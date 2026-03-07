CPN ทุ่ม 600 ล. ชู 2 กลยุทธ์ สาด 1 พันอีเวนต์รับซัมเมอร์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำอันดับหนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน และผู้พัฒนาศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ทุ่มงบ 600 ล้านบาท ปลุกแคมเปญใหญ่แห่งปี “Summer Fest 2026: Sound of Summer” ปูพรมกว่า 1,000 อีเวนต์ความสนุกทั่วประเทศ ยกระดับซัมเมอร์ไทยสู่ “เทศกาลรับฤดูร้อนแห่งปี” ภายใต้ 2 กลยุทธ์หลัก ‘Creative Economy’ x ‘Fandom Empowerment’ เปลี่ยนซอฟท์พาวเวอร์ไทยและพลังแฟนด้อมให้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม ตอกย้ำ ศักยภาพประเทศไทยหลังคว้าอันดับ 3 ประเทศที่สนุกที่สุดในโลก* และผลักดันประเทศสู่ Global Summer Destination อย่างเต็มรูปแบบ โดยแคมเปญ “Summer Fest 2026: Sound of Summer” จะเริ่มระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2569 นี้
ผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำสร้างความสนุกทั่วประเทศ ได้แก่ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน), บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด, ทีเอ็มบีธนชาต, โรงแรมเดอะบาราย
หัวหิน, โรงแรมไฮแอท รีเจนซี หัวหิน, เอสเอฟ ซีเนม่า, Vaseline (บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย), Havaianas Thailand (บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน), Prebo Pop (บริษัท พรีโบ จํากัด)ชิก
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “Summer Fest 2026 คือการยกระดับแคมเปญฤดูร้อนให้เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการทำงานร่วมกันของ Creative Economy และ Fandom Empowerment เรามองเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะคอนเทนต์ซีรีส์วายที่สร้างฐานแฟนคลับระดับนานาชาติอย่างแข็งแรง การร่วมมือกับค่ายดูมันดิ และการดึง 4 ศิลปินที่มีอิทธิพลในเอเชียมาร่วมแคมเปญครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำว่าบันเทิงไทยมีพลังในการสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจริง ทั้งในด้านการใช้จ่าย การเดินทางข้ามประเทศ และการสร้างกระแสระดับภูมิภาค”
“เรานำพลังของแฟนด้อมมาผสานกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ต่อเนื่องในทุกภูมิภาค กระตุ้น Traffic คุณภาพ และเพิ่ม Spending สร้างเงินสะพัด อย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน การทำงานกับศิลปินไทยร่วมสมัยในงาน Decoration และการออกแบบ ‘น้องซัมเมอร์’ มาสคอต 7 ดีไซน์ ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ 5 ภูมิภาค ยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ซัมเมอร์ไทยให้มีความร่วมสมัยและแตกต่างในสายตาชาวโลก ทั้งหมดนี้ สะท้อนความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ได้อย่างทรงพลัง และเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Global Summer Destination อย่างชัดเจน” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าว
ทางด้าน กิตติพัฒน์ จำปา ประธานบริษัท มันดีเวิร์ค จำกัด ค่ายดูมันดิ กล่าวว่า “การได้ร่วมมือกับเซ็นทรัลพัฒนา ผู้นำอันดับ 1 ธุรกิจศูนย์การค้าของไทย ในแคมเปญ Summer Fest 2026 ถือเป็นก้าวสำคัญของ Mandee Work เพราะนี่คือแพลตฟอร์มระดับประเทศที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์แคมเปญขนาดใหญ่ และต่อยอดสู่ระดับโลกได้อย่างเป็นรูปธรรม เซ็นทรัลพัฒนาแสดงบทบาทชัดเจนในการผลักดัน Soft Power ไทย ผ่านการเชื่อมโยงความบันเทิง ไลฟ์สไตล์ และการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันอย่างมีพลัง โดยศิลปินในสังกัดของเรา ‘เก่ง หฤษฎ์ – น้ำปิง นภัสกร’ และ ‘เติ้ล มติมันท์ – เฟิร์สวัน วรรณกร’ เติบโตมาจากอุตสาหกรรมซีรีส์ไทยที่มีฐานแฟนคลับระดับนานาชาติ การได้ทำงานบนแพลตฟอร์มของเซ็นทรัลพัฒนา ช่วยขยาย Engagement จากโลกออนไลน์สู่ประสบการณ์จริงในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพบปะแฟนคลับ คาราวานออนทัวร์ หรือแคมเปญสะสมไอเท็มลิมิเต็ด ซึ่งช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมของแฟนด้อมอย่างต่อเนื่อง และสร้างความผูกพันระหว่างศิลปินกับผู้บริโภคในระดับที่ลึกขึ้น”
“เรามั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานการทำแคมเปญบันเทิงของไทย สร้างทั้งกระแส การเดินทาง และการใช้จ่ายในวงกว้าง พร้อมสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่เติบโตควบคู่ไปกับภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวอย่างแข็งแรง” กิตติพัฒน์ กล่าว
ชู 2 กลยุทธ์ขับเคลื่อน Creative Economy และ Fandom Empowerment ดันซัมเมอร์ไทยสู่ระดับโลก
กลยุทธ์ที่ 1: Creative Economy Boosting ผสานศิลปะ ความบันเทิง สร้างซัมเมอร์ระดับโลก เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ผสานพลังของศิลปะ ความบันเทิง และการสร้างประสบการณ์ เปลี่ยนศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศให้เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ Soft Power ไทยในระดับสากล ได้แก่
Art as Soft Power ใช้งานศิลป์สะท้อนอัตลักษณ์ไทยร่วมสมัย
• ครั้งแรกกับการ Collaboration กับ Jirayu Koo (จิรายุ คูอมรพัฒนะ) ศิลปินนักวาดภาพประกอบไทยเจ้าของลายเส้นเอกลักษณ์ระดับสากล ร่วมออกแบบ Vibe ของ Summer Campaign ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ถ่ายทอด Regional Uniqueness ผ่านลายเส้นสดใสผสานความเป็นไทยร่วมสมัย สะท้อน DNA ทางวัฒนธรรม ความ “ม่วนจอย” และความ “จริงใจ” แบบไทยได้อย่างชัดเจน โดยนำแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ลายผ้า และวิถีชีวิตท้องถิ่นทั้ง 5 ภาค มาตีความใหม่ในสไตล์โมเดิร์น สร้างบรรยากาศซัมเมอร์ให้สนุกสดใสทั่วศูนย์ฯ ตลอดเทศกาล
• เตรียมรับความสดใส! ช้างมาสคอต “น้องซัมเมอร์ ที่จะมาปลุกหัวใจ THAI SIGNATURE โดย Jirayu Koo หยิบยกเสน่ห์ 5 ภาค มาตีความใหม่ผ่านดีไซน์ร่วมสมัยนำมาต่อยอดเป็นแฟชั่นสุดจัดจ้านให้ “น้องซัมเมอร์” ทั้ง 5 คาแรกเตอร์ ตัวแทนความสนุกที่กระจายตัวมอบรอยยิ้มให้ทั่วประเทศ ได้แก่
• ภาคกลาง: “น้องซัมเมอร์” ตัวแทนพลังสร้างสรรค์ของเมือง
• ภาคตะวันออก: “น้องซัมเมอร์ แห่งตะวันออก” มาพร้อมความสนุกสดใส ไลฟ์สไตล์ชายทะเล
• ภาคอีสาน: “อ้ายซัมเมอร์ มาแล้วเด้อ!” ชวนม่วนซื่นโฮแซวไปกับจังหวะอีสานร่วมสมัย
• ภาคเหนือ: “จ้าวซัมเมอร์ ม่วนเน้อ” สัมผัสเสน่ห์ความละเมียดละไมในลุคสุดคูล
• ภาคใต้: “ไอ้ซัมเมอร์ หร่อยแรง” สาดความสนุกฉบับปักษ์ใต้บ้านเรา
โดยน้องซัมเมอร์ มาสคอต จะออกเดินทางสร้างความสุขที่ 18 สาขาทั่วทุกภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมี Summer Art Sculpture แลนด์มาร์กช้างที่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล หาดใหญ่
• เซ็นทรัลเวิลด์ มาในธีม The Summer Club 2026 ร่วมกับ ‘ปรางค์ วิภาลักษณ์’ ศิลปินนักวาดภาพประกอบไทยเจ้าของลายเส้นสดใส เนรมิตพื้นที่ให้เป็น Urban-Scale Lifestyle Destination ปลุกเอเนอจี้ของกรุงเทพฯ ผ่าน Sport, Fashion, Music และพลังของคอมมูนิตี้ยุคใหม่ ไฮไลต์สำคัญคือ การนำเทรนด์กีฬาที่กำลังฮิตทั่วโลก คือ Pickleball (ผสมระหว่าง เทนนิส-ปิงปอง-แบด) มาไว้ใจกลางเมือง พร้อมลูก Pickleball ยักษ์ เป็น Landmark ใหม่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ และเปิดให้เล่นฟรี เพื่อให้ทุกคนออกมาสนุกและใช้ชีวิตในแบบซัมเมอร์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมกันนี้ ศิลปินยังได้ออกแบบ เครื่องแต่งกายให้กับ “น้องชื่นใจ และน้องไชโย เพิ่มอีก 2 คาแรกเตอร์ ได้แก่ สายคัลเจอร์ และสายสปอร์ต เพื่อสะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์ของกรุงเทพฯ ในมุมมองร่วมสมัย
กลยุทธ์ที่ 2: Fandom Empowerment เปลี่ยนพลังแฟนคลับสู่แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการใช้จ่าย
Fandom Economy เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของเศรษฐกิจไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ โดยข้อมูลจากแคมเปญที่มีศิลปินร่วมกิจกรรมพบว่า กลุ่มแฟนดอมเป็น Quality Spenders ที่มีการใช้จ่ายสูงกว่าลูกค้าทั่วไปประมาณ 2–3 เท่า และมีแนวโน้มเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของทราฟฟิก ระยะเวลาการใช้บริการ และการใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าในหลายหมวดหมู่ เซ็นทรัลพัฒนาจึงต่อยอดศักยภาพดังกล่าว ผ่าน Exclusive Merchandise ของ เก่ง–น้ำปิง–เติ้ล–เฟิร์สวัน 2 คอลเลกชัน ได้แก่ Premium Photocard และ Limited Edition Keychain ที่มีเฉพาะแคมเปญนี้เท่านั้น ลุ้นเข้างาน Summer Fest Meet & Greet พร้อมอีเว้นต์ Special Caravan Fan Meet เพื่อสร้างประสบการณ์ใกล้ชิดและการมีส่วนร่วมแบบ Exclusive
Creative Event Phenomenon ปรากฏการณ์ 1,000 อีเวนต์ทั่วประเทศ
ยกระดับความสนุกแบบไทยสู่ “เทศกาลไลฟ์สไตล์แห่งปี” ให้สนุกได้ทุกวันด้วยกองทัพอีเวนต์กว่า 1,000 งานทั่วประเทศ ครอบคลุม Music, Art, Fashion, Lifestyle Market, Family, Sport และ Cultural Festival แบบ Always-on Experience ที่มอบประสบการณ์ด้วยกิจกรรมครอบคลุมทุกมิติของไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
• Music เติมเต็มบรรยากาศด้วยเสียงของฤดูร้อน ตั้งแต่ดนตรีท้องถิ่นสู่ซาวด์โมเดิร์น: ที่เซ็นทรัล 24 สาขา อาทิ Thailizm’ music festival ที่เซ็นทรัลเวิลด์, Pop Khon Music Fest เทศกาลดนตรีที่ Pop ที่สุดในเมืองคอน ที่ เซ็นทรัล นครศรีฯ
• Caranvan ขบวนรถแห่แจกความสนุกสดใสไป 5 ภาค อาทิ งาน Roddang Summer Carnival ขบวนแห่รถแดงเที่ยวสาดน้ำคูเมืองเชียงใหม่ และเซ็นทรัล รามอินทรา, ศรีราชา, ขอนแก่น, อยุธยา
• Fashion: เทรนด์หน้าร้อนที่สะท้อนตัวตนและอัตลักษณ์ไทยร่วมสมัย ที่เซ็นทรัล 14 สาขา อาทิ E-SARN KOLE’ ART& CRAFT FASHION SHOW ที่ “มิกซ์” วัฒนธรรม และ “ม่วน” ไปกับพลังสร้างสรรค์แห่งอีสาน ที่ เซ็นทรัล อุบล และ Summer Fashion Show ที่หาดใหญ่
• Art งานศิลป์และอินสตอลเลชันที่ตีความจิตวิญญาณซัมเมอร์ไทยในมุมมองระดับสากล : ที่เซ็นทรัล 12 สาขา อาทิ The Giant Soul of Isan จัดแสดงงานศิลปะที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวอีสาน ด้วยลวดลายพิเศษ โดย Jirayu Koo ร่วมมือกับ SEMATHAI MARIONETTE (Foundation Art for Social) จัดแสดงเฉพาะสาขาในภาคอีสาน อาทิ เซ็นทรัล ขอนแก่น, อุบล, อุดร และ โคราช, TON KWEN The Origin of Uniqueness ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงผลงานภายใต้คอนเซป “The Origin of Uniqueness”
• Summer Spirit: “วิ่งให้ลั่น สนั่นหน้าร้อน” เปลี่ยนลานเซ็นทรัลให้เป็นคลับแห่งความสุขที่สนุกที่สุดในประเทศ ที่เซ็นทรัล 4 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัล นครปฐม, เวสวิลล์, โคราช และ หาดใหญ่
• Family Kids &Pet ที่เซ็นทรัล 20 สาขา กิจกรรมซัมเมอร์สำหรับเด็กๆ อาทิ DJ Booth, ร้อง เล่น เต้น, Workshop เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, Central Salaya Kite Festival 2026
• Lifestyle Market กิน เที่ยว ช้อป และวัฒนธรรมท้องถิ่นจากทุกภูมิภาค อาทิ PINKLAO SUMMER FRUIT FEST รวมทุเรียน 7 สายพันธุ์, กาดหมั้ว ครัวม่วน ที่เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, Sound of Esan ที่เซ็นทรัล โคราช, กินกุ้งจันท์ ปีที่ 3 ที่ เซ็นทรัล จันทบุรี
กิน-ช้อปกับสินค้าคอลเลกชันซัมเมอร์ กับร้านค้าแบรนด์ดังภายในศูนย์การค้า
กลุ่มแฟชั่น: CHARLES & KEITH, DYSON, H&M, HAVAIANAS, JELLY, BUNNY, LYN, MUJI, NIKE, O&B, RAVIPA, TORY BURCH และ VICTORIA'S SECRET กลุ่มร้านอาหาร: AFTER YOU, ĂN CƠM ĂN CÁ, BURA MARIE, BURN BUSABA, FÁ PLĀ TAHŃ, KIEW KAI KA, KUB KAO' KUB PLA, ROS'NIYOM, S&P, และ SWENSEN’S กลุ่ม IT Gadget: พบกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด เช่น SAMSUNG GALAXY S26 SERIES, VIVO V70 SERIES, OPPO FIND N6 SERIES และอื่นๆ อีกมากมาย
“Eat & Shop Out Loud” เปลี่ยนทุกการกิน-ช้อปให้เป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น
1.WIN OUT LOUD: กิน-ช้อปครบทุก 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้น* รับแพ็คเกจที่พักสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ Hyatt Regency Hua Hin รวม 20 รางวัล (รวมมูลค่า 280,000 บาท) พิเศษสำหรับสมาชิก The 1 Exclusive และผู้ถือบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รับสิทธิ์ลุ้นเพิ่มเป็น 3 เท่า 2.รางวัลพิเศษสำหรับสุดยอดนักช้อป: 20 Top Spender ของกลุ่มสินค้า Fashion, Beauty & Clinic และกลุ่มสินค้า IT, Mobile & Gadget* รับแพ็คเกจที่พักระดับลักชัวรี ณ THE BARAI HUAHIN รวมมูลค่า 380,000 บาท และ 10 Top Spender ของกลุ่ม Food & Beverage* รับพอยท์ The 1 รวม 100,000 พอยท์ 3.Collect Louder Meet Closer: เอาใจแฟนคลับศิลปินดัง เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข รับทันที ไอเท็มคอลเลกชันพิเศษ Keng–Namping และ Tle–FirstOne* Highlight: ลุ้นเป็น 1 ใน 500 ผู้โชคดี เข้าร่วมงาน Summer Fest Meet & Greet แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema, CentralwOrld พิเศษ! สมาชิกใหม่แอปพลิเคชัน CENTRAL X 20,000 ท่านแรก* รับฟรี Summer Surprise Sticker 4.กิน-ช้อป รับพอยท์ The 1 สุดคุ้ม: ทุก ศุกร์ - เสาร์ – อาทิตย์ ตลอดเดือนมีนาคม 2569 กิน - ดื่ม ครบ 1,000.- ขึ้นไป รับเดอะวัน 100 พอยท์* และช้อปครบ 5,000.- ขึ้นไป รับเดอะวัน 500 พอยท์ รับเพิ่ม 1,000 พอยท์ เมื่อกิน-ช้อปสะสมครบ 12,000 บาท ตลอดแคมเปญที่ 1,400 แบรนด์ดังที่สะสม-แลกพอยท์ The 1 ได้ 5.ช้อป-รับพอยท์คุ้มกว่า เฉพาะสมาชิก The 1 Exclusive: รับเพิ่ม 2,500 พอยท์ เมื่อกิน-ช้อปครบ 50,000 บาท ภายในวัน สูงสุด 10,000 พอยท์ต่อหมายเลขสมาชิก