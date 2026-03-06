กระทิงแดงคลาสสิกเปลี่ยนราคาใหม่ 10 บาท เคียงข้างคนไทย เปิดแคมเปญ “ปลุกพลังใจให้ ‘คนไทย’ ไปต่อ”

กระทิงแดง 10 บาท ทุกขวดทั่วไทย คงรสชาติ คุณภาพและทอรีนสูงเท่าเดิม เดินหน้าแคมเปญ “ปลุกพลังใจให้ ‘คนไทย’ ไปต่อ” ตอกย้ำบทบาทแบรนด์ที่เข้าใจคนทำงาน
เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ในยุคที่หลายคนต้อง “ประคองชีวิต” ท่ามกลางแรงกดดันจากค่าครองชีพและราคาสินค้าที่ขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทิงแดง แบรนด์เครื่องดื่มให้พลังงานภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP เดินหน้าบทบาทการเป็นพลังสนับสนุนชีวิตประจำวันของคนไทย เปิดตัวแคมเปญ “ปลุกพลังใจให้ ‘คนไทย’ ไปต่อ” เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงรสชาติที่คุ้นเคยได้ง่ายขึ้น ภายใต้แคมเปญนี้ กระทิงแดงคลาสสิก เปลี่ยนราคา 10 บาททุกขวดทั่วประเทศ โดยยังคงรสชาติ และคุณภาพเดิม พร้อมทอรีน 1,000 มิลลิกรัม และวิตามินบี ที่ช่วยเสริมความสดชื่นและความพร้อมในการทำกิจกรรมตลอดวัน สะท้อนความตั้งใจของแบรนด์ในการยืนอยู่ข้างคนทำงานไทยในช่วงเวลาที่ต้องใช้พลังทั้งกายและใจมากเป็นพิเศษ
นายวรวุฒิ พงศ์ชินภัค ประธานผู้บริหารสายงานขายและการตลาดประเทศไทย กลุ่มธุรกิจ TCP เผยว่า การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงกลยุทธ์ด้านราคา แต่สะท้อนบทบาทของกระทิงแดงในฐานะแบรนด์ที่ต้องการเป็นมากกว่าเครื่องดื่มให้พลังงาน แต่คือ “พลังใจ” ที่อยู่เคียงข้างคนทำงานตัวจริงในชีวิตประจำวัน “เราเชื่อว่าพลังในการใช้ชีวิตไม่ควรถูกจำกัดด้วยค่าครองชีพ ในช่วงที่ผู้บริโภคต้องบริหารค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบ แบรนด์สามารถมีบทบาทในการช่วยลดภาระในชีวิตประจำวัน อย่างน้อยในสิ่งที่ช่วยเติมพลังให้เขาไปต่อได้ การเปลี่ยนราคา 10 บาททุกขวดทั่วประเทศ ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การตลาด แต่เป็นการตัดสินใจในการยืนอยู่ข้างผู้บริโภค กระทิงแดงจึงยังคงคุณภาพและรสชาติเดิม พร้อมวิตามินและทอรีนที่ช่วยเติมเต็มความพร้อมให้ร่างกาย และเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ต้องแบกความรับผิดชอบไว้บนบ่าในทุกวัน” นายวรวุฒิ กล่าว
กระทิงแดงทุกสูตรถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภคทุกเซกเมนต์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ชิวิตอย่างเต็มที่ ได้รับทั้งพลังงาน และคุณประโยชน์จากวิตามิน ต่าง ๆ ในขวดเดียว
1. กระทิงแดง คลาสสิก (ฝาสีน้ำเงิน)
เครื่องดื่มให้พลังงานผสมวิตามินบี 12 สูง ทอรีน 1,000 มิลลิกรัม ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมอง ช่วยให้ร่างกายมีพลังงาน และสมองปลอดโปร่ง
2. กระทิงแดง เอ็กซ์ตร้า เอบีซี (ฝาสีแดง)
เครื่องดื่มให้พลังงานผสมวิตามินบี 12 พิเศษด้วยการผสานวิตามินเอสูง มีส่วนช่วยในการมองเห็น มีทอรีน 800 มิลลิกรัม
3. กระทิงแดง เอ็กซ์ตร้า ซิงค์ (ฝาสีดำ)
เครื่องดื่มให้พลังงานผสมวิตามินบี 12 พิเศษด้วยการผสานคุณประโยชน์จากซิงค์ ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อของร่างกายให้แข็งแรง ทอรีน 800 มิลลิกรัม
4. กระทิงแดง ทีโอเปล็กซ์-แอล
เครื่องดื่มให้พลังงานรุ่นแรกของกระทิงแดง มีวิตามินบี 6 สูง และวิตามินบี 12 ช่วยสร้างความสมบูรณ์ในเม็ดเลือด
ทอรีน 850 มิลลิกรัม
จัดแคมเปญ 360 องศา เข้าถึงคนทำงานตัวจริงทั่วไทย
แคมเปญ “ปลุกพลังใจให้ ‘คนไทย’ ไปต่อ” กระทิงแดงวางกลยุทธ์การสื่อสารแบบ 360 องศา มุ่งเข้าถึง “คนทำงานตัวจริง” ในบริบทชีวิตประจำวันที่แตกต่างกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ วินมอเตอร์ไซค์ ไรเดอร์ ไปจนถึงคนทำงานในหลากหลายอาชีพ
ผ่านกิจกรรมทั้งออฟไลน์และออนไลน์อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวแคมเปญผ่านจอแลนด์มาร์กระดับประเทศ กิจกรรมบนโซเชียลมีเดีย ความร่วมมือกับแพลตฟอร์มเดลิเวอรีเพื่อเข้าถึงกลุ่มไรเดอร์และคนทำงาน กิจกรรมแบบ ออนกราวด์ร่วมกับ “แบมแบม–กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” เพื่อเชื่อมต่อกับคนรุ่นใหม่ ตลอดจนโรดโชว์ 4 ภูมิภาคกับ “โจอี้–ภูวศิษฐ์ อนันต์พรสิริ” ที่ลงพื้นที่พบปะผู้บริโภคตัวจริงในต่างจังหวัด พร้อมกิจกรรมดูแลชุมชน และการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตประจำวันของคนทำงาน เพื่อสะท้อนภาพแบรนด์ที่เข้าใจ เห็นคุณค่า และยืนอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกบทบาทของชีวิตอย่างแท้จริง
“ในปี 2569 นี้ กลุ่มธุรกิจ TCP ครบรอบการดำเนินธุรกิจ 70 ปี กระทิงแดงในฐานะแบรนด์ที่เติบโตเคียงข้างแรงกายแรงใจของคนไทยมาโดยตลอด จึงนำแนวคิด ‘ปลุกพลัง…ให้ไปต่อ’ มาต่อยอดสู่แคมเปญ ‘ปลุกพลังใจ คนไทย ให้ไปต่อ’ เพื่อส่งต่อพลังใจผ่านสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน แคมเปญนี้คือการตอบแทนความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีให้กระทิงแดงเสมอมา และเป็นการยืนยันว่า ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร กระทิงแดงจะยังคงยืนอยู่ข้างคนทำงานไทย และเป็นพลังให้ทุกคนก้าวต่อไปได้ในทุกวัน” นายวรวุฒิ กล่าวปิดท้าย
เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจ TCP
กลุ่มธุรกิจ TCP ประกอบด้วยบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าของกลุ่มธุรกิจ บริษัท ที.จี. เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด เป็นเจ้าของและบริหารจัดการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและแบรนด์อื่น ๆ บริษัท เดอเบล จำกัด ดูแลการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มและแบรนด์อื่น ๆ และบริษัท ไฮ-เกียร์ จำกัด เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย ด้วยทีมงานมืออาชีพ ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจ TCP มีพนักงานกว่า 5,000 คน ในประเทศไทยและทั่วโลก
ผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของ กลุ่มธุรกิจ TCP ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยและทั่วโลก ประกอบด้วย 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์รวม 10 แบรนด์ คือกลุ่มเครื่องดื่มให้พลังงาน คือ กระทิงแดง (เรดบูล) เรดดี้ โสมพลัส และวอริเออร์ กลุ่มเครื่องดื่มสปอร์ตดริงก์ คือ สปอนเซอร์ กลุ่มเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล ดริงก์ คือ แมนซั่ม และไฮ่ X DHC กลุ่มเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม คือ
เพียวริคุ และริคุ ผลิตภัณฑ์เมล็ดทานตะวัน คือ ซันสแนค และกลุ่มหัวเชื้อเครื่องดื่ม คือ เรดบูลรสดั้งเดิม
กลุ่มธุรกิจ TCP ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน “TCP Sustainability” ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ “Integrity”, “Quality” และ “Harmony” สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่ “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” ด้วย 3 กลยุทธ์ ปลุกพลังแบรนด์สินค้า ปลุกพลังธุรกิจเติบโต และปลุกพลังห่วงใยสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ