The Impossible Dream ความฝันสีจาง : ชวนตามรอยการเดินทางของเบบี้ดาและโครงการพระราชดำริที่เปลี่ยนชีวิตคนนครสวรรค์ไปตลอดกาล

ร่วมสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจผ่านเรื่องราวของ “เบบี้ดา” ใน “The Impossible Dream ความฝันสีจาง” ภาพยนตร์สั้นที่เป็นมากกว่าการเล่าเรื่องราวชีวิต แต่เป็นทั้งบทเรียนที่ชวนให้ผู้ชมตั้งคำถามถึงความหมายของความสำเร็จและความหมายของชีวิตที่แท้จริง ยิ่งไปกว่านั้น คือความงดงามของโครงการพระราชดำริที่เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
จากที่เห็นในโซเชียล ชีวิตของ “เบบี้ดา” อินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังดูเหมือนจะเป็นความฝันของใครหลายคน แต่เบื้องหลังภาพลักษณ์ที่หรูหรานั้นกลับเป็นความว่างเปล่า เมื่อตัวตนที่เธอสร้างขึ้นถูกสังคมเปิดโปงจนทุกอย่างพังทลายลงในชั่วข้ามคืน ซ้ำร้ายเธอยังได้รับข่าวร้ายจากนครสวรรค์ว่าพ่อที่จากมามีอาการป่วยด้วยโรคความจำเสื่อมขั้นรุนแรง สถานการณ์บีบบังคับให้ “เบบี้ดา” หรือชื่อจริง “ชลลดา” ต้องจำใจหันหลังให้กับชีวิตในเมืองและเดินทางกลับสู่บ้านเกิดที่เธอเคยพยายามหนีให้พ้นจากความยากลำบากในวัยเด็ก
ระหว่างการเดินทางกลับบ้าน ความรู้สึกของเธอเต็มไปด้วยความสับสน แต่ทิวทัศน์ที่ค่อยๆ เปลี่ยนไปทำให้เธอต้องแปลกใจ จากดินแดนที่เธอเคยจำได้ว่าแห้งแล้งและสิ้นหวัง บัดนี้กลับถูกพลิกฟื้นให้กลายเป็นผืนดินที่เขียวชอุ่มและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา ราวกับความฝันที่ไม่น่าเป็นไปได้กลับกลายเป็นความจริงขึ้นมาท่ามกลางความทุ่มเทของใครบางคนที่มองเห็นความยากลำบากของราษฎรในพื้นที่แห่งนี้อย่างแท้จริง
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสระบ่อดินขาว จังหวัดนครสวรรค์ แห่งนี้ คือผลผลิตจากน้ำพระทัยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงานและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลพรมนิมิต อำเภอตาคลี ผ่านโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเปรียบเสมือนการมอบชีวิตใหม่ให้กับเกษตรกรที่เคยต้องเผชิญกับความขาดแคลน ให้กลับมามีแหล่งน้ำใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างอุดมสมบูรณ์
ภาพที่เห็นเบื้องหน้าทำให้ชลลดาสามารถเชื่อมโยงไปถึงความอดทนของพ่อในอดีต เธอเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุใดพ่อถึงยอมทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับผืนดินที่แห้งแล้งเหล่านั้นมาตลอด เพราะสิ่งที่พ่อทำไม่ใช่แค่ความหวังลมๆ แล้งๆ แต่เป็นความเชื่อมั่นว่า วันหนึ่ง ความฝันที่จะเห็นแผ่นดินนี้อุดมสมบูรณ์จะกลายเป็นความจริง และวันนี้เธอก็ได้ประจักษ์แล้วว่าสิ่งที่พ่อทำนั้นมีความหมายยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของเธอและคนในชุมชนเพียงใด
ในจุดเปลี่ยนนี้เองที่ทำให้ชลลดาได้สร้างโอกาสใหม่ให้กับตัวเองและผู้คนรอบข้าง เธอตัดสินใจใช้ความสามารถด้านโซเชียลมีเดียที่มี มาเป็นพลังบวกในการช่วยผลักดันให้ชาวนครสวรรค์ได้ทำตามความฝันที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน แทนที่จะหลงระเริงไปกับความสำเร็จจอมปลอมในอดีต เธอเลือกที่จะสำรวจรากเหง้าของตนเองและใช้โอกาสนี้ในการสร้างคุณค่าให้กับสิ่งที่เธอเคยทอดทิ้งในอดีต