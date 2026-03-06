กฟผ.ตั้งวอร์รูมติดตามสงครามอิหร่าน จัดหาLNGแหล่งใหม่-บริหารเชื้อเพลิงไม่กระทบผลิตไฟฟ้า

กฟผ. ตั้งศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง มั่นใจบริหารจัดการเชื้อเพลิง ไม่ให้กระทบการผลิตไฟฟ้า
นายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ (กฟผ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง กฟผ. ได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ (War Room) เพื่อติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากประเทศกาตาร์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เบื้องต้น ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม กฟผ. ได้เตรียมจัดหาแหล่งเชื้อเพลิง LNG จากแหล่งอื่นเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมเตรียมเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงปรับเพิ่มปริมาณการผลิตและรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำทั้งในและต่างประเทศ ทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงาน
กฟผ. เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงที และส่งกระทบกับต้นทุนค่าไฟฟ้าน้อยที่สุด ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัดด้วยมาตรการ 5 ป. “ปิด ปรับ ปลด เปลี่ยน ปลูก” เพื่อลดการนำเข้าเชื้อเพลิงต่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย