 ตกลงใส่รถประชาชน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 ทำให้กระทรวงคมนาคม มีได้มีคำสั่งให้โครงการที่ผู้รับจ้างมีงานก่อสร้างที่ใช้ LG ทั้งหมด หยุดก่อสร้างเพื่อตรวจสอบมาตรฐาน ทั้งอุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้าง มาตรฐานความปลอดภัย เป็นเวลา 15 วัน ซึ่งในส่วนของกทพ.มีงานก่อสร้างที่เป็นยกระดับและใช้ Launching Gantry Crane ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 โครงการ จำนวน 3 สัญญา คือ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระยะทาง 18.70 กม. วงเงิน 31,244 ล้านบาท จำนวน 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 ทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร จากแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เซ็นทรัลพระราม 2 ระยะทาง 6.4 กม. มี กิจการร่วมค้ายูเอ็น-ซีซี (ประกอบด้วย บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น ร่วมกับ บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง) เป็นผู้รับจ้าง งานคืบหน้ากว่า 92%
และสัญญาที่ 3 งานก่อสร้างทางยกระดับ ช่วงจากโรงพยาบาลบางปะกอก 9-ด่านดาวคะนอง -เชิงลาดสะพานพระราม 9 ระยะทาง 5 กม. มีกิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี (ประกอบด้วย บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ ร่วมกับ บจ.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง) เป็นผู้ก่อสร้าง งานคืบหน้า 88 %
โครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ-ถนนลำลูกกา) กับ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD ) ระยะทาง 16.21 กิโลเมตร มูลค่าสัญญา 18,699.93 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน ปัจจุบันการก่อสร้างยังเป็นช่วงเริ่มต้น ยังไม่มีขั้นตอนของงานในส่วนที่ใช้ LG
ในส่วนโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนฯ การก่อสร้างมีความคืบหน้าภาพรวมประมาณ 90% แบ่งงานงานโยธา 4 สัญญา ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้ว 1 สัญญา คือ สัญญาที่ 4 เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจรและก่อสร้างสะพานขึง (Cable-Stayed Bridge) ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ขนาด 8 ช่องจราจร ส่วน สัญญาที่ 2 เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางถนนพระราม 2 ตั้งแต่ กม.6+600 ถึงบริเวณทางแยกต่างระดับดาวคะนอง ระยะทางรวมประมาณ 5.3 กม. ปัจจุบันงานเสร็จกว่า 99% แล้ว เหลือการเก็บรายละเอียดขั้นสุดท้าย
ส่วนอีก 2 สัญญา กทพ.ได้ดำเนินการ ทบทวนมาตรการความปลอดภัย ขั้นตอนการทำงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับที่ปรึกษาควบคุมงาน และตรวจสอบ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่ติดตั้ง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนผู้ใช้เส้นทางและผู้ปฏิบัติงาน เสนอกระทรวงคมนาคม
โดยสัญญาที่ 1 งานก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางถนนพระราม 2 เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฯ ตั้งแต่ กม. 13+000 (ถนนพระราม 2) ถึง กม. 6+600 ระยะทางรวมประมาณ 6.4 กม. วงเงิน 7,350 ล้านบาท มีกิจการร่วมค้า ยูเอ็น-ซีซี (ประกอบด้วย บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น ร่วมกับ บมจ.ซีวิล เอนจีเนียริง) เป็นผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย (SAFETY PROTOCOL) อย่างเคร่งครัด ทั้งขั้นตอนและวิธีการก่อสร้าง (Method Statement & JSA) ก่อนเริ่มงาน,การตรวจสอบตาม Checklist รายการตรวจสอบความปลอดภัยประจำวัน , ได้รับอนุญาตปฏิบัติงานประจำวันอย่างถูกต้อง , ปฏิบัติงานโดยผู้ที่ผ่านการอบรม พร้อมทั้งกำกับ ควบคุม และตรวจสอบโดยวิศวกรวิชาชีพ โดยหยุดทำงานประมาณ 1 เดือน โดยได้รับอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้าง วางคานสะพานคอนกรีตสำเร็จรูปแล้ว ตั้งแต่กลางเดือนก.พ. 69 ปัจจุบัน งานก่อสร้าง ณ สิ้นเดือนก.พ. 2569 มีผลงาน 93.24% เร็วกว่าแผน 0.07% (แผนงาน 93.17%)
สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร จากโรงพยาบาลบางปะกอก 9-ด่านดาวคะนอง ระยะทาง 5 กม.วงเงิน 7,359.3 ล้านบาท มีกิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี (ประกอบด้วย บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ ร่วมกับ บจ.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง) เป็นผู้ก่อสร้าง อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติแผนงานก่อสร้างและแผนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย
โดยปัจจุบันเหลืองานโครงสร้างคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องสำเร็จรูป คิดเป็นระยะทางอีกประมาณ 2.4 กม. หรือประมาณ 80 ช่วงเสา ซึ่งต้องมีการจัดหา LG เข้ามาดำเนินการเพิ่มเพื่อเร่งรัดงาน โดยจะมีการตรวจสอบ LG และกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด นอกจากนี้ สัญญาที่ 3 มีงานที่ค่อนข้างซับซ้อน บริเวณหน้าด่านดาวคะนองที่คานมีความยาวพิเศษ ปัจจุบัน งานก่อสร้าง ณ สิ้นเดือนก.พ. 2569 มีผลงาน 90.02 % ช่ากว่าแผน 6.18 % (แผนงาน 96.20%) คาดว่างานจะไปแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2569