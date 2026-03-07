เปิดตัว ‘สมาคมการตลาดผู้ประกอบการไทย’ (TEMA) ผนึกกำลังกูรูระดับประเทศ ชูโมเดล ‘Business Clinic’ ผ่าตัดธุรกิจ ตั้งเป้าปั้น SME ไทย 10,000 รายต่อปี ฝ่าวิกฤต Perfect Storm
เปิด3 ประเด็นสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับ TEMA
1. TEMA คืออะไร และก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาอะไร?
TEMA หรือสมาคมการตลาดผู้ประกอบการไทย คือองค์กรภาคเอกชนอิสระที่รวมพลังผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเพื่อเป็น “คู่คิด” ทางธุรกิจให้ SME ไทย ไม่ใช่การสอนทฤษฎีทั่วไป แต่เข้าไปวิเคราะห์และแก้ปัญหาจริงในแต่ละธุรกิจ นำโดย เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล ผู้มีประสบการณ์พัฒนาธุรกิจมากกว่า 4,000 ราย
2. SME ไทยกำลังเผชิญวิกฤตอะไรบ้างในปี 2569?
ผู้ประกอบการไทยกว่า 3.3 ล้านรายกำลังเผชิญ “Perfect Storm” จาก 4 ด้านพร้อมกัน ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนที่บีบตัว การดิสรัปต์จาก AI และเทคโนโลยี การแข่งขันไร้พรมแดนจากทุนข้ามชาติ และช่องว่างด้านทักษะการตลาดและการจัดการ
3. ผู้ประกอบการจะได้รับอะไรจาก TEMA?
สมาชิก TEMA เข้าถึงบริการ 8 ประเภท ตั้งแต่ Online Knowledge, Community Meet, Strategic Roundtable ไปจนถึง SME Health Check และ SME Clinic โดยมีแพ็คเกจ 3 ระดับเริ่มต้นที่ Silver 1,200 บาท/ปี จนถึง Platinum 5,000 บาท/ปี
วงการธุรกิจไทยก้าวสู่มิติใหม่แห่งการยกระดับศักยภา พผู้ประกอบการ ภาคเอกชนผนึกกำลังประกาศเปิดตัว “สมาคมการตลาดผู้ประกอบการไทย” (Thailand Entrepreneur Marketing Association: TEMA) อย่างเป็นทางการ นำโดย เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการพัฒนาธุรกิจมาแล้วกว่า 4,000 ราย พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและ SME พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เพื่อเป็น “คู่คิด” หาโซลูชันการตลาดให้ SME ไทย 3.3 ล้านราย ก้าวข้ามจาก “ทางรอด” สู่ “ทางรุ่ง” อย่างยั่งยืน ผ่านระบบสมาชิก 3 ระดับ และบริการ SME Clinic เจาะลึกปัญหาถึงแก่น
ถอดรหัสวิกฤต SME ไทยกำลังเผชิญ “Perfect Storm” รอบด้าน
การก่อตั้ง TEMA ในครั้งนี้ เกิดจากเจตนารมณ์ร่วมของภาคเอกชนที่มองเห็นความท้าทายของ SME ไทยกว่า 3.3 ล้านราย ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจ ทว่าผู้ประกอบการเหล่านี้กำลังเผชิญกับ “Perfect Storm” หรือพายุสมบูรณ์แบบจากทุกทิศทาง ประกอบด้วย 4 ปัจจัยวิกฤต ได้แก่ ภาวะต้นทุนพุ่งกระฉูด (Economic Strain) เศรษฐกิจชะลอตัวสวนทางกับต้นทุนวัตถุดิบ พลังงาน และแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง อัตรากำไรของ SME ถูกบีบอัดจากทั้งสองทิศทางพร้อมกัน พฤติกรรมผู้บริโภคผันผวน (AI & Tech Disruption) เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์เข้ามาพลิกโฉมความต้องการของตลาดอย่างฉับพลัน ผู้ประกอบการที่ปรับตัวไม่ทันย่อมสูญเสียตลาดโดยไม่รู้ตัว สงครามราคาข้ามชาติ (Hyper-Competition) ทุนต่างชาติและสินค้าราคาถูกทะลักเข้าตลาดไทยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ธุรกิจไทย สร้างแรงกดดันด้านราคาที่ผู้ประกอบการรายย่อยรับมือได้ยาก ช่องโหว่ด้านการบริหาร (Management Gap) ผู้ประกอบการจำนวนมากมีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ แต่ยังขาดกลยุทธ์การตลาดและระบบบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง ทำให้ของดีไม่สามารถเข้าถึงตลาดได้อย่างที่ควร
วิสัยทัศน์ผู้นำ "อยากรวย ต้องรีบเจ๊ง" เปลี่ยนการเป็น “เจ้าของธุรกิจ” สู่ “ผู้ประกอบการ” ตัวจริง
เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล นายกสมาคมการตลาดผู้ประกอบการไทย ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการพัฒนาและฟื้นฟูธุรกิจมาแล้วกว่า 4,000 ราย กล่าวว่า "วันนี้ไม่ใช่แค่การเปิดตัวสมาคมฯ อีกแห่งหนึ่ง แต่วันนี้คือ จุดเริ่มต้นของพันธกิจ ที่พวกเราในภาคเอกชนได้ร่วมมือกันเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน"
นอกจากนี้ ยังได้เปิดเผยถึงกุญแจสำคัญในการก้าวผ่านวิกฤตว่า "เวลาที่มีผู้ประกอบการมาปรึกษา ผมมักจะบอกคาถาหนึ่งเสมอว่า 'อยากรวย ต้องรีบเจ๊ง' ฟังดูน่าตกใจ แต่นั่นหมายถึงให้รีบลงมือทำ รีบผิดพลาด รีบเรียนรู้ บางคนมัวแต่กลัว สุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรเลย คนที่สำเร็จเขาเจ๊งมาแล้วหลายรอบ ทำสินค้า 10 อย่าง จะสำเร็จเพียง 1 อย่าง
นี่แหละครับ คือวิถีของ Entrepreneur ที่แท้จริง"
โครงสร้างองค์กรของ TEMA กับทีมผู้เชี่ยวชาญที่รวมพลังเพื่อ SME ไทย
สมาคมการตลาดผู้ประกอบการไทย (TEMA) เป็นองค์กรภาคเอกชนอิสระ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด ขับเคลื่อนโดยคณะผู้บริหารและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ที่ครอบคลุมทั้งภาคธุรกิจ วิชาการ และการพัฒนาองค์กร โดยมีคณะผู้บริหารและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดังนี้
•เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล — นายกสมาคมฯ ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาธุรกิจกว่า 4,000 ราย
•ดร.โตสิต วิสาลเสสถ์ — อุปนายก สมาคมการตลาดผู้ประกอบการไทย
•นางสาวรสสุคนธ์ คูสมบัติ — กรรมการและเลขานุการ สมาคมการตลาดผู้ประกอบการไทย
•ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ — ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ และที่ปรึกษาผู้นำองค์กรระดับประเทศ
•ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล — ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ ศาสตราจารย์ด้านการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
TEMA ขับเคลื่อนผ่านวัตถุประสงค์หลัก 7 ด้าน ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดมาตรฐานสากล การสร้างเครือข่าย Ecosystem การวิจัยองค์ความรู้ในบริบทไทย การปลูกฝังนวัตกรรม การร่วมมือกับองค์กรสาธารณประโยชน์ ไปจนถึงการส่งเสริมจริยธรรมและ CSR โดยมีเป้าหมายเข้าถึงผู้ประกอบการ 10,000 รายต่อปี
ติดอาวุธให้ธุรกิจ: 8 บริการที่ TEMA ออกแบบมาขึ้นเพื่อ SME ไทยโดยเฉพาะ
TEMA ออกแบบระบบบริการ 8 ประเภท เพื่อครอบคลุมทุกมิติที่ผู้ประกอบการต้องการ
1.Online Knowledge — องค์ความรู้ด้านการตลาดและธุรกิจผ่านออนไลน์ เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
2.Community Meet — เวทีพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างสมาชิก สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่ง
3.ส่วนลด Paid Event — สิทธิ์ลดราคา Marketing Class, Workshop และกิจกรรมพัฒนาทักษะ
4.Strategic Roundtable — โต๊ะกลมแบ่งปันกลยุทธ์เชิงลึกระหว่าง SME ระดับผู้บริหาร
5.Promote ธุรกิจ — โปรโมทธุรกิจสมาชิกผ่านช่องทางสื่อสารของสมาคมฯ
6.Incubation Program — บ่มเพาะเชิงลึก เข้าใจการตลาดและการดำเนินธุรกิจครบวงจร
7.SME Health Check — ตรวจวินิจฉัยสุขภาพธุรกิจ ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสพัฒนา
8.SME Clinic — ผู้เชี่ยวชาญเข้า “ผ่าตัดธุรกิจ” แก้ปัญหาโดยตรงในแบบ Case-by-Case
เปิดโครงสร้างสมาชิก 3 ระดับกับโซลูชันที่เลือกได้ตามอาการของธุรกิจ
Participant: ฟรี เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการที่ต้องการทำความรู้จักกับ TEMA ก่อนตัดสินใจ
สิทธิประโยชน์ ก้ารแรกกับการรับข่าวสารและติดตามกิจกรรมของสมาคมฯ
1. Silver: 1,200 บาท/ปี เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มสร้างเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้ ขยาย คอนเนกชัน ประกอบด้วย
• Online Knowledge 3 ครั้ง/ปี
• Community Meet 1 ครั้ง/ปี
• ส่วนลด Paid Event ทุกรูปแบบ (Talk, Workshop, Class)
2. Gold: 2,500 บาท/ปี เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการที่พร้อมสเกลอัปธุรกิจอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย
• Online Knowledge 6 ครั้ง/ปี
• Community Meet 1 ครั้ง/ปี
• ส่วนลด Paid Event ทุกรูปแบบ
• สิทธิสมัคร Incubation Program ก่อนใคร พร้อมส่วนลดพิเศษ
• SME Health Check ตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงลึก ประเมินจุดอ่อน-จุดแข็งองค์กร
3. Platinum: 5,000 บาท/ปี เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเข้าแก้ปัญหาธุรกิจโดยตรง
• Online Knowledge แบบ Unlimited ไม่จำกัดครั้ง
• Community Meet 1 ครั้ง/ปี
• ส่วนลด Paid Event ทุกรูปแบบ
• Strategic Roundtable ถกกลยุทธ์เชิงลึกกับ SME ระดับผู้บริหาร
• Promote ธุรกิจ ผ่านช่องทางสื่อสารของสมาคมฯ
• สิทธิสมัคร Incubation Program ก่อนใคร พร้อมส่วนลดพิเศษ
• SME Health Check ตรวจสุขภาพธุรกิจเชิงลึก
• SME Clinic สิทธิ์เข้ารับการผ่าตัดธุรกิจโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่วิเคราะห์ถึงแก่นปัญหา ทั้งด้านคน ระบบ สินค้า และการตลาด
ผนึกกำลังกูรูแห่งยุค ในงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจ
นอกจากการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ภายในงานยังจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ “TEMA: Winning with Entrepreneurial Marketing — มุ่งสร้างธุรกิจพิชิตความสำเร็จด้วยการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ 3 ท่าน ได้แก่ เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล นายกสมาคมฯ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญจากประสบการณ์จริงกว่า 4,000 ธุรกิจ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาผู้นำองค์กรระดับประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Mindset และการพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์ด้านการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ โดยการเสวนาในครั้งนี้ครอบคลุมประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยต้องการคำตอบมากที่สุดในปี 2569 ได้แก่ เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ความแตกต่างระหว่าง
Business Owner กับ Entrepreneur และแผนงานของ TEMA ในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทยจาก “ทางรอด” สู่ “ทางรุ่ง” อย่างยั่งยืน
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครสมาชิก เข้ารับบริการ SME Clinic หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสมาคมฯ ได้ทาง Facebook: temathailand
###
สารถึงบรรณาธิการ
เกี่ยวกับ TEMA
สมาคมการตลาดผู้ประกอบการไทย (Thailand Entrepreneur Marketing Association หรือ TEMA) คือองค์กรภาคเอกชนอิสระ ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการพัฒนาธุรกิจที่มีประสบการณ์หลายทศวรรษ เพื่อเป็นศูนย์กลางและระบบนิเวศ ขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการตลาดระดับสากลให้กับผู้ประกอบการไทย มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านบริการ SME Clinic และมีระบบสมาชิก 3 ระดับ เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของ SME ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าเข้าถึงผู้ประกอบการ 10,000 รายต่อปี