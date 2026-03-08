แฟนคลับกรี๊ดสนั่น! “โทมัส - ก้อง” เสิร์ฟโมเมนต์สุดฟิน ในงาน GQ x GISMOW ที่ Mega Bangna

เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับตลอดทั้งงาน สำหรับคู่ศิลปินสุดฮอต “โทมัส - ธีร์ทัศน์ ชูมณีรัตน์” และ “ก้อง - ก้องภพ จิโรจน์มนตรี” ที่มาร่วมสร้างโมเมนต์แฟนมีตสุดประทับใจในกิจกรรม “GQ x Gismow Meet & Greet with Thomas - Kong” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2569 ณ ร้าน GQ สาขา Mega Bangna ชั้น 1 โซน Big C เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ GQ Loves GISMOW ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักของแฟนคลับ สื่อมวลชน และผู้ที่หลงใหลในวัฒนธรรม Art Toy
ภายในงาน โทมัสและก้องปรากฏตัวในลุคแฟชั่นจากคอลเลกชัน GQ Loves GISMOW พร้อมร่วมพูดคุยและทำกิจกรรมกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิด บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ทั้งช่วงตอบคำถาม เล่นเกม และถ่ายภาพร่วมกับแฟน ๆ โดยตลอดกิจกรรมยังมีโมเมนต์น่ารักของทั้งสองหนุ่มที่หยอกล้อกันบนเวที ส่งสายตาให้กัน และทักทายแฟนคลับอย่างเป็นกันเอง เรียกเสียงกรี๊ดและรอยยิ้มจากผู้ร่วมงานตลอดทั้งกิจกรรม
ภายในงานยังมีการแนะนำคอลเลกชัน GQ Loves GISMOW ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างแบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติไทยอย่าง GQ และดีไซเนอร์ทอย IP ระดับโลก GISMOW จากแบรนด์ FUNCINATING โดย GISMOW เป็นผลงานของดีไซเนอร์ YINAN ผู้สร้างโลกแฟนตาซี “Misty Moon Forest” ดินแดนของสิ่งมีชีวิตขนนุ่มที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแมววิเชียรมาศและสัตว์หลากชนิด ด้าน คุณเปรี้ยว Chief Designer จาก GQ ยังได้เผยถึงแนวคิดการออกแบบว่า ทีมงานตั้งใจนำตัวละครจากโลกของดีไซเนอร์ทอยมาผสมผสานกับเสื้อผ้าที่ทำให้สามารถสวมใส่ได้จริง พร้อมใส่รายละเอียดและความรู้สึกลงในดีไซน์ เพื่อให้ผู้สวมใส่รู้สึกเหมือนได้พกพาคาแรกเตอร์ที่ชื่นชอบไปในทุกช่วงเวลาของชีวิต
โดยปัจจุบัน GISMOW ยังได้รับความนิยมในตลาดนักสะสมอย่างรวดเร็ว จากซีรีส์ “Little Dumb Pack Alliance” ที่เคยติด Top 10 กล่องสุ่มขายดีที่สุดบน Tmall และขึ้นสู่อันดับ 2 บน Tmall Designer Toy Hot List ในปี 2025
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสัมผัสความน่ารักของคาแรกเตอร์ GISMOW ในรูปแบบเสื้อผ้าไลฟ์สไตล์ผ่านคอลเลกชัน GQ Loves GISMOW ซึ่งวางจำหน่ายแล้วผ่าน TikTok Shop และร้าน GQ สาขาที่ร่วมรายการ
Website: www.gqsize.com
Facebook: https://www.facebook.com/GQApparel
Instagram: https://www.instagram.com/gqapparel_official/
TikTok: https://gqsize.link/GismowTT