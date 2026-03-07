เต็มพิกัด INDIBA ประกาศ “ปฏิวัติมาตรฐานแบบเดิม” ของตลาด Radiofrequency ด้วยการเปิดตัว COMPACT Series ผู้นำเกรดโรงพยาบาล และมาตรฐานสากลครั้งแรกในเอเชียที่ประเทศไทย

6 มีนาคม 2568 - กรุงเทพมหานคร ตลาด RF ต้องหยุดหลอกตัวเอง กี่ปีแล้วที่ตลาด Radiofrequency แข่งกันแค่ “วัตต์สูงกว่า” กี่ปีแล้วที่คำว่า “ความถี่” ถูกลดความสำคัญ กี่ปีแล้วที่การรักษาระยะเฉียบพลันถูกหลีกเลี่ยง วันนี้ INDIBA ออกมาพูดชัดเจน ถึงเวลาจบยุค RF ที่เน้นแค่ความร้อน
INDIBA คือผู้นำระบบ TECAR Therapy รายแรกของโลก และเป็นแบรนด์เดียวที่ยืนหยัดกับความถี่คงที่ 448 กิโลเฮิรตซ์ มากกว่า 40 ปี ไม่ใช่เพราะเทรนด์ แต่เพราะมันทำงานในระดับเซลล์
ความจริงที่ตลาดไม่กล้าพูด คือเครื่อง RF รุ่นเก่าในตลาดมีจุดอ่อนชัดเจน ได้แก่ ใช้ความถี่หลากหลายแต่ไม่มีความจำเพาะ โฟกัสความร้อนมากกว่ากลไกระดับเซลล์ ไม่มั่นใจในการรักษา Acute Injury ต้องออกโมเดลใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขาย และมีอายุการใช้งานกับเสถียรภาพที่ไม่สม่ำเสมอ
INDIBA ไม่พัฒนาเพื่อ “ให้ดูใหม่” แต่พัฒนาเพื่อ “ให้แม่นยำ”
448 กิโลเฮิรตซ์ คืออาวุธหลัก ความถี่นี้ถูกออกแบบเพื่อสนับสนุนการทำงานของเยื่อหุ้มเซลล์ ควบคุมการอักเสบอย่างมีทิศทาง เร่งกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ และรองรับการรักษาระยะเฉียบพลันได้อย่างมั่นใจ นี่คือความแตกต่างระหว่าง “สร้างความร้อน” กับ “ควบคุมการฟื้นฟู”
Charles Chin กล่าวอย่างหนักแน่นว่า
“INDIBA คือแบรนด์เดียวที่กล้าพูดว่าเราจัดการการบาดเจ็บระยะเฉียบพลันได้อย่างมั่นใจ เพราะเราเข้าไปทำงานในระดับเซลล์ ไม่ใช่แค่ทำให้เกิดความร้อน และการเลือก INDIBA คือการเลือกแพลตฟอร์มระยะยาว ไม่ต้องวิ่งตามรุ่นใหม่ทุกปี เพราะหัวใจของเทคโนโลยีไม่เคยเปลี่ยน อีกทั้งเครื่องมีความแม่นยำ ความทนทาน และความเสถียร โดยมีผู้ใช้ทั่วโลกพิสูจน์แล้ว”
COMPACT Series พัฒนาขึ้นเพื่ออุดรอยรั่วของ RF รุ่นเก่าแบบครบวงจร
COMPACT Lite – เล็กแต่ทรงพลัง จุดขายหลักคือ น้ำหนักเบา พกพาได้จริง ใช้ความถี่ 448 กิโลเฮิรตซ์เต็มรูปแบบ ไม่ลดประสิทธิภาพแม้เป็นรุ่นพกพา เหมาะกับทีมกีฬา งานนอกสถานที่ และคลินิกขนาดเล็ก สิ่งที่ตลาดปัจจุบันทำคือ เครื่องเล็ก = ลดสเปค แต่สิ่งที่ INDIBA ทำคือ เครื่องเล็ก แต่หัวใจเท่ารุ่นใหญ่
COMPACT Plus – เครื่องทำรายได้หลักของคลินิก จุดขายหลักคือ พลังงานเสถียร รองรับผู้ป่วยทั้งวัน ใช้ได้ทั้ง Acute และ Chronic ลดการอักเสบ ฟื้นฟูเนื้อเยื่อ รักษาออฟฟิศซินโดรม และตอบโจทย์คลินิกที่ต้องการความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ สิ่งที่ตลาดเคยทำในปัจจุบันคือต้องเลือกระหว่างแรงหรือปลอดภัย แต่สิ่งที่ INDIBA ทำคือออกแบบให้ควบคุมได้ทั้งสองด้าน
COMPACT Pro – ด้วยความทรงพลังและอยู่ในระดับโรงพยาบาลชั้นนำ จุดขายหลักคือ ด้ามจับอัจฉริยะ ควบคุมอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ ปรับพลังงานละเอียดระดับสูง รองรับการประยุกต์ใช้ในหัตถการต่างๆมากมาย เหมาะกับโรงพยาบาลและศูนย์ฟื้นฟูขั้นสูง สิ่งที่ตลาดเคยทำคือควบคุมความร้อนทางอ้อม แต่สิ่งที่ INDIBA ทำคือควบคุมแบบเห็นผลทันทีแบบเรียลไทม์
ความทนทานคือจุดที่คู่แข่งเงียบ INDIBA ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเครื่องมีอายุการใช้งานยาวนาน ระบบเสถียร ลดต้นทุนซ่อมบำรุง และไม่ล้าสมัยง่าย
นี่คือเหตุผลที่การลงทุนใน INDIBA คือการลงทุนระยะยาว ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายระยะสั้น
กรุงเทพฯ คือจุดเริ่มต้นของการสั่นสะเทือนตลาดเอเชีย วันนี้เราไม่ได้มาเติมสินค้าเข้าไปในตลาด เรามารีเซ็ตมาตรฐานของมัน COMPACT Series ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ “แข่งขัน” แต่มาเพื่อ “ยกระดับ” ตลาด RF แบบเดิมกำลังถูกท้าทาย และ INDIBA คือผู้เปิดเกมนี้